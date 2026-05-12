Задержка обмена 1000 на 1000 происходит исключительно из-за позиции РФ, — Лубинец
Обмен пленными между Украиной и Россией в соотношении 1000 к 1000 задерживается исключительно из-за позиции российской стороны.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Договоренности с РФ
Он подчеркнул, что нельзя быть уверенным в договоренностях с РФ.
"Когда ты даже о чем-то договорился с российской стороной – ты никогда не можешь быть на 100% уверен, что это будет соблюдено российской стороной. На самом деле работа не остановилась. Каждый день происходят рабочие процессы, переговорные процессы", – отметил он.
Лубинец добавил, что лично участвует в этих процессах, в частности общается с российским уполномоченным Татьяной Москальковой.
РФ затягивает обмен
Он добавил, что украинская переговорная группа давно сделала свою работу.
"Списки давно переданы, и мы постоянно настаиваем на приоритетных группах, которых мы в первую очередь предлагаем вернуть, — это тяжелораненые, тяжелобольные и те, кто находится в плену с 2022 года", — отметил омбудсмен.
Однако российская сторона постоянно затягивает процесс, обвиняя в этом Украину.
Что предшествовало
- Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
- Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.
хвилинний хайп хрипатого коштує волі і життя тисячі українських Воїнів !!!
варто було б вже знати про це "вєрховному" на п'ятому році війни
А пу і ко недоговороздатні, пора б допетрати нарешті всім
Так неочікувано погодився підмахнути своєму кумиру-ху#лу...
Частина пересічних були у захваті від дотепності "нашого". Але багато хто, сподівання на таких,
покрутив пальцем біля голови.
Парад провели, а далі "военная хитрость"
П.С. на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.