Затримка обміну 1000 на 1000 відбувається виключно через позицію РФ, - Лубінець

Обмін полоненими між Україною та Росією 1000 на 1000 затримується виключно через позицію російської сторони.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Домовленості з РФ

Він наголосив, що не можна бути впевненим у домовленостях з РФ.

"Коли ти навіть про щось домовився з російською стороною – ти ніколи не можеш бути на 100% впевнений, що це буде дотримано російською стороною. Насправді робота не зупинилась. Кожного дня відбуваються робочі процеси, перемовні процеси", – зазначив він.

Лубінець додав, що особисто бере участь у цих процесах, зокрема спілкується з російською уповноваженою Тетяною Москальковою.

РФ затягує обмін

Він додав, що українська перемовна група давно зробила свою роботу.

"Списки давно передані, і ми постійно наполягаємо на пріоритетних групах, які ми в першу чергу пропонуємо, щоб поверталися, - це важкопоранені, важкохворі і ті, хто знаходиться в полоні з 2022 року", - зазначив омбудсмен.

Однак російська сторона постійно затягує процес, звинувачуючи в цьому Україну.

