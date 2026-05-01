Детей из интернатов Херсонщины активно привлекают к милитарным движениям РФ, - "Желтая лента"

На оккупированных территориях дети из интернатов всё чаще становятся участниками российских милитаристских молодежных структур. Речь идет не о добровольном участии, а о системном привлечении под контролем оккупационных властей.

Об этом пишет движение "Желтая лента", передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Геническе детей из санаторной школы-интерната привлекли к "Юнармии" при участии представителей Росгвардии. Подростков заставили принести клятву и выдали символику движения, представляя это как "патриотическое воспитание".

Именно дети из интернатов наиболее уязвимы к такому воздействию: они живут в учреждениях, зависят от администрации, не имеют рядом родителей и фактически лишены возможности отказаться.

Напомним, вчера мы писали о том, что ученики 5-9 классов по всей РФ в обязательном порядке будут изучать 15 новелл-комиксов о военных преступниках— так называемых ветеранах "СВО", которых представляют как примеры для подражания.

Читайте: В результате вражеских ударов по Херсонщине 2 человека погибли, еще 8 получили ранения