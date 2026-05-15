УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8307 відвідувачів онлайн
Новини Мілітаризація дітей на ТОТ
864 24

На тимчасово окупованій Луганщині за два роки підготували 3 тисячі підлітків для армії РФ, - ОВА

На Луганщині окупанти за два роки підготували 3 тисячі підлітків до служби в армії РФ

На окупованій Луганщині за два роки підготували близько 3 тисяч підлітків та молодих людей до служби в армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підготовку проводили у луганській філії російського військового центру "Воїн".

Що відомо

За словами Харченка, заняття для молоді проводили учасники війни проти України та інших воєн за участі Росії.

Підлітків навчали керувати безпілотниками, інженерної, вогневої та тактичної підготовки.

В ОВА зазначають, що такі центри є частиною політики мілітаризації дітей та підготовки молоді на окупованих територіях до служби в армії РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ застосує Московський механізм для документування злочинів РФ щодо мілітаризації українських дітей, - МЗС

армія рф (21024) діти (5539) окупація (6895) Луганська область (4902)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Україна є не збирається ні з ким воювати ще з часів Винниченка коли розпустили військо лишивши лише міліцію. Історія нічому не вчить необуча'мих держиморд
показати весь коментар
15.05.2026 12:52 Відповісти
+6
а зелений півтора мільону молоді 18-23 закордон відправив....мудре рішення вони точно не дістанутся кацапам
показати весь коментар
15.05.2026 12:56 Відповісти
+5
Зате як дамбасіти кричали щоб Україна вийшла з дамбасу і не буде війни. І не виходять на протести ''нет вайнє'' і щоб їхніх дітей не забирали чи щоб жоден кацапський танк не виїхав з військової частини
показати весь коментар
15.05.2026 12:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна є не збирається ні з ким воювати ще з часів Винниченка коли розпустили військо лишивши лише міліцію. Історія нічому не вчить необуча'мих держиморд
показати весь коментар
15.05.2026 12:52 Відповісти
Зате як дамбасіти кричали щоб Україна вийшла з дамбасу і не буде війни. І не виходять на протести ''нет вайнє'' і щоб їхніх дітей не забирали чи щоб жоден кацапський танк не виїхав з військової частини
показати весь коментар
15.05.2026 12:56 Відповісти
а зелений півтора мільону молоді 18-23 закордон відправив....мудре рішення вони точно не дістанутся кацапам
показати весь коментар
15.05.2026 12:56 Відповісти
Одна з задач, поставлених кукловодами перед можновладцями - це зачистка території.
показати весь коментар
15.05.2026 13:15 Відповісти
Кожен ухилянт знає що на тот немає мобілізації і тцк.Але українців кацапи готують до війни з нами з дитинства і так чи інакше поженуть на фронт.А у нас до 25-аніжедєті.
показати весь коментар
15.05.2026 13:06 Відповісти
Не гавкай,всратий ухилянт.Я ветеран війни,а ти баба базарна.Сам хєрні понавидумував і мені приписав.Історію ти знаєш як циган астрофізику. Поки плем'я Собченків воювало,ти квакав з під спідниці.Відсрочку я взяв через пів-року після загибелі брата,теж Собченка.І не тобі,тиловій гниді, мене попрікать.Пішов за кораблем масква,падло диванне.
показати весь коментар
15.05.2026 14:06 Відповісти
Брехло ти і наклепник, я давно знятий з обліку за віком і тобі це казав не раз. Але ти тупий пацюк тиловий і дуполиз і ворог українського народу бо хочеш усіх кинути під каток московитської військової машини а не воювати розумом якого у тебе немає.
показати весь коментар
15.05.2026 14:10 Відповісти
ПНХ,вратий ухилянт,тилова гнида.Ти ждун і запроданець.
показати весь коментар
15.05.2026 14:19 Відповісти
Ага, я ждун - жду коли ти нарешті опинишся в окопі в реалі а не на словах.
показати весь коментар
15.05.2026 15:06 Відповісти
Тилова гнида,ще маєш нахабство ветерану війни окопами тикать?ПНХ.Я своє відвоював.Ще ти сцикло сходи посидь.Адресу бригади дам.
показати весь коментар
15.05.2026 15:36 Відповісти
Євген Дикий теж місяц побув у Айдарі у 2014 і тепер пожиттевий ветеран-нафронтнік. Таке ж брехло як і ти. Війна не скінчилась а ти вже відвоював як і пінгвінолюб.
Інших пхаєшь в окопи? То й сиди там а не транди у коментах.
показати весь коментар
15.05.2026 15:44 Відповісти
У мене 2.5 років вислуги,з них половина участь у бд.Ти засцяв і на місяць піти.Хоч би не гавкав,сциклоун.
показати весь коментар
15.05.2026 16:31 Відповісти
Ти брехло яке не знає що відбувається у війську, а за себе я тобі вже відповідав, повторювати дурню зеленому марна справа.
показати весь коментар
15.05.2026 17:09 Відповісти
Звідки тобі,сцикуну знать?Чому я маю вірить ждуну і запроданцю?В СОУ не пішов за 12 років,то сиди і далі під спідницею і не гавкай.
показати весь коментар
15.05.2026 17:53 Відповісти
"Данбас даждался вазвращения в радную гавань"
показати весь коментар
15.05.2026 13:12 Відповісти
ці вже зможуть і в Естонію без віз поїхати. Але це не точно. Може і у Литву.
показати весь коментар
15.05.2026 13:20 Відповісти
на замітку тим хто думає що під свинособаками мобілізації не буде!
показати весь коментар
15.05.2026 13:22 Відповісти
А пам'ятаєте кампанію 90-х "Схід і Захід разом!"? Пам'ятаєте тисячі донецьких школярів, котрих возили в Галичину? Ну, шоб дружить! Пам'ятаєте, як тим донецьким діткам в Галичині небо прихиляли, обдаровували і на руках носили? Там був момент, котрий тоді вилучили з ютуба, коли автобус з підлітками вже рушив додому і наші бабусі махають хустинками - приїжджайте ще, відкривається віконечко автобуса і данєцкій мальчік кричить: "Абізатєльна прієдєм! На танках!"
показати весь коментар
15.05.2026 14:07 Відповісти
ЗСУ на три дні пдрів з лугандону
показати весь коментар
15.05.2026 14:11 Відповісти
В цей час Гундос Незламний відкрив кордони для хлопців, які знаходяться в самому оптимальному віці для ведення воєнних дій
показати весь коментар
15.05.2026 14:16 Відповісти
На временно оккупированной Луганщине за два года подготовили 3 тысячи подростков для армии РФ, - ОВА Источник: https://censor.net/ru/n400338
===============
Скількох із цих дітлахів здав зеленський з 2021 року шляхом приховування інформації про вторгнення?
показати весь коментар
15.05.2026 14:22 Відповісти
Три доби активних бойових дій.
показати весь коментар
15.05.2026 17:11 Відповісти
 
 