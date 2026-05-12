Затримка обміну 1000 на 1000 відбувається виключно через позицію РФ, - Лубінець
Обмін полоненими між Україною та Росією 1000 на 1000 затримується виключно через позицію російської сторони.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Домовленості з РФ
Він наголосив, що не можна бути впевненим у домовленостях з РФ.
"Коли ти навіть про щось домовився з російською стороною – ти ніколи не можеш бути на 100% впевнений, що це буде дотримано російською стороною. Насправді робота не зупинилась. Кожного дня відбуваються робочі процеси, перемовні процеси", – зазначив він.
Лубінець додав, що особисто бере участь у цих процесах, зокрема спілкується з російською уповноваженою Тетяною Москальковою.
РФ затягує обмін
Він додав, що українська перемовна група давно зробила свою роботу.
"Списки давно передані, і ми постійно наполягаємо на пріоритетних групах, які ми в першу чергу пропонуємо, щоб поверталися, - це важкопоранені, важкохворі і ті, хто знаходиться в полоні з 2022 року", - зазначив омбудсмен.
Однак російська сторона постійно затягує процес, звинувачуючи в цьому Україну.
Що передувало
- Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
- Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хвилинний хайп хрипатого коштує волі і життя тисячі українських Воїнів !!!
варто було б вже знати про це "вєрховному" на п'ятому році війни
.
А пу і ко недоговороздатні, пора б допетрати нарешті всім
Так неочікувано погодився підмахнути своєму кумиру-ху#лу...
Частина пересічних були у захваті від дотепності "нашого". Але багато хто, сподівання на таких,
покрутив пальцем біля голови.
Парад провели, а далі "военная хитрость"
П.С. на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.