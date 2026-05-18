Внаслідок ударів РФ є знеструмлення у 5 областях, ремонтна бригада потрапила під обстріл на Донеччині, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, енергетики наразі працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після атак РФ без світла залишилися споживачі у шести областях, - Укренерго

Обстріл групи енергетиків

За даними Міненерго, під час виконання службових обов’язків ремонтна бригада на Донеччині зазнала атаки ворожого БПЛА. Інцидент стався під час руху службового автомобіля до місця проведення аварійно-відновлювальних робіт. Внаслідок атаки двоє працівників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили до медичного закладу, де їм надають всю необхідну допомогу.

Знеструмлення через негоду

Також зазначається, що через негоду без електропостачання залишаються понад 40 населених пунктів на Дніпропетровщині, Київщині, Сумщині, Черкащині та Чернігівщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Також читайте: Удари по енергетиці за добу: без світла залишилися споживачі у Києві та 11 областях