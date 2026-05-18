Внаслідок ударів РФ є знеструмлення у 5 областях, ремонтна бригада потрапила під обстріл на Донеччині, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як зазначається, енергетики наразі працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Обстріл групи енергетиків

За даними Міненерго, під час виконання службових обов’язків ремонтна бригада на Донеччині зазнала атаки ворожого БПЛА. Інцидент стався під час руху службового автомобіля до місця проведення аварійно-відновлювальних робіт. Внаслідок атаки двоє працівників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили до медичного закладу, де їм надають всю необхідну допомогу.

Знеструмлення через негоду

Також зазначається, що через негоду без електропостачання залишаються понад 40 населених пунктів на Дніпропетровщині, Київщині, Сумщині, Черкащині та Чернігівщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

  • Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.
  • Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

