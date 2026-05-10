Обмен пленными 1000 на 1000 готовится, Координационный штаб передал списки российской стороне, - Зеленский

Готовится обмен пленными между Украиной и РФ в формате "1000 на 1000". Украинский Координационный штаб уже передал российской стороне списки 1000 человек для обмена.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Обмен готовится

"Продолжаются сейчас и наши контакты с американской стороной о гарантиях – гарантиях выполнения договоренностей, которые были достигнуты недавно и о которых сказал президент Соединенных Штатов Америки. Обмен пленными – тысяча на тысячу – готовится и должен быть проведен. Эти гарантии взяли на себя американцы", – заявил глава государства.

Он добавил, что украинский Координационный штаб передал российской стороне списки для проведения обмена в формате 1000 на 1000.

"В этой договоренности об обмене было американское посредничество, соответственно рассчитываем, что американская сторона будет активно содействовать выполнению договоренностей", – подчеркнул Зеленский.

