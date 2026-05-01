Дітей з інтернатів Херсонщини активно залучають до мілітарних рухів РФ, - "Жовта стрічка"
На окупованих територіях діти з інтернатів усе частіше стають учасниками російських мілітаристських молодіжних структур. Йдеться не про добровільну участь, а про системне залучення під контролем окупаційної влади.
Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зокрема, у Генічеську дітей із санаторної школи-інтернату долучили до "Юнармії" за участі представників Росгвардії. Підлітків змусили скласти клятву та видали символіку руху, подаючи це як "патріотичне виховання".
Саме діти з інтернатів є найбільш вразливими до такого впливу: вони живуть у закладах, залежать від адміністрації, не мають поруч батьків і фактично позбавлені можливості відмовитися.
Нагадаємо, вчора ми писали про те, що учні 5-9 класів у всій РФ в обов’язковому порядку вивчатимуть 15 новел-коміксів про воєнних злочинців - так званих ветеранів "СВО", яких подають як приклади для наслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бідни дітки(