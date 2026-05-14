У Росії новою омбудсменкою стала фігурантка справи про викрадення дітей із Херсона

До викрадення дітей із Херсона причетна нова омбудсменка РФ

Держдума Росії призначила новою уповноваженою з прав людини Яну Лантратову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російська служба BBC.

Лантратова змінила на посаді Тетяну Москалькову, яка очолювала інститут омбудсмена з 2016 року та перебуває під санкціями низки країн через підтримку депортації українських дітей.

Що відомо про Лантратову

37-річна Яна Лантратова раніше працювала у "Молодій гвардії Єдиної Росії" та просувала консервативні ініціативи.

Вона виступала за заборону "ЛГБТ-пропаганди" у відеоіграх, підтримувала обмеження для політичних опонентів та публічно підтримувала політику Кремля.

Справи про викрадення дітей

У березні 2024 року СБУ заочно повідомила Лантратовій про підозру у причетності до примусового вивезення дітей з окупованого Херсона.

За даними слідства, наприкінці серпня 2022 року вона разом із дружиною лідера партії "Справедливая Россия" Інною Варламовою вивезла двох дітей із Херсонського обласного будинку дитини.

Йдеться про 10-місячну Маргариту Прокопенко та дворічного Іллю Ващенка.

Українські слідчі заявляли, що діти не потребували лікування чи евакуації, а після вивезення їм видали російські документи.

За інформацією Генпрокуратури, дівчинці змінили ім’я та записали нове місце народження у Підмосков’ї.

Топ коментарі
На кацапії інших немає ,як кончених русофашистів і мразі 🤬
14.05.2026 17:41
Щоб кацапам вдалося оживити доктора Йозефа Менгеле, то вони ні секунди не сумніваючись призначили б його омбудсменом.
14.05.2026 18:09
А кого ви хотіли там в омбудсмени? Там інших немає.
14.05.2026 17:49
В Росії немає прав для людини...тому це ні про що
14.05.2026 17:38
14.05.2026 17:38 Відповісти
звідки права якщо там людей нема..істоти
14.05.2026 18:01
14.05.2026 18:01 Відповісти
И даже омбудсмен оказался обмудком.
14.05.2026 17:46
14.05.2026 17:46 Відповісти
ой, а давайте поогворюємо кацапів!
що, ще у них трапилося?
може кацапи чимось незадоволені?
14.05.2026 17:47
14.05.2026 17:47 Відповісти
Цікава жінка.
14.05.2026 18:16
14.05.2026 18:16 Відповісти
Орчиха*
14.05.2026 18:55
14.05.2026 18:55 Відповісти
Симпотная. Я б таку сам викрав ненадовго.
14.05.2026 18:19
14.05.2026 18:19 Відповісти
 
 