РФ і Білорусь перетворюють дітей на слухняний мобілізаційний ресурс, - СЗР
Росія і Білорусь витрачають мільярди на перетворення дітей на слухняний мобілізаційний ресурс.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Що відбувається в РФ
Як зазначається, "Россмолодежь" витратить 95,6 млн рублів на платформу з чат-ботами для "духовно-морального розвитку" молоді. Технічне завдання навіть не намагається це приховати: моніторинг "тематичних трендів", збір даних про "поведінкові патерни", залучення до політики. Простіше кажучи, цифрове стеження за власними дітьми.
Паралельно Кремль роздав регіонам концепцію "історичного просвітництва" – від дитсадків до університетів. Дітей зобов’язують відвідувати заходи, присвячені Другій світовій і "захисникам росії", серед яких тепер офіційно числяться й учасники війни проти України. Студентські "кібердружини" стежитимуть за однолітками на предмет "деструктивної ідеології" – вочевидь, будь-якої думки, що виходить за межі дозволеного.
"Ідеологія підкріплена муштрою. З вересня 2023 року військові збори стали обов’язковою частиною шкільної програми: десятикласники проводять на них п'ять днів, восьмикласники – три. Стрільба, дрони, стройова підготовка. Ті, хто вже через це пройшов, розповідають про спроби завербувати їх просто під час зборів – в армію або військові виші. За п’ять років рф вклала в цю систему понад 50 млрд рублів. На ці гроші можна було збудувати 50 шкіл, 166 басейнів, 370 спортивних комплексів і понад 3,8 тисячі дитячих майданчиків. Обрали інше", - йдеться в повідомленні.
У СЗР зауважують, що аналітики й науковці вже не добирають слів: те, що відбувається в РФ, вони прямо називають фашистоподібним суспільством.
Білорусь повторює шлях РФ
Зазначається, що в Білорусі йдуть тим самим шляхом, лише трохи відстаючи. Навчально-польові збори для десятикласників цього року подвоїли – з п’яти до десяти днів. Чиновники хочуть, щоб школярі перебували там цілодобово, без права піти додому після занять. Відмовитися неможливо: без участі у зборах учень не отримає атестацію з предмета "допризовна і медична підготовка". Вартість одного дня – 20–30 рублів (приблизно 90 євро за увесь термін зборів), і ці гроші братимуть з батьків.
"Практики запозичені з Росії, де дитячий мілітаризм набирав обертів раніше. Мета та сама: закрити питання з нелояльною молоддю і сформувати максимально покірний мобілізаційний резерв. Дітей готують до беззаперечного виконання наказів і переконують, що Білорусь – це фортеця в облозі. Ризик того, що їх потім використають в інтересах Росії, вже ніхто не приховує", - наголошують у розвідці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дехто і не знає що війна в країні