До України повернули вже 2134 викрадені Росією дитини, - Лубінець
До України вже повернули 2134 дитини, яких Росія незаконно вивезла під час війни.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, повернення дітей відбувається у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.
Коаліція зростає
Лубінець повідомив, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей вже об’єднує 49 учасників.
Нещодавно до неї приєдналися Швейцарія та Кіпр.
Омбудсман зазначив, що протягом року провів 126 міжнародних зустрічей із партнерами, на яких порушував питання повернення українських дітей та посилення тиску на Росію.
Які санкції запровадили партнери
За словами Лубінця, Канада ввела санкції проти 23 фізичних осіб та 5 структур, пов’язаних із так званими "перевиховними" таборами для українських дітей.
ЄС запровадив санкції проти 16 фізичних та 7 юридичних осіб.
Велика Британія – проти 63 осіб та 22 організацій, причетних до незаконного "усиновлення" українських дітей.
Які рішення ухвалили у Брюсселі
Лубінець також повідомив, що у Брюсселі відбулося засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
За його словами, партнери погодили фінансування програм пошуку та повернення дітей, підтримки родин, а також посилення міжнародного моніторингу та механізмів відповідальності.
