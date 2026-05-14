У Росії новою омбудсменкою стала фігурантка справи про викрадення дітей із Херсона
Держдума Росії призначила новою уповноваженою з прав людини Яну Лантратову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російська служба BBC.
Лантратова змінила на посаді Тетяну Москалькову, яка очолювала інститут омбудсмена з 2016 року та перебуває під санкціями низки країн через підтримку депортації українських дітей.
Що відомо про Лантратову
37-річна Яна Лантратова раніше працювала у "Молодій гвардії Єдиної Росії" та просувала консервативні ініціативи.
Вона виступала за заборону "ЛГБТ-пропаганди" у відеоіграх, підтримувала обмеження для політичних опонентів та публічно підтримувала політику Кремля.
Справи про викрадення дітей
У березні 2024 року СБУ заочно повідомила Лантратовій про підозру у причетності до примусового вивезення дітей з окупованого Херсона.
За даними слідства, наприкінці серпня 2022 року вона разом із дружиною лідера партії "Справедливая Россия" Інною Варламовою вивезла двох дітей із Херсонського обласного будинку дитини.
Йдеться про 10-місячну Маргариту Прокопенко та дворічного Іллю Ващенка.
Українські слідчі заявляли, що діти не потребували лікування чи евакуації, а після вивезення їм видали російські документи.
За інформацією Генпрокуратури, дівчинці змінили ім’я та записали нове місце народження у Підмосков’ї.
