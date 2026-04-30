Мілітаризація дітей у РФ: школярів зобов’язали вивчати комікси про "героїв СВО". ФОТО
У Росії продовжується мілітаризація шкільної освіти. Учні 5-9 класів у всій РФ в обов’язковому порядку вивчатимуть 15 новел-коміксів про воєнних злочинців так званих ветеранів "СВО", яких подають як приклади для наслідування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Подробиці
"Пропагандисти стверджують, що такі заходи нібито допомагають формувати у молоді "повагу до історії та подвигів героїв", а також "надихають" їх на власні досягнення. Насправді ж пропагандистська машина РФ вже давно націлена на тотальну мобілізацію й мілітаризацію свого суспільства", - пишуть у ЦПД.
Особливу увагу в досягненні цієї мети пропагандисти приділяють саме мілітаризації молоді та дітей. Підростаюче покоління Кремль розглядає виключно як ресурс для беззаперечного виконання своїх геополітичних забаганок.
"Використання подібних "освітніх матеріалів" суттєво змінює роль шкільної освіти в РФ, посилюючи її ідеологічну складову. У результаті школа дедалі більше стає інструментом формування лояльності до державної політики та підтримки воєнної риторики серед молоді", - розповіли у ЦПД.
ШО ЦІКАВО НАМ ЦЕ ВТЮРЮВАЛИ
- серіал Курсанти
- серіал Кадети
- серіал Солдати
і тд
- прийшли в Рязань - вирізали всіх
- прийшли в Новгород - вирізали 90% решту 10% пересилили в Рязань
- вели війни про Литви - кілька підряд. Програвали розгромно але слали слали і слали людей поки Литва не закінчилась
і тді тд
Просто рожали і відразу на війну.
А щоб когось купити, треба з цим кимось ще вміти домовитись.
Не всі аж так просто продаються.
Інакше не було б вже України.
В їх картині світу просто нема народів як таких - лише еліта.
Зєр гут, мьікола, продолжай в том жє духє, а ми поработаєм над 2019 - 2.
Сдєлаєшь правільний вибор снова, куда ж ти дєнєшься.
Поцікавтесь, якщо є час, хто крім музик і аніматорів входить у склад "культурного дєсанта" на тому бієнале.
В них конвеєр - покласти будь-яку кількість за землі -> знищити тих хто там живе -> продати профіт з тих земель -> вкласти гроші в дальшу окупацію
В них все схлорується коли нових земель нема а старі виснажились
Без України на кацапах немає чим вирішувати проблеми - тому вони деградують з кожним роком.
