Нефтепереработка в РФ сократилась на 10%, дальнобойные санкции Украины работают, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Служба внешней разведки Украины получила новые российские документы с оценкой потерь РФ от войны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"И важно, что это именно российская внутренняя оценка, которую они пытаются скрыть и от мира, и от внутренней российской аудитории.



Первый весомый индикатор – это сокращение активных нефтяных скважин. Только одна российская нефтяная компания – и не самая крупная – уже вынуждена закрыть около 400 скважин. Учитывая специфику российской нефтедобычи, это ощутимые потери, поскольку перезапуск скважин в России значительно сложнее, чем в других нефтедобывающих странах.



Второй индикатор – это сокращение нефтепереработки как минимум на 10% всего за несколько месяцев уже в этом году. Видим, что наши украинские дальнобойные санкции действительно работают, и будем наращивать это направление наших активных действий. Довольно убедительно выглядят также данные о банковском кризисе в России, а именно 11 финансовых учреждений готовятся к полной ликвидации из-за проблем, которые иным путем не решить, и еще восемь банковских учреждений накопили критические проблемы, которые невозможно перекрыть без привлечения сторонних ресурсов", – говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что в настоящее время дефицит федерального бюджета РФ в этом году составляет почти $80 млрд

"И это на фоне банкротства значительной части российских региональных бюджетов", - отметил президент.

Зеленский поручил руководителю ССВР Луговскому распространить в формате, который не навредит нашим источникам, полученную информацию о попытках России привлечь мировые компании к исправлению кризисной финансовой ситуации и схемах обхода санкций.

"В частности, мы зафиксировали, к сожалению, попытки наладить вывоз зерна с временно оккупированной территории Крыма, а также иную экономическую эксплуатацию полуострова с участием субъектов из Соединенных Штатов. Будем информировать партнеров. Фиксируем и попытки привлечь в российские нефтегазовые арктические проекты инвестиции и технологии из стран демократического мира. Знаем, как противодействовать. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем нашим украинским разведчикам!" - подытожил он.

