ОБСЄ застосує Московський механізм для документування злочинів РФ щодо мілітаризації українських дітей, - МЗС

ОБСЄ задіює Московського механізму у відповідь на системну політику Російської Федерації з індоктринації, мілітаризації, примусової асиміляції та знищення української ідентичності дітей, які перебувають під контролем держави-агресора.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Цілеспрямована державна політика РФ

Так, у МЗС наголошують, що це рішення є своєчасним і принциповим. Росія намагається перетворити українських дітей на об’єкт імперського експерименту: спочатку відірвати від дому, родини, мови й держави, а потім змусити прийняти ідеологію країни, яка їх викрала.

"Йдеться не про окремі порушення, а про цілеспрямовану державну політику, спрямовану проти майбутнього української нації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Московський механізм ОБСЄ вже неодноразово доводив свою важливість як інструмент незалежного встановлення фактів, документування грубих порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини, а також формування рекомендацій для подальшої відповідальності. Новий мандат має стати ще одним вагомим внеском ОБСЄ у викриття злочинної системи, яку Росія вибудувала проти українських дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Примусова присяга: ворог залучив військових до створення загону "Юнармії" в Олешках. ФОТОрепортаж

"Україна висловлює вдячність державам-учасницям ОБСЄ, які підтримали задіяння цього механізму після консультацій з Україною. Їхнє рішення є проявом не лише солідарності з Україною, а й відповідальності за захист базових принципів ОБСЄ – людської гідності, свободи, недоторканності сімейного життя та права кожної дитини зростати без примусу, страху і пропаганди війни", - зазначили в міністерстві.

РФ має повернути українських дітей

Також зазначається, що Російська Федерація має негайно припинити злочинні практики стосовно українських дітей, надати повну інформацію про всіх дітей, які перебувають під її контролем, забезпечити їхнє безпечне і безумовне повернення в Україну та виконати свої міжнародно-правові зобов’язання. Повернення українських дітей є невід’ємним елементом справедливого та сталого миру.

Також читайте: Дітей з інтернатів Херсонщини активно залучають до мілітарних рухів РФ, - "Жовта стрічка"

У МЗС України запевнили, що й надалі працюватимуть з партнерами, міжнародними організаціями та механізмами відповідальності для того, щоб кожна українська дитина була повернута додому, а кожен причетний до цих злочинів – притягнутий до відповідальності.

Що таке Московський механізм

Московський механізм – це спеціальна процедура людського виміру ОБСЄ, передбачена консенсусним рішенням усіх держав-учасниць у Московському документі ОБСЄ 1991 року та Гельсінському документі ОБСЄ 1992 року. Механізм надає можливість групі держав-учасниць формувати з числа незалежних експертів спеціальні місії для розслідування повідомлень про порушення та надання сприяння у вирішенні конкретних проблем, пов'язаних з питаннями людського виміру ОБСЄ.

Також дивіться: РФ посилює мілітаризацію шкільної освіти на ТОТ України, інтегруючи військову підготовку у навчальний план. ФОТО