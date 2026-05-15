На временно оккупированной Луганщине за два года подготовили 3 тысячи подростков для армии РФ, - ОВА

В оккупированном Луганском регионе за два года подготовили около 3 тысяч подростков и молодых людей к службе в армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской ОГА Алексей Харченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подготовку проводили в луганском филиале российского военного центра "Воин".

Что известно

По словам Харченко, занятия для молодежи проводили участники войны против Украины и других войн с участием России.

Подростков обучали управлению беспилотниками, инженерной, огневой и тактической подготовке.

В ОВА отмечают, что такие центры являются частью политики милитаризации детей и подготовки молодежи на оккупированных территориях к службе в армии РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ применит Московский механизм для документирования преступлений РФ по милитаризации украинских детей, - МИД