Задержка обмена 1000 на 1000 происходит исключительно из-за позиции РФ, — Лубинец

Обмен пленными между Украиной и Россией в соотношении 1000 к 1000 задерживается исключительно из-за позиции российской стороны.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Договоренности с РФ

Он подчеркнул, что нельзя быть уверенным в договоренностях с РФ.

"Когда ты даже о чем-то договорился с российской стороной – ты никогда не можешь быть на 100% уверен, что это будет соблюдено российской стороной. На самом деле работа не остановилась. Каждый день происходят рабочие процессы, переговорные процессы", – отметил он.

Лубинец добавил, что лично участвует в этих процессах, в частности общается с российским уполномоченным Татьяной Москальковой.

РФ затягивает обмен

Он добавил, что украинская переговорная группа давно сделала свою работу.

"Списки давно переданы, и мы постоянно настаиваем на приоритетных группах, которых мы в первую очередь предлагаем вернуть, — это тяжелораненые, тяжелобольные и те, кто находится в плену с 2022 года", — отметил омбудсмен.

Однако российская сторона постоянно затягивает процесс, обвиняя в этом Украину.

