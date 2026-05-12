Затримка обміну 1000 на 1000 відбувається виключно через позицію РФ, - Лубінець

Обмін полоненими між Україною та Росією 1000 на 1000 затримується виключно через позицію російської сторони.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Домовленості з РФ

Він наголосив, що не можна бути впевненим у домовленостях з РФ.

"Коли ти навіть про щось домовився з російською стороною – ти ніколи не можеш бути на 100% впевнений, що це буде дотримано російською стороною. Насправді робота не зупинилась. Кожного дня відбуваються робочі процеси, перемовні процеси", – зазначив він.

Лубінець додав, що особисто бере участь у цих процесах, зокрема спілкується з російською уповноваженою Тетяною Москальковою.

РФ затягує обмін

Він додав, що українська перемовна група давно зробила свою роботу.

"Списки давно передані, і ми постійно наполягаємо на пріоритетних групах, які ми в першу чергу пропонуємо, щоб поверталися, - це важкопоранені, важкохворі і ті, хто знаходиться в полоні з 2022 року", - зазначив омбудсмен.

Однак російська сторона постійно затягує процес, звинувачуючи в цьому Україну.

Що передувало

  • Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
  • Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

чи через "дозвіл на проведення параду" від ЗЄлі ?

хвилинний хайп хрипатого коштує волі і життя тисячі українських Воїнів !!!
12.05.2026 20:30
тобто, кончена зелена гундоса потвора прикололась не з красной площаді, а з 1000 полонених українців?
12.05.2026 20:34
Коли капітан КВН дозволив провести парад на москві, то гумор оцінили не всі.
Частина пересічних були у захваті від дотепності "нашого". Але багато хто, сподівання на таких,
покрутив пальцем біля голови.
12.05.2026 20:44
12.05.2026 20:30
пуйло - мєлка та мстива потвора.

варто було б вже знати про це "вєрховному" на п'ятому році війни

.
показати весь коментар
12.05.2026 20:32 Відповісти
А наказ, наказ ви не забудьте багато ж хто так ржав як Зеленський потролив ***** 😸
показати весь коментар
12.05.2026 20:33 Відповісти
Коротко: КИ-НУ-ЛИ.
показати весь коментар
12.05.2026 20:32 Відповісти
Ну тоді значить потрібно лупнути по червоній площі
показати весь коментар
12.05.2026 20:34 Відповісти
12.05.2026 20:34
Та ні, то була шутка юмора
А пу і ко недоговороздатні, пора б допетрати нарешті всім
показати весь коментар
12.05.2026 21:07 Відповісти
Нехай, віслюк видасть наказ про обмін...
показати весь коментар
12.05.2026 20:36 Відповісти
Дєди-педофіли нахлобучілі нашого наівного юношу?
показати весь коментар
12.05.2026 20:36 Відповісти
Обичного совєцкого мальчіка в трусіках.
показати весь коментар
12.05.2026 20:42 Відповісти
А він так пручався, так відмовлявся...
Так неочікувано погодився підмахнути своєму кумиру-ху#лу...
показати весь коментар
12.05.2026 23:08 Відповісти
путін в черговий раз на..бал і Зеленського, і Трампа.
показати весь коментар
12.05.2026 20:40 Відповісти
Бо Краснов і Буратіно Оманський це ляльки Кремлівського театру. Вони прості шістки.
показати весь коментар
12.05.2026 21:44 Відповісти
12.05.2026 20:44
Багато хто згадав наслідки потужного бикування голобородька в оральному кабінеті Трампа. Тоді теж було чимало ідіотів, котрі плескали в долоні.
показати весь коментар
12.05.2026 23:11 Відповісти
А може не треба було хвалитись лярвам на кожному кроці?
показати весь коментар
12.05.2026 20:48 Відповісти
Та не буде обміну...
Парад провели, а далі "военная хитрость"
показати весь коментар
12.05.2026 21:05 Відповісти
Ніякий обмін 1000 на 1000 не планувався. Оманський збрехав як завжди щоб дать своєму шефу безпечно провести Парад Прутіна і у українців не виникало питань. Парад важливий для авторитету Прутіна.
П.С. на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
показати весь коментар
12.05.2026 21:41 Відповісти
 
 