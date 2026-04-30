Милитаризация детей в РФ: школьников обязали изучать комиксы о "героях ОВО". ФОТО

В России продолжается милитаризация школьного образования. Учащиеся 5–9 классов по всей РФ будут в обязательном порядке изучать 15 комиксов-новелл о военных преступниках, так называемых ветеранах "СВО", которых представляют в качестве примеров для подражания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Пропагандисты утверждают, что такие меры якобы помогают формировать у молодежи "уважение к истории и подвигам героев", а также "вдохновляют" их на собственные достижения. На самом же деле пропагандистская машина РФ уже давно нацелена на тотальную мобилизацию и милитаризацию своего общества", — пишут в ЦПД.

Особое внимание в достижении этой цели пропагандисты уделяют именно милитаризации молодежи и детей. Подрастающее поколение Кремль рассматривает исключительно как ресурс для беспрекословного выполнения своих геополитических прихотей.

"Использование подобных "образовательных материалов" существенно меняет роль школьного образования в РФ, усиливая его идеологическую составляющую. В результате школа все больше становится инструментом формирования лояльности к государственной политике и поддержки военной риторики среди молодежи", — рассказали в ЦПД.

