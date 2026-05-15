После атак РФ без света остались потребители в шести областях, - Укрэнерго

В результате новых российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине зафиксированы отключения электроэнергии в шести областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрэнерго".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Без света частично остались потребители в Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Одесской и Хмельницкой областях.

Что известно

В "Укрэнерго" сообщили, что аварийно-восстановительные работы уже ведутся там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Также энергетики отметили, что по состоянию на утро уровень потребления электроэнергии был на 3,2% ниже, чем накануне.

Причиной называют солнечную погоду, которая повысила эффективность работы домашних солнечных электростанций.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что советуют украинцам

В "Укрэнерго" призвали переносить активное использование электроприборов на период с 11:00 до 15:00.

Также украинцев просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов в вечернее время – с 18:00 до 22:00.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ