Обмен пленными 1000 на 1000 готовится, Координационный штаб передал списки российской стороне, - Зеленский
Готовится обмен пленными между Украиной и РФ в формате "1000 на 1000". Украинский Координационный штаб уже передал российской стороне списки 1000 человек для обмена.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Продолжаются сейчас и наши контакты с американской стороной о гарантиях – гарантиях выполнения договоренностей, которые были достигнуты недавно и о которых сказал президент Соединенных Штатов Америки. Обмен пленными – тысяча на тысячу – готовится и должен быть проведен. Эти гарантии взяли на себя американцы", – заявил глава государства.
Он добавил, что украинский Координационный штаб передал российской стороне списки для проведения обмена в формате 1000 на 1000.
"В этой договоренности об обмене было американское посредничество, соответственно рассчитываем, что американская сторона будет активно содействовать выполнению договоренностей", – подчеркнул Зеленский.
А Трамп ще не проснувся після вчорашнього гольфу...
а, як що не буде?
то, що почнуть втирати?
що, ***** кінул обманул надул?
Історія України: 🕯10 травня 1980 року народився Герой України Мацієвський Олександр Ігорович - військовослужбовець 163-го батальйону 119-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України, якого російські загарбники розстріляли 30 грудня 2022 року на сході України. Воїн, який до останнього любив свою країну, боронив її від російських окупантів, та загинув зі словами «Слава Україні» на устах. Вічна пам'ять та слава Герою!
