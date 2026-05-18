РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10594 посетителя онлайн
Новости Разведка Украины
457 9

Нефтепереработка в РФ сократилась на 10%, дальнобойные санкции Украины работают, - Зеленский

Разведка Украины рассказала о состоянии экономики РФ: подробности

Президент Владимир Зеленский заявил, что Служба внешней разведки Украины получила новые российские документы с оценкой потерь РФ от войны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"И важно, что это именно российская внутренняя оценка, которую они пытаются скрыть и от мира, и от внутренней российской аудитории.

Первый весомый индикатор – это сокращение активных нефтяных скважин. Только одна российская нефтяная компания – и не самая крупная – уже вынуждена закрыть около 400 скважин. Учитывая специфику российской нефтедобычи, это ощутимые потери, поскольку перезапуск скважин в России значительно сложнее, чем в других нефтедобывающих странах.

Второй индикатор – это сокращение нефтепереработки как минимум на 10% всего за несколько месяцев уже в этом году. Видим, что наши украинские дальнобойные санкции действительно работают, и будем наращивать это направление наших активных действий. Довольно убедительно выглядят также данные о банковском кризисе в России, а именно 11 финансовых учреждений готовятся к полной ликвидации из-за проблем, которые иным путем не решить, и еще восемь банковских учреждений накопили критические проблемы, которые невозможно перекрыть без привлечения сторонних ресурсов", – говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что в настоящее время дефицит федерального бюджета РФ в этом году составляет почти $80 млрд

"И это на фоне банкротства значительной части российских региональных бюджетов", - отметил президент.

Читайте: Зеленский об ударе РФ по китайскому судну: россияне не могли не знать, чье оно

Зеленский поручил руководителю ССВР Луговскому распространить в формате, который не навредит нашим источникам, полученную информацию о попытках России привлечь мировые компании к исправлению кризисной финансовой ситуации и схемах обхода санкций.

"В частности, мы зафиксировали, к сожалению, попытки наладить вывоз зерна с временно оккупированной территории Крыма, а также иную экономическую эксплуатацию полуострова с участием субъектов из Соединенных Штатов. Будем информировать партнеров. Фиксируем и попытки привлечь в российские нефтегазовые арктические проекты инвестиции и технологии из стран демократического мира. Знаем, как противодействовать. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем нашим украинским разведчикам!" - подытожил он.

Читайте: РФ и Беларусь превращают детей в послушный мобилизационный ресурс, - СВР

Автор: 

Зеленский Владимир (24269) СВР (235)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Економіст 😸
показать весь комментарий
18.05.2026 15:15 Ответить
😂 капля в морі Де , твоі, обіцяні 3000 ракет до кінця 2025 р .щоб визволяти зданий, особисто тобою, Південь ⁉️Звісно , найпотужні міндіч&ермак , зашейтельманили до офшорів , на твоі і свої рахунки Ви, " троянські свині " путлера , найнахабніші покидьки Світу
показать весь комментарий
18.05.2026 15:49 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2026 15:18 Ответить
По стандартній схемі - забуде незламний нарід про цю серію міндічсеріалу, як і про попередні. Ядерні ракети з білорусі, нафта палає, будуємо укріплення, партнери висловили підтримку, нові безпекові угоди і так далі. І все що треба з мізків витіснити, витіснене. Тримаймо стрій до кінця!
показать весь комментарий
18.05.2026 15:19 Ответить
а двушечки на мацкву вова засилае регулярно...
показать весь комментарий
18.05.2026 15:26 Ответить
Вова - де *бана балістика?
показать весь комментарий
18.05.2026 15:30 Ответить
Это НЕДОПУСТИМО мало, с теми бабками которые выделяют Украине, за ЧЕТЕРЕ года, нужно было на болотах ВСЁ помножить на ноль, ВСЁ и ВСЕХ. Пора браться за голову и делать дело.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:32 Ответить
не с бандой , рашистських кротів, з ізраількими паспортами , які здали -подарували " корідор" український Південь , вбивцям руським -братьям , будували криваві ПАЛАЦИ на 1 200кв , під час катувань українців в Бучі, Бородянці
показать весь комментарий
18.05.2026 15:54 Ответить
Вистава для наріду, при чому дешева.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:48 Ответить
 
 