Задержка обмена 1000 на 1000 происходит исключительно из-за позиции РФ, — Лубинец

Лубинец о задержке обмена пленными

Обмен пленными между Украиной и Россией в соотношении 1000 к 1000 задерживается исключительно из-за позиции российской стороны.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Договоренности с РФ

Он подчеркнул, что нельзя быть уверенным в договоренностях с РФ.

"Когда ты даже о чем-то договорился с российской стороной – ты никогда не можешь быть на 100% уверен, что это будет соблюдено российской стороной. На самом деле работа не остановилась. Каждый день происходят рабочие процессы, переговорные процессы", – отметил он.

Лубинец добавил, что лично участвует в этих процессах, в частности общается с российским уполномоченным Татьяной Москальковой.

РФ затягивает обмен

Он добавил, что украинская переговорная группа давно сделала свою работу.

"Списки давно переданы, и мы постоянно настаиваем на приоритетных группах, которых мы в первую очередь предлагаем вернуть, — это тяжелораненые, тяжелобольные и те, кто находится в плену с 2022 года", — отметил омбудсмен.

Однако российская сторона постоянно затягивает процесс, обвиняя в этом Украину.

Что предшествовало

  • Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
  • Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

чи через "дозвіл на проведення параду" від ЗЄлі ?

хвилинний хайп хрипатого коштує волі і життя тисячі українських Воїнів !!!
показать весь комментарий
12.05.2026 20:30 Ответить
пуйло - мєлка та мстива потвора.

варто було б вже знати про це "вєрховному" на п'ятому році війни

.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:32 Ответить
А наказ, наказ ви не забудьте багато ж хто так ржав як Зеленський потролив ***** 😸
показать весь комментарий
12.05.2026 20:33 Ответить
Коротко: КИ-НУ-ЛИ.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:32 Ответить
Ну тоді значить потрібно лупнути по червоній площі
показать весь комментарий
12.05.2026 20:34 Ответить
тобто, кончена зелена гундоса потвора прикололась не з красной площаді, а з 1000 полонених українців?
показать весь комментарий
12.05.2026 20:34 Ответить
Та ні, то була шутка юмора
А пу і ко недоговороздатні, пора б допетрати нарешті всім
показать весь комментарий
12.05.2026 21:07 Ответить
Нехай, віслюк видасть наказ про обмін...
показать весь комментарий
12.05.2026 20:36 Ответить
Дєди-педофіли нахлобучілі нашого наівного юношу?
показать весь комментарий
12.05.2026 20:36 Ответить
Обичного совєцкого мальчіка в трусіках.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:42 Ответить
А він так пручався, так відмовлявся...
Так неочікувано погодився підмахнути своєму кумиру-ху#лу...
показать весь комментарий
12.05.2026 23:08 Ответить
путін в черговий раз на..бал і Зеленського, і Трампа.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:40 Ответить
Бо Краснов і Буратіно Оманський це ляльки Кремлівського театру. Вони прості шістки.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:44 Ответить
Коли капітан КВН дозволив провести парад на москві, то гумор оцінили не всі.
Частина пересічних були у захваті від дотепності "нашого". Але багато хто, сподівання на таких,
покрутив пальцем біля голови.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:44 Ответить
Багато хто згадав наслідки потужного бикування голобородька в оральному кабінеті Трампа. Тоді теж було чимало ідіотів, котрі плескали в долоні.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:11 Ответить
А може не треба було хвалитись лярвам на кожному кроці?
показать весь комментарий
12.05.2026 20:48 Ответить
Та не буде обміну...
Парад провели, а далі "военная хитрость"
показать весь комментарий
12.05.2026 21:05 Ответить
Ніякий обмін 1000 на 1000 не планувався. Оманський збрехав як завжди щоб дать своєму шефу безпечно провести Парад Прутіна і у українців не виникало питань. Парад важливий для авторитету Прутіна.
П.С. на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:41 Ответить
 
 