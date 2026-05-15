РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8636 посетителей онлайн
Новости Милитаризация детей на ВОТ
823 24

На временно оккупированной Луганщине за два года подготовили 3 тысячи подростков для армии РФ, - ОВА

В Луганской области оккупанты за два года подготовили 3 тысячи подростков к службе в армии РФ

В оккупированном Луганском регионе за два года подготовили около 3 тысяч подростков и молодых людей к службе в армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской ОГА Алексей Харченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подготовку проводили в луганском филиале российского военного центра "Воин".

Что известно

По словам Харченко, занятия для молодежи проводили участники войны против Украины и других войн с участием России.

Подростков обучали управлению беспилотниками, инженерной, огневой и тактической подготовке.

В ОВА отмечают, что такие центры являются частью политики милитаризации детей и подготовки молодежи на оккупированных территориях к службе в армии РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ применит Московский механизм для документирования преступлений РФ по милитаризации украинских детей, - МИД

Автор: 

армия РФ (22804) дети (6834) оккупация (10223) Луганская область (6447)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Україна є не збирається ні з ким воювати ще з часів Винниченка коли розпустили військо лишивши лише міліцію. Історія нічому не вчить необуча'мих держиморд
показать весь комментарий
15.05.2026 12:52 Ответить
+6
а зелений півтора мільону молоді 18-23 закордон відправив....мудре рішення вони точно не дістанутся кацапам
показать весь комментарий
15.05.2026 12:56 Ответить
+5
Зате як дамбасіти кричали щоб Україна вийшла з дамбасу і не буде війни. І не виходять на протести ''нет вайнє'' і щоб їхніх дітей не забирали чи щоб жоден кацапський танк не виїхав з військової частини
показать весь комментарий
15.05.2026 12:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна є не збирається ні з ким воювати ще з часів Винниченка коли розпустили військо лишивши лише міліцію. Історія нічому не вчить необуча'мих держиморд
показать весь комментарий
15.05.2026 12:52 Ответить
Зате як дамбасіти кричали щоб Україна вийшла з дамбасу і не буде війни. І не виходять на протести ''нет вайнє'' і щоб їхніх дітей не забирали чи щоб жоден кацапський танк не виїхав з військової частини
показать весь комментарий
15.05.2026 12:56 Ответить
а зелений півтора мільону молоді 18-23 закордон відправив....мудре рішення вони точно не дістанутся кацапам
показать весь комментарий
15.05.2026 12:56 Ответить
Одна з задач, поставлених кукловодами перед можновладцями - це зачистка території.
показать весь комментарий
15.05.2026 13:15 Ответить
Кожен ухилянт знає що на тот немає мобілізації і тцк.Але українців кацапи готують до війни з нами з дитинства і так чи інакше поженуть на фронт.А у нас до 25-аніжедєті.
показать весь комментарий
15.05.2026 13:06 Ответить
Не гавкай,всратий ухилянт.Я ветеран війни,а ти баба базарна.Сам хєрні понавидумував і мені приписав.Історію ти знаєш як циган астрофізику. Поки плем'я Собченків воювало,ти квакав з під спідниці.Відсрочку я взяв через пів-року після загибелі брата,теж Собченка.І не тобі,тиловій гниді, мене попрікать.Пішов за кораблем масква,падло диванне.
показать весь комментарий
15.05.2026 14:06 Ответить
Брехло ти і наклепник, я давно знятий з обліку за віком і тобі це казав не раз. Але ти тупий пацюк тиловий і дуполиз і ворог українського народу бо хочеш усіх кинути під каток московитської військової машини а не воювати розумом якого у тебе немає.
показать весь комментарий
15.05.2026 14:10 Ответить
ПНХ,вратий ухилянт,тилова гнида.Ти ждун і запроданець.
показать весь комментарий
15.05.2026 14:19 Ответить
Ага, я ждун - жду коли ти нарешті опинишся в окопі в реалі а не на словах.
показать весь комментарий
15.05.2026 15:06 Ответить
Тилова гнида,ще маєш нахабство ветерану війни окопами тикать?ПНХ.Я своє відвоював.Ще ти сцикло сходи посидь.Адресу бригади дам.
показать весь комментарий
15.05.2026 15:36 Ответить
Євген Дикий теж місяц побув у Айдарі у 2014 і тепер пожиттевий ветеран-нафронтнік. Таке ж брехло як і ти. Війна не скінчилась а ти вже відвоював як і пінгвінолюб.
Інших пхаєшь в окопи? То й сиди там а не транди у коментах.
показать весь комментарий
15.05.2026 15:44 Ответить
У мене 2.5 років вислуги,з них половина участь у бд.Ти засцяв і на місяць піти.Хоч би не гавкав,сциклоун.
показать весь комментарий
15.05.2026 16:31 Ответить
Ти брехло яке не знає що відбувається у війську, а за себе я тобі вже відповідав, повторювати дурню зеленому марна справа.
показать весь комментарий
15.05.2026 17:09 Ответить
Звідки тобі,сцикуну знать?Чому я маю вірить ждуну і запроданцю?В СОУ не пішов за 12 років,то сиди і далі під спідницею і не гавкай.
показать весь комментарий
15.05.2026 17:53 Ответить
"Данбас даждался вазвращения в радную гавань"
показать весь комментарий
15.05.2026 13:12 Ответить
ці вже зможуть і в Естонію без віз поїхати. Але це не точно. Може і у Литву.
показать весь комментарий
15.05.2026 13:20 Ответить
на замітку тим хто думає що під свинособаками мобілізації не буде!
показать весь комментарий
15.05.2026 13:22 Ответить
А пам'ятаєте кампанію 90-х "Схід і Захід разом!"? Пам'ятаєте тисячі донецьких школярів, котрих возили в Галичину? Ну, шоб дружить! Пам'ятаєте, як тим донецьким діткам в Галичині небо прихиляли, обдаровували і на руках носили? Там був момент, котрий тоді вилучили з ютуба, коли автобус з підлітками вже рушив додому і наші бабусі махають хустинками - приїжджайте ще, відкривається віконечко автобуса і данєцкій мальчік кричить: "Абізатєльна прієдєм! На танках!"
показать весь комментарий
15.05.2026 14:07 Ответить
ЗСУ на три дні пдрів з лугандону
показать весь комментарий
15.05.2026 14:11 Ответить
В цей час Гундос Незламний відкрив кордони для хлопців, які знаходяться в самому оптимальному віці для ведення воєнних дій
показать весь комментарий
15.05.2026 14:16 Ответить
На временно оккупированной Луганщине за два года подготовили 3 тысячи подростков для армии РФ, - ОВА Источник: https://censor.net/ru/n400338
===============
Скількох із цих дітлахів здав зеленський з 2021 року шляхом приховування інформації про вторгнення?
показать весь комментарий
15.05.2026 14:22 Ответить
Три доби активних бойових дій.
показать весь комментарий
15.05.2026 17:11 Ответить
 
 