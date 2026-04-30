Мілітаризація дітей у РФ: школярів зобов’язали вивчати комікси про "героїв СВО". ФОТО

У Росії продовжується мілітаризація шкільної освіти. Учні 5-9 класів у всій РФ в обов’язковому порядку вивчатимуть 15 новел-коміксів про воєнних злочинців так званих ветеранів "СВО", яких подають як приклади для наслідування.

Центр протидії дезінформації.

"Пропагандисти стверджують, що такі заходи нібито допомагають формувати у молоді "повагу до історії та подвигів героїв", а також "надихають" їх на власні досягнення. Насправді ж пропагандистська машина РФ вже давно націлена на тотальну мобілізацію й мілітаризацію свого суспільства", - пишуть у ЦПД.

Особливу увагу в досягненні цієї мети пропагандисти приділяють саме мілітаризації молоді та дітей. Підростаюче покоління Кремль розглядає виключно як ресурс для беззаперечного виконання своїх геополітичних забаганок.

"Використання подібних "освітніх матеріалів" суттєво змінює роль шкільної освіти в РФ, посилюючи її ідеологічну складову. У результаті школа дедалі більше стає інструментом формування лояльності до державної політики та підтримки воєнної риторики серед молоді", - розповіли у ЦПД.

