После атак РФ без света остались потребители в шести областях, - Укрэнерго
В результате новых российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине зафиксированы отключения электроэнергии в шести областях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрэнерго".
Без света частично остались потребители в Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Одесской и Хмельницкой областях.
Что известно
В "Укрэнерго" сообщили, что аварийно-восстановительные работы уже ведутся там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Также энергетики отметили, что по состоянию на утро уровень потребления электроэнергии был на 3,2% ниже, чем накануне.
Причиной называют солнечную погоду, которая повысила эффективность работы домашних солнечных электростанций.
Что советуют украинцам
В "Укрэнерго" призвали переносить активное использование электроприборов на период с 11:00 до 15:00.
Также украинцев просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов в вечернее время – с 18:00 до 22:00.
