ОБСЕ применит Московский механизм для документирования преступлений РФ по милитаризации украинских детей, - МИД

ОБСЕ задействует Московский механизм в ответ на системную политику Российской Федерации по индоктринации, милитаризации, принудительной ассимиляции и уничтожению украинской идентичности детей, находящихся под контролем государства-агрессора.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Целенаправленная государственная политика РФ

Так, в МИД отмечают, что это решение является своевременным и принципиальным. Россия пытается превратить украинских детей в объект имперского эксперимента: сначала оторвать от дома, семьи, языка и государства, а затем заставить принять идеологию страны, которая их похитила.

"Речь идет не об отдельных нарушениях, а о целенаправленной государственной политике, направленной против будущего украинской нации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Московский механизм ОБСЕ уже неоднократно доказывал свою важность как инструмент независимого установления фактов, документирования грубых нарушений международного гуманитарного права и прав человека, а также формирования рекомендаций для дальнейшего привлечения к ответственности. Новый мандат должен стать еще одним весомым вкладом ОБСЕ в разоблачение преступной системы, которую Россия построила против украинских детей.

"Украина выражает благодарность государствам-участникам ОБСЕ, которые поддержали задействование этого механизма после консультаций с Украиной. Их решение является проявлением не только солидарности с Украиной, но и ответственности за защиту базовых принципов ОБСЕ – человеческого достоинства, свободы, неприкосновенности семейной жизни и права каждого ребенка расти без принуждения, страха и пропаганды войны", – отметили в министерстве.

РФ должна вернуть украинских детей

Также отмечается, что Российская Федерация должна немедленно остановить преступные практики в отношении украинских детей, предоставить полную информацию обо всех детях, находящихся под ее контролем, обеспечить их безопасное и безусловное возвращение в Украину и выполнить свои международно-правовые обязательства. Возвращение украинских детей является неотъемлемым элементом справедливого и устойчивого мира.

В МИД Украины заверили, что и в дальнейшем будут работать с партнерами, международными организациями и механизмами ответственности для того, чтобы каждый украинский ребенок был возвращен домой, а каждый причастный к этим преступлениям – привлечен к ответственности.

Что такое Московский механизм

Московский механизм – это специальная процедура человеческого измерения ОБСЕ, предусмотренная консенсусным решением всех государств-участников в Московском документе ОБСЕ 1991 года и Хельсинкском документе ОБСЕ 1992 года. Механизм дает возможность группе государств-участников формировать из числа независимых экспертов специальные миссии для расследования сообщений о нарушениях и оказания содействия в решении конкретных проблем, связанных с вопросами человеческого измерения ОБСЕ.

