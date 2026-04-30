Мілітаризація дітей у РФ: школярів зобов’язали вивчати комікси про "героїв СВО". ФОТО

У Росії продовжується мілітаризація шкільної освіти. Учні 5-9 класів у всій РФ в обов’язковому порядку вивчатимуть 15 новел-коміксів про воєнних злочинців так званих ветеранів "СВО", яких подають як приклади для наслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Подробиці

"Пропагандисти стверджують, що такі заходи нібито допомагають формувати у молоді "повагу до історії та подвигів героїв", а також "надихають" їх на власні досягнення. Насправді ж пропагандистська машина РФ вже давно націлена на тотальну мобілізацію й мілітаризацію свого суспільства", - пишуть у ЦПД.

Особливу увагу в досягненні цієї мети пропагандисти приділяють саме мілітаризації молоді та дітей. Підростаюче покоління Кремль розглядає виключно як ресурс для беззаперечного виконання своїх геополітичних забаганок.

"Використання подібних "освітніх матеріалів" суттєво змінює роль шкільної освіти в РФ, посилюючи її ідеологічну складову. У результаті школа дедалі більше стає інструментом формування лояльності до державної політики та підтримки воєнної риторики серед молоді", - розповіли у ЦПД.

комікси

діти (5487) росія (69763) ЦПД (245)
+6
Хай роблять шо хочуть - він дебіли генетично уже 800 років

ШО ЦІКАВО НАМ ЦЕ ВТЮРЮВАЛИ

- серіал Курсанти
- серіал Кадети
- серіал Солдати

і тд
показати весь коментар
30.04.2026 11:26 Відповісти
+4
Ось вам результат здачі наших територій. Мрія рашистів зробити так щоб воювати з українціми руками ж самих українців. А рашисти тільки будуть ззаду наганами підштовхувати. Зате в нас і в Європі продовжують вірити в мір і в мірні угоди з рашистами. А рашистський фашистський режим ще з горшка вирощує нове зомбоване м'ясо для нових війн. І чим більше ми здамо територій тим більше у рашистів буде армія манкуртів для війни проти України
показати весь коментар
30.04.2026 11:33 Відповісти
+3
БЕЗПОЩАДНІСТЬ

- прийшли в Рязань - вирізали всіх
- прийшли в Новгород - вирізали 90% решту 10% пересилили в Рязань
- вели війни про Литви - кілька підряд. Програвали розгромно але слали слали і слали людей поки Литва не закінчилась

і тді тд

Просто рожали і відразу на війну.
показати весь коментар
30.04.2026 11:35 Відповісти
І як же так вийшло, що "дебіли" захапали собі 1/6 площі Землі та мають вплив ледь не по всьому світу?
показати весь коментар
30.04.2026 11:30 Відповісти
Кого і скільки вони вирізали, щоб на венеційську бієнале повернутись?
показати весь коментар
30.04.2026 11:36 Відповісти
Сибір, Татар і тд - потім від них забрали корисні копалини їх продали і на ці гроші купили падких на гроші італійців
показати весь коментар
30.04.2026 11:37 Відповісти
То значить, не тільки ножем, а і рублем.
А щоб когось купити, треба з цим кимось ще вміти домовитись.
Не всі аж так просто продаються.
Інакше не було б вже України.
показати весь коментар
30.04.2026 11:39 Відповісти
а що там домовитись? - вони шукають тварів і купляють їх. Вони думали що можна купити все в тому числі країни але не так вийшло

В їх картині світу просто нема народів як таких - лише еліта.
показати весь коментар
30.04.2026 11:41 Відповісти
Ви занадто все спрощуєте. А народ ведеться.
Зєр гут, мьікола, продолжай в том жє духє, а ми поработаєм над 2019 - 2.
Сдєлаєшь правільний вибор снова, куда ж ти дєнєшься.
Поцікавтесь, якщо є час, хто крім музик і аніматорів входить у склад "культурного дєсанта" на тому бієнале.
показати весь коментар
30.04.2026 11:45 Відповісти
заморили голодом міліони українців і казахів - купили в США заводи, на цих заводах робили зброю - цією зброєю окупували східну Европу і тд і тд

В них конвеєр - покласти будь-яку кількість за землі -> знищити тих хто там живе -> продати профіт з тих земель -> вкласти гроші в дальшу окупацію

В них все схлорується коли нових земель нема а старі виснажились
показати весь коментар
30.04.2026 11:39 Відповісти
кацапи завжди так робили - всі свої проблеми вирішували руками, життям та майном Українців.
Без України на кацапах немає чим вирішувати проблеми - тому вони деградують з кожним роком.
показати весь коментар
30.04.2026 12:35 Відповісти
Не, комиксы эти не с самого начала, а сначала надо поведать, как герои кого-то убили или изнасиловали или и то и другое сразу, не поймёшь в какой очерёдности, тюрьма а потом на фарш...
показати весь коментар
30.04.2026 11:45 Відповісти
Для кращого донесення аутентичності атмосфери цих коміксів й духу самої ідеї, їм треба ці комікси друкувати на туалетному папері...
показати весь коментар
30.04.2026 11:52 Відповісти
На роіссі це робиться вже давно. Виховані таким чином кацапчата, вже воюють з "укронацистами". Тепер, відпрацьованій методиці, готують манкуртів з українських дітей.

https://tribun.com.ua/ru/119991-zagarbniki-v-mariupoli-budujut-velikij-militari-tsentr-dlja-ditej-takogo-nemae-navit-u-rosii Захватчики в Мариуполе строят большой милитари-центр для детей: такого нет даже в России.
показати весь коментар
30.04.2026 12:45 Відповісти
 
 