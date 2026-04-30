Милитаризация детей в РФ: школьников обязали изучать комиксы о "героях ОВО". ФОТО
В России продолжается милитаризация школьного образования. Учащиеся 5–9 классов по всей РФ будут в обязательном порядке изучать 15 комиксов-новелл о военных преступниках, так называемых ветеранах "СВО", которых представляют в качестве примеров для подражания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Подробности
"Пропагандисты утверждают, что такие меры якобы помогают формировать у молодежи "уважение к истории и подвигам героев", а также "вдохновляют" их на собственные достижения. На самом же деле пропагандистская машина РФ уже давно нацелена на тотальную мобилизацию и милитаризацию своего общества", — пишут в ЦПД.
Особое внимание в достижении этой цели пропагандисты уделяют именно милитаризации молодежи и детей. Подрастающее поколение Кремль рассматривает исключительно как ресурс для беспрекословного выполнения своих геополитических прихотей.
"Использование подобных "образовательных материалов" существенно меняет роль школьного образования в РФ, усиливая его идеологическую составляющую. В результате школа все больше становится инструментом формирования лояльности к государственной политике и поддержки военной риторики среди молодежи", — рассказали в ЦПД.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ШО ЦІКАВО НАМ ЦЕ ВТЮРЮВАЛИ
- серіал Курсанти
- серіал Кадети
- серіал Солдати
і тд
- прийшли в Рязань - вирізали всіх
- прийшли в Новгород - вирізали 90% решту 10% пересилили в Рязань
- вели війни про Литви - кілька підряд. Програвали розгромно але слали слали і слали людей поки Литва не закінчилась
і тді тд
Просто рожали і відразу на війну.
А щоб когось купити, треба з цим кимось ще вміти домовитись.
Не всі аж так просто продаються.
Інакше не було б вже України.
В їх картині світу просто нема народів як таких - лише еліта.
Зєр гут, мьікола, продолжай в том жє духє, а ми поработаєм над 2019 - 2.
Сдєлаєшь правільний вибор снова, куда ж ти дєнєшься.
Поцікавтесь, якщо є час, хто крім музик і аніматорів входить у склад "культурного дєсанта" на тому бієнале.
В них конвеєр - покласти будь-яку кількість за землі -> знищити тих хто там живе -> продати профіт з тих земель -> вкласти гроші в дальшу окупацію
В них все схлорується коли нових земель нема а старі виснажились
Без України на кацапах немає чим вирішувати проблеми - тому вони деградують з кожним роком.
