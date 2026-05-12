В Украину уже вернули 2134 похищенных Россией ребенка, - Лубинец

В Украину уже вернули 2134 ребенка, которых Россия незаконно вывезла во время войны.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, возвращение детей происходит в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Коалиция растет

Лубинец сообщил, что Международная коалиция за возвращение украинских детей уже объединяет 49 участников.

Недавно к ней присоединились Швейцария и Кипр.

Омбудсмен отметил, что в течение года провел 126 международных встреч с партнерами, на которых поднимал вопрос возвращения украинских детей и усиления давления на Россию.

Читайте: Европол помог в поиске 45 украинских детей, которых принудительно депортировала Россия

Какие санкции ввели партнеры

По словам Лубинца, Канада ввела санкции против 23 физических лиц и 5 структур, связанных с так называемыми "перевоспитательными" лагерями для украинских детей.

ЕС ввел санкции против 16 физических и 7 юридических лиц.

Великобритания – против 63 лиц и 22 организаций, причастных к незаконному "усыновлению" украинских детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС ввел новые санкции против РФ за похищение украинских детей

Какие решения приняли в Брюсселе

Лубинец также сообщил, что в Брюсселе состоялось заседание Международной коалиции за возвращение украинских детей.

По его словам, партнеры согласовали финансирование программ поиска и возвращения детей, поддержки семей, а также усиления международного мониторинга и механизмов ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Резолюция ООН о возвращении украинских детей — новый инструмент международного давления на РФ, — Офис Генпрокурора