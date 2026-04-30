Милитаризация детей в РФ: школьников обязали изучать комиксы о "героях ОВО". ФОТО

В России продолжается милитаризация школьного образования. Учащиеся 5–9 классов по всей РФ будут в обязательном порядке изучать 15 комиксов-новелл о военных преступниках, так называемых ветеранах "СВО", которых представляют в качестве примеров для подражания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Подробности

"Пропагандисты утверждают, что такие меры якобы помогают формировать у молодежи "уважение к истории и подвигам героев", а также "вдохновляют" их на собственные достижения. На самом же деле пропагандистская машина РФ уже давно нацелена на тотальную мобилизацию и милитаризацию своего общества", — пишут в ЦПД.

Особое внимание в достижении этой цели пропагандисты уделяют именно милитаризации молодежи и детей. Подрастающее поколение Кремль рассматривает исключительно как ресурс для беспрекословного выполнения своих геополитических прихотей.

"Использование подобных "образовательных материалов" существенно меняет роль школьного образования в РФ, усиливая его идеологическую составляющую. В результате школа все больше становится инструментом формирования лояльности к государственной политике и поддержки военной риторики среди молодежи", — рассказали в ЦПД.

Топ комментарии
+6
Хай роблять шо хочуть - він дебіли генетично уже 800 років

ШО ЦІКАВО НАМ ЦЕ ВТЮРЮВАЛИ

- серіал Курсанти
- серіал Кадети
- серіал Солдати

і тд
показать весь комментарий
30.04.2026 11:26 Ответить
+4
Ось вам результат здачі наших територій. Мрія рашистів зробити так щоб воювати з українціми руками ж самих українців. А рашисти тільки будуть ззаду наганами підштовхувати. Зате в нас і в Європі продовжують вірити в мір і в мірні угоди з рашистами. А рашистський фашистський режим ще з горшка вирощує нове зомбоване м'ясо для нових війн. І чим більше ми здамо територій тим більше у рашистів буде армія манкуртів для війни проти України
показать весь комментарий
30.04.2026 11:33 Ответить
+3
БЕЗПОЩАДНІСТЬ

- прийшли в Рязань - вирізали всіх
- прийшли в Новгород - вирізали 90% решту 10% пересилили в Рязань
- вели війни про Литви - кілька підряд. Програвали розгромно але слали слали і слали людей поки Литва не закінчилась

і тді тд

Просто рожали і відразу на війну.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:35 Ответить
Хай роблять шо хочуть - він дебіли генетично уже 800 років

ШО ЦІКАВО НАМ ЦЕ ВТЮРЮВАЛИ

- серіал Курсанти
- серіал Кадети
- серіал Солдати

і тд
показать весь комментарий
30.04.2026 11:26 Ответить
І як же так вийшло, що "дебіли" захапали собі 1/6 площі Землі та мають вплив ледь не по всьому світу?
показать весь комментарий
30.04.2026 11:30 Ответить
БЕЗПОЩАДНІСТЬ

- прийшли в Рязань - вирізали всіх
- прийшли в Новгород - вирізали 90% решту 10% пересилили в Рязань
- вели війни про Литви - кілька підряд. Програвали розгромно але слали слали і слали людей поки Литва не закінчилась

і тді тд

Просто рожали і відразу на війну.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:35 Ответить
Кого і скільки вони вирізали, щоб на венеційську бієнале повернутись?
показать весь комментарий
30.04.2026 11:36 Ответить
Сибір, Татар і тд - потім від них забрали корисні копалини їх продали і на ці гроші купили падких на гроші італійців
показать весь комментарий
30.04.2026 11:37 Ответить
То значить, не тільки ножем, а і рублем.
А щоб когось купити, треба з цим кимось ще вміти домовитись.
Не всі аж так просто продаються.
Інакше не було б вже України.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:39 Ответить
а що там домовитись? - вони шукають тварів і купляють їх. Вони думали що можна купити все в тому числі країни але не так вийшло

В їх картині світу просто нема народів як таких - лише еліта.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:41 Ответить
Ви занадто все спрощуєте. А народ ведеться.
Зєр гут, мьікола, продолжай в том жє духє, а ми поработаєм над 2019 - 2.
Сдєлаєшь правільний вибор снова, куда ж ти дєнєшься.
Поцікавтесь, якщо є час, хто крім музик і аніматорів входить у склад "культурного дєсанта" на тому бієнале.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:45 Ответить
заморили голодом міліони українців і казахів - купили в США заводи, на цих заводах робили зброю - цією зброєю окупували східну Европу і тд і тд

В них конвеєр - покласти будь-яку кількість за землі -> знищити тих хто там живе -> продати профіт з тих земель -> вкласти гроші в дальшу окупацію

В них все схлорується коли нових земель нема а старі виснажились
показать весь комментарий
30.04.2026 11:39 Ответить
Ось вам результат здачі наших територій. Мрія рашистів зробити так щоб воювати з українціми руками ж самих українців. А рашисти тільки будуть ззаду наганами підштовхувати. Зате в нас і в Європі продовжують вірити в мір і в мірні угоди з рашистами. А рашистський фашистський режим ще з горшка вирощує нове зомбоване м'ясо для нових війн. І чим більше ми здамо територій тим більше у рашистів буде армія манкуртів для війни проти України
показать весь комментарий
30.04.2026 11:33 Ответить
кацапи завжди так робили - всі свої проблеми вирішували руками, життям та майном Українців.
Без України на кацапах немає чим вирішувати проблеми - тому вони деградують з кожним роком.
показать весь комментарий
30.04.2026 12:35 Ответить
Не, комиксы эти не с самого начала, а сначала надо поведать, как герои кого-то убили или изнасиловали или и то и другое сразу, не поймёшь в какой очерёдности, тюрьма а потом на фарш...
показать весь комментарий
30.04.2026 11:45 Ответить
Для кращого донесення аутентичності атмосфери цих коміксів й духу самої ідеї, їм треба ці комікси друкувати на туалетному папері...
показать весь комментарий
30.04.2026 11:52 Ответить
На роіссі це робиться вже давно. Виховані таким чином кацапчата, вже воюють з "укронацистами". Тепер, відпрацьованій методиці, готують манкуртів з українських дітей.

https://tribun.com.ua/ru/119991-zagarbniki-v-mariupoli-budujut-velikij-militari-tsentr-dlja-ditej-takogo-nemae-navit-u-rosii Захватчики в Мариуполе строят большой милитари-центр для детей: такого нет даже в России.
показать весь комментарий
30.04.2026 12:45 Ответить
 
 