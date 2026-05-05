РФ посилює мілітаризацію шкільної освіти на ТОТ України, інтегруючи військову підготовку у навчальний план. ФОТО

Росія посилює мілітаризацію шкільної освіти на тимчасово окупованих територіях України, інтегруючи військову підготовку безпосередньо у навчальний план.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації



Із 1 вересня у школах окупованих Донецька, Макіївки, Докучаєвська й Маріуполя відкриються "козачі класи" для учнів 5-х класів. Окупанти називають це "козачим компонентом у системі освіти", який включає як ідеологічну обробку, так і початкову військову підготовку.

На відміну від "Юнармії" чи інших парамілітарних структур, де заняття відбуваються у позаурочний час, "козачий компонент" стає обов’язковою частиною шкільної програми.

"Росія свідомо перетворює систему освіти на окупованих територіях на інструмент війни. Впровадження таких класів - це спроба стерти українську ідентичність дітей на ТОТ і примусово інтегрувати їх у російську військову машину. Окупанти фактично позбавляють дітей права на мирне дитинство, нормалізуючи війну зі шкільної лави", - пишуть у ЦПД.

