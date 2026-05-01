Мілітаризація дітей на ТОТ
Дітей з інтернатів Херсонщини активно залучають до мілітарних рухів РФ, - "Жовта стрічка"

Окупанти мілітаризують дітей в інтернатах Херсонщини

На окупованих територіях діти з інтернатів усе частіше стають учасниками російських мілітаристських молодіжних структур. Йдеться не про добровільну участь, а про системне залучення під контролем окупаційної влади.

Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у Генічеську дітей із санаторної школи-інтернату долучили до "Юнармії" за участі представників Росгвардії. Підлітків змусили скласти клятву та видали символіку руху, подаючи це як "патріотичне виховання".

Саме діти з інтернатів є найбільш вразливими до такого впливу: вони живуть у закладах, залежать від адміністрації, не мають поруч батьків і фактично позбавлені можливості відмовитися.

Нагадаємо, вчора ми писали про те, що учні 5-9 класів у всій РФ в обов’язковому порядку вивчатимуть 15 новел-коміксів про воєнних злочинців - так званих ветеранів "СВО", яких подають як приклади для наслідування.

Читайте: Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині 2 людей загинуло, ще 8 - дістали поранення

 

діти (5490) окупація (6864) Росгвардія (105) Генічеськ (42) Херсонська область (6613) Генічеський район (13)
Тварюки.
Бідни дітки(
01.05.2026 11:24 Відповісти
У відповідь Міністерство імітації освіти запровадить ще легші програми щоб дітки не напружувались і не страждали "яжмамки", правда, пане Оксене?
01.05.2026 11:28 Відповісти
Ви ті "легкі" програми бачили? Коли племінник в 2 класі вчив "оксиген", "гідроген", мої очі були як 80 копійок . В більшості країн Європи, початкова шкільна освіта легша ніж у нас.
01.05.2026 12:22 Відповісти
 
 