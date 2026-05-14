Москалькова, яка в РФ координувала обміни полоненими з Україною, залишила посаду

Держдума РФ призначила новим уповноваженим з прав людини Яну Лантратову. Тетяна Москалькова, яка координувала обміни полоненими з Україною, залишила посаду після 10 років роботи.

 Завершилися повноваження

Москалькова обіймала посаду уповноваженого 2 терміни поспіль (протягом 10 років). Це максимально дозволений законом термін. У квітні повноваження Москалькової закінчилися.

З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Москалькова брала участь у координації обмінів військовополоненими та тілами загиблих.

Нагадаємо, російська омбудсмен потрапила до санкційних списків Євросоюзу ("за заперечення фільтраційних заходів в Україні"), США (за причетність до "систематичної та незаконної депортації українських дітей"), Австралії, Канади, Японії та інших країн.

Хто наступниця?

14 травня Держдума призначила новою омбудсменом Яну Лантратову від "Справедливої Росії".

