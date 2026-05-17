РФ и Беларусь превращают детей в послушный мобилизационный ресурс, - СВР

Россия и Беларусь тратят миллиарды на то, чтобы превратить детей в послушный мобилизационный ресурс.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что происходит в РФ

Как отмечается, "Россмолодежь" потратит 95,6 млн рублей на платформу с чат-ботами для "духовно-нравственного развития" молодежи. Техническое задание даже не пытается это скрыть: мониторинг "тематических трендов", сбор данных о "поведенческих паттернах", привлечение к политике. Проще говоря, цифровая слежка за собственными детьми.

Параллельно Кремль раздал регионам концепцию "исторического просвещения" – от детских садов до университетов. Детей обязывают посещать мероприятия, посвященные Второй мировой войне и "защитникам России", среди которых теперь официально числятся и участники войны против Украины. Студенческие "кибердружины" будут следить за сверстниками на предмет "деструктивной идеологии" – очевидно, любого мнения, выходящего за пределы дозволенного.

"Идеология подкреплена муштрой. С сентября 2023 года военные сборы стали обязательной частью школьной программы: десятиклассники проводят на них пять дней, восьмиклассники – три. Стрельба, дроны, строевая подготовка. Те, кто уже через это прошел, рассказывают о попытках завербовать их прямо во время сборов – в армию или военные вузы. За пять лет РФ вложила в эту систему более 50 млрд рублей. На эти деньги можно было построить 50 школ, 166 бассейнов, 370 спортивных комплексов и более 3,8 тысячи детских площадок. Выбрали другое", – говорится в сообщении.

В СВР отмечают, что аналитики и ученые уже не подбирают слов: то, что происходит в РФ, они прямо называют фашистоподобным обществом.

Беларусь повторяет путь РФ

Отмечается, что в Беларуси идут тем же путем, лишь немного отставая. Учебно-полевые сборы для десятиклассников в этом году удвоили – с пяти до десяти дней. Чиновники хотят, чтобы школьники находились там круглосуточно, без права уйти домой после занятий. Отказаться невозможно: без участия в сборах ученик не получит аттестацию по предмету "допризывная и медицинская подготовка". Стоимость одного дня – 20–30 рублей (примерно 90 евро за весь срок сборов), и эти деньги будут брать с родителей.

"Практики заимствованы из России, где детский милитаризм набирал обороты раньше. Цель та же: закрыть вопрос с нелояльной молодежью и сформировать максимально покорный мобилизационный резерв. Детей готовят к беспрекословному выполнению приказов и убеждают, что Беларусь — это крепость в осаде. Риск того, что их потом используют в интересах России, уже никто не скрывает", — отмечают в разведке.