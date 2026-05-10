Цензор.НЕТ
Новости Обмен пленными
Обмен пленными 1000 на 1000 готовится, Координационный штаб передал списки российской стороне, - Зеленский

Готовится обмен пленными между Украиной и РФ в формате "1000 на 1000". Украинский Координационный штаб уже передал российской стороне списки 1000 человек для обмена.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются сейчас и наши контакты с американской стороной о гарантиях – гарантиях выполнения договоренностей, которые были достигнуты недавно и о которых сказал президент Соединенных Штатов Америки. Обмен пленными – тысяча на тысячу – готовится и должен быть проведен. Эти гарантии взяли на себя американцы", – заявил глава государства.

Он добавил, что украинский Координационный штаб передал российской стороне списки для проведения обмена в формате 1000 на 1000.

"В этой договоренности об обмене было американское посредничество, соответственно рассчитываем, что американская сторона будет активно содействовать выполнению договоренностей", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский Владимир, обмен, россия, США, пленные
Не гріх би було згадати і тих хто поліг на полі бою.

Історія України: 🕯10 травня 1980 року народився Герой України Мацієвський Олександр Ігорович - військовослужбовець 163-го батальйону 119-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України, якого російські загарбники розстріляли 30 грудня 2022 року на сході України. Воїн, який до останнього любив свою країну, боронив її від російських окупантів, та загинув зі словами «Слава Україні» на устах. Вічна пам'ять та слава Герою!

https://www.youtube.com/post/Ugkx362_5Z5WzBtQ-**************-wo_Y


10.05.2026 19:49 Ответить
це ядрьоний лохторат Зеленського!
10.05.2026 19:52 Ответить
На території України три, ТРИ ЛАВРИ фсб-шних попів
Чому їх досі не наловили і не обмінюють
10.05.2026 19:50 Ответить
А що ж це ***** заявило, що Україна зірвала переговори по обміну? Знову хоче, щоб видали йому потрібних терористів, щоб їх не судили, наприклад, того же Сцельнікова?
10.05.2026 19:31 Ответить
Кацапи хочуть віддавати тих, кого вони вважають за потрібне. ***** про це казав (що вони передали список українців яких готові обміняти). Зеленський (я так сподіваюсь) передав списки тих, хто вже давно у полону (ще з Маріуполя). Тому така вазня, кацапи не хочуть їх віддавати, а Зеленський тикає в Трампа, типу тиж обіцяв..
10.05.2026 19:46 Ответить
кинули синку тебе Тромп і *уйло
10.05.2026 19:32 Ответить
Так фразою "Було американське посередництво в цій домовленості щодо обміну, відповідно розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей" він і кинув пред'яву Трампу...

А Трамп ще не проснувся після вчорашнього гольфу...
10.05.2026 19:37 Ответить
Хорошо, бо пішли чутки, що два діда-педофіла тебе потужно нахлобучілі.
10.05.2026 19:33 Ответить
Якщо всіх азовців не буде на обміну то це зрада..На банковій не катують і годують за...ісь
10.05.2026 19:39 Ответить
Ви ж розумієте, що неможливо обміняти тих, кого було інтерновано в третю країну. Чи вже забули?
10.05.2026 21:58 Ответить
зелене гундосе кончене падло!!!!
а, як що не буде?
то, що почнуть втирати?
що, ***** кінул обманул надул?
10.05.2026 19:45 Ответить
щось ця сторінка на ютб недоступна...
10.05.2026 21:33 Ответить
10.05.2026 19:50 Ответить
10.05.2026 19:52 Ответить
Тому що на роiсє вони нiкому нахєр не потрiбнi.
10.05.2026 19:54 Ответить
Тоді їх можна просто закрити, чи не так?
10.05.2026 20:03 Ответить
Черговий звіздьож зеленого диктатора. ***** не збирається нікого міняти. Це з його сторони "атвєтка" на наказ зеленськаго щодо параду. Розвели зєлю, як лоха
10.05.2026 20:05 Ответить
Ну так "парад пабедабесія" вже провели - тепер про обмін будете домовлятися пів року мінімум.
Знов неЛОХів розвели!
10.05.2026 20:20 Ответить
Зє-йло не буде "азовців" обмінювати. Ніколи...
10.05.2026 20:23 Ответить
Щось в мене нема впевненості в цьому обміні або зовсім не буде або буде урізаний головне було поржати з приказу про проведення параду все інше то чос
