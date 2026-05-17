РФ і Білорусь перетворюють дітей на слухняний мобілізаційний ресурс, - СЗР

Росія і Білорусь витрачають мільярди на перетворення дітей на слухняний мобілізаційний ресурс.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відбувається в РФ

Як зазначається, "Россмолодежь" витратить 95,6 млн рублів на платформу з чат-ботами для "духовно-морального розвитку" молоді. Технічне завдання навіть не намагається це приховати: моніторинг "тематичних трендів", збір даних про "поведінкові патерни", залучення до політики. Простіше кажучи, цифрове стеження за власними дітьми.

Паралельно Кремль роздав регіонам концепцію "історичного просвітництва" – від дитсадків до університетів. Дітей зобов’язують відвідувати заходи, присвячені Другій світовій і "захисникам росії", серед яких тепер офіційно числяться й учасники війни проти України. Студентські "кібердружини" стежитимуть за однолітками на предмет "деструктивної ідеології" – вочевидь, будь-якої думки, що виходить за межі дозволеного.

Також читайте: На тимчасово окупованій Луганщині за два роки підготували 3 тисячі підлітків для армії РФ, - ОВА

"Ідеологія підкріплена муштрою. З вересня 2023 року військові збори стали обов’язковою частиною шкільної програми: десятикласники проводять на них п'ять днів, восьмикласники – три. Стрільба, дрони, стройова підготовка. Ті, хто вже через це пройшов, розповідають про спроби завербувати їх просто під час зборів – в армію або військові виші. За п’ять років рф вклала в цю систему понад 50 млрд рублів. На ці гроші можна було збудувати 50 шкіл, 166 басейнів, 370 спортивних комплексів і понад 3,8 тисячі дитячих майданчиків. Обрали інше", - йдеться в повідомленні.

У СЗР зауважують, що аналітики й науковці вже не добирають слів: те, що відбувається в РФ, вони прямо називають фашистоподібним суспільством.

Читайте: У Росії новою омбудсменкою стала фігурантка справи про викрадення дітей із Херсона

Білорусь повторює шлях РФ

Зазначається, що в Білорусі йдуть тим самим шляхом, лише трохи відстаючи. Навчально-польові збори для десятикласників цього року подвоїли – з п’яти до десяти днів. Чиновники хочуть, щоб школярі перебували там цілодобово, без права піти додому після занять. Відмовитися неможливо: без участі у зборах учень не отримає атестацію з предмета "допризовна і медична підготовка". Вартість одного дня – 20–30 рублів (приблизно 90 євро за увесь термін зборів), і ці гроші братимуть з батьків.

Також читайте: Білорусь сприяє атакам РФ, пропускаючи дрони в Україну, - Бровді

"Практики запозичені з Росії, де дитячий мілітаризм набирав обертів раніше. Мета та сама: закрити питання з нелояльною молоддю і сформувати максимально покірний мобілізаційний резерв. Дітей готують до беззаперечного виконання наказів і переконують, що Білорусь – це фортеця в облозі. Ризик того, що їх потім використають в інтересах Росії, вже ніхто не приховує", - наголошують у розвідці.