На временно оккупированной Луганщине за два года подготовили 3 тысячи подростков для армии РФ, - ОВА
В оккупированном Луганском регионе за два года подготовили около 3 тысяч подростков и молодых людей к службе в армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской ОГА Алексей Харченко.
Подготовку проводили в луганском филиале российского военного центра "Воин".
Что известно
По словам Харченко, занятия для молодежи проводили участники войны против Украины и других войн с участием России.
Подростков обучали управлению беспилотниками, инженерной, огневой и тактической подготовке.
В ОВА отмечают, что такие центры являются частью политики милитаризации детей и подготовки молодежи на оккупированных территориях к службе в армии РФ.
Інших пхаєшь в окопи? То й сиди там а не транди у коментах.
Скількох із цих дітлахів здав зеленський з 2021 року шляхом приховування інформації про вторгнення?