Дітей з інтернатів Херсонщини активно залучають до мілітарних рухів РФ, - "Жовта стрічка"

На окупованих територіях діти з інтернатів усе частіше стають учасниками російських мілітаристських молодіжних структур. Йдеться не про добровільну участь, а про системне залучення під контролем окупаційної влади.

Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Зокрема, у Генічеську дітей із санаторної школи-інтернату долучили до "Юнармії" за участі представників Росгвардії. Підлітків змусили скласти клятву та видали символіку руху, подаючи це як "патріотичне виховання".

Саме діти з інтернатів є найбільш вразливими до такого впливу: вони живуть у закладах, залежать від адміністрації, не мають поруч батьків і фактично позбавлені можливості відмовитися.

Нагадаємо, вчора ми писали про те, що учні 5-9 класів у всій РФ в обов’язковому порядку вивчатимуть 15 новел-коміксів про воєнних злочинців - так званих ветеранів "СВО", яких подають як приклади для наслідування.

Читайте: Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині 2 людей загинуло, ще 8 - дістали поранення