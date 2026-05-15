Після атак РФ без світла залишилися споживачі у шести областях, - Укренерго
Внаслідок нових російських атак на енергетичну інфраструктуру в Україні зафіксували знеструмлення у шести областях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Укренерго".
Без світла частково залишилися споживачі у Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Одеській та Хмельницькій областях.
Що відомо
В "Укренерго" повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Також енергетики зазначили, що станом на ранок рівень споживання електроенергії був на 3,2% нижчим, ніж напередодні.
Причиною називають сонячну погоду, яка підвищила ефективність роботи домашніх сонячних електростанцій.
Що радять українцям
В "Укренерго" закликали переносити активне користування електроприладами на період із 11:00 до 15:00.
Також українців просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у вечірній час – із 18:00 до 22:00.
