На тимчасово окупованій Луганщині за два роки підготували 3 тисячі підлітків для армії РФ, - ОВА

На окупованій Луганщині за два роки підготували близько 3 тисяч підлітків та молодих людей до служби в армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Підготовку проводили у луганській філії російського військового центру "Воїн".

За словами Харченка, заняття для молоді проводили учасники війни проти України та інших воєн за участі Росії.

Підлітків навчали керувати безпілотниками, інженерної, вогневої та тактичної підготовки.

В ОВА зазначають, що такі центри є частиною політики мілітаризації дітей та підготовки молоді на окупованих територіях до служби в армії РФ.

