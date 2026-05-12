В Украину уже вернули 2134 похищенных Россией ребенка, - Лубинец
В Украину уже вернули 2134 ребенка, которых Россия незаконно вывезла во время войны.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, возвращение детей происходит в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.
Коалиция растет
Лубинец сообщил, что Международная коалиция за возвращение украинских детей уже объединяет 49 участников.
Недавно к ней присоединились Швейцария и Кипр.
Омбудсмен отметил, что в течение года провел 126 международных встреч с партнерами, на которых поднимал вопрос возвращения украинских детей и усиления давления на Россию.
Какие санкции ввели партнеры
По словам Лубинца, Канада ввела санкции против 23 физических лиц и 5 структур, связанных с так называемыми "перевоспитательными" лагерями для украинских детей.
ЕС ввел санкции против 16 физических и 7 юридических лиц.
Великобритания – против 63 лиц и 22 организаций, причастных к незаконному "усыновлению" украинских детей.
Какие решения приняли в Брюсселе
Лубинец также сообщил, что в Брюсселе состоялось заседание Международной коалиции за возвращение украинских детей.
По его словам, партнеры согласовали финансирование программ поиска и возвращения детей, поддержки семей, а также усиления международного мониторинга и механизмов ответственности.
