РФ усиливает милитаризацию школьного образования на ВОТ Украины, интегрируя военную подготовку в учебный план. ФОТО

Россия усиливает милитаризацию школьного образования на временно оккупированных территориях Украины, включив военную подготовку непосредственно в учебный план.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации

С 1 сентября в школах оккупированных Донецка, Макеевки, Докучаевска и Мариуполя откроются "казачьи классы" для учеников 5-х классов. Оккупанты называют это "казачьим компонентом в системе образования", который включает как идеологическую обработку, так и начальную военную подготовку.

В отличие от "Юнармии" или других парамилитарных структур, где занятия проходят во внеурочное время, "казачий компонент" становится обязательной частью школьной программы.

"Россия сознательно превращает систему образования на оккупированных территориях в инструмент войны. Внедрение таких классов - это попытка стереть украинскую идентичность детей на ВОТ и принудительно интегрировать их в российскую военную машину. Оккупанты фактически лишают детей права на мирное детство, нормализуя войну со школьной скамьи", - пишут в ЦПД.

