Новости
Детей из интернатов Херсонщины активно привлекают к милитарным движениям РФ, - "Желтая лента"

Оккупанты милитаризируют детей в интернатах Херсонской области

На оккупированных территориях дети из интернатов всё чаще становятся участниками российских милитаристских молодежных структур. Речь идет не о добровольном участии, а о системном привлечении под контролем оккупационных властей.

Об этом пишет движение "Желтая лента", передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Геническе детей из санаторной школы-интерната привлекли к "Юнармии" при участии представителей Росгвардии. Подростков заставили принести клятву и выдали символику движения, представляя это как "патриотическое воспитание".

Именно дети из интернатов наиболее уязвимы к такому воздействию: они живут в учреждениях, зависят от администрации, не имеют рядом родителей и фактически лишены возможности отказаться.

Напомним, вчера мы писали о том, что ученики 5-9 классов по всей РФ в обязательном порядке будут изучать 15 новелл-комиксов о военных преступниках— так называемых ветеранах "СВО", которых представляют как примеры для подражания.

дети (6793) оккупация (10193) Росгвардия (91) Геническ (34) Херсонская область (5624) Генический район (13)
Тварюки.
Бідни дітки(
01.05.2026 11:24 Ответить
У відповідь Міністерство імітації освіти запровадить ще легші програми щоб дітки не напружувались і не страждали "яжмамки", правда, пане Оксене?
01.05.2026 11:28 Ответить
Ви ті "легкі" програми бачили? Коли племінник в 2 класі вчив "оксиген", "гідроген", мої очі були як 80 копійок . В більшості країн Європи, початкова шкільна освіта легша ніж у нас.
01.05.2026 12:22 Ответить
 
 