Обмін полоненими 1000 на 1000 готується, Координаційний штаб передав списки російській стороні, - Зеленський
Обмін полоненими між Україною та РФ у форматі 1000 на 1000 готується. Український Координаційний штаб вже передав російській стороні списки 1000 осіб на обмін.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Обмін готується
"Тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії – гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав Президент Сполучених Штатів Америки. Обмін полонених – тисячу на тисячу – готується й має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці", - заявив глава держави.
Він додав, що український Координаційний штаб передав російській стороні списки на проведення обміну у форматі 1000 на 1000.
"Було американське посередництво в цій домовленості щодо обміну, відповідно розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей", - наголосив Зеленський.
Що передувало
- Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
- Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Трамп ще не проснувся після вчорашнього гольфу...
а, як що не буде?
то, що почнуть втирати?
що, ***** кінул обманул надул?
Історія України: 🕯10 травня 1980 року народився Герой України Мацієвський Олександр Ігорович - військовослужбовець 163-го батальйону 119-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України, якого російські загарбники розстріляли 30 грудня 2022 року на сході України. Воїн, який до останнього любив свою країну, боронив її від російських окупантів, та загинув зі словами «Слава Україні» на устах. Вічна пам'ять та слава Герою!
https://www.youtube.com/post/Ugkx362_5Z5WzBtQ-**************-wo_Y
Чому їх досі не наловили і не обмінюють
Знов неЛОХів розвели!