Мілітаризація дітей на ТОТ
РФ посилює мілітаризацію шкільної освіти на ТОТ України, інтегруючи військову підготовку у навчальний план. ФОТО

Росія посилює мілітаризацію шкільної освіти на тимчасово окупованих територіях України, інтегруючи військову підготовку безпосередньо у навчальний план.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації

Подробиці

Із 1 вересня у школах окупованих Донецька, Макіївки, Докучаєвська й Маріуполя відкриються "козачі класи" для учнів 5-х класів. Окупанти називають це "козачим компонентом у системі освіти", який включає як ідеологічну обробку, так і початкову військову підготовку.

На відміну від "Юнармії" чи інших парамілітарних структур, де заняття відбуваються у позаурочний час, "козачий компонент" стає обов’язковою частиною шкільної програми.

"Росія свідомо перетворює систему освіти на окупованих територіях на інструмент війни. Впровадження таких класів - це спроба стерти українську ідентичність дітей на ТОТ і примусово інтегрувати їх у російську військову машину. Окупанти фактично позбавляють дітей права на мирне дитинство, нормалізуючи війну зі шкільної лави", - пишуть у ЦПД.

Зєлєнскій, як хочеш, але якнайшвидше виправляй свій, з дермовою бандою мародерів, дебільно-зрадницький Чонгарсько-Маріупольський шашлично-асфальтовий зальот або пздй нАбуй, поки не пізно..
05.05.2026 14:21 Відповісти
Якщо ми цього не робимо, то чому?
05.05.2026 14:35 Відповісти
Воююча Україна нічого не робить для навчання дітей захищатися. Ми такі пацифісти, що навіть папа нервово курить в закутку.
05.05.2026 16:03 Відповісти
 
 