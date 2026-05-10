Обмін полоненими 1000 на 1000 готується, Координаційний штаб передав списки російській стороні, - Зеленський

Обмін полоненими між Україною та РФ у форматі 1000 на 1000 готується. Український Координаційний штаб вже передав російській стороні списки 1000 осіб на обмін.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Обмін готується 

"Тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії – гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав Президент Сполучених Штатів Америки. Обмін полонених – тисячу на тисячу – готується й має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці", - заявив глава держави.

Він додав, що український Координаційний штаб передав російській стороні списки на проведення обміну у форматі 1000 на 1000.

"Було американське посередництво в цій домовленості щодо обміну, відповідно розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей", - наголосив Зеленський.

Що передувало

  • Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
  • Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

Топ коментарі
+28
Не гріх би було згадати і тих хто поліг на полі бою.

Історія України: 🕯10 травня 1980 року народився Герой України Мацієвський Олександр Ігорович - військовослужбовець 163-го батальйону 119-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України, якого російські загарбники розстріляли 30 грудня 2022 року на сході України. Воїн, який до останнього любив свою країну, боронив її від російських окупантів, та загинув зі словами «Слава Україні» на устах. Вічна пам'ять та слава Герою!

https://www.youtube.com/post/Ugkx362_5Z5WzBtQ-**************-wo_Y


10.05.2026 19:49 Відповісти
+13
це ядрьоний лохторат Зеленського!
10.05.2026 19:52 Відповісти
+10
На території України три, ТРИ ЛАВРИ фсб-шних попів
Чому їх досі не наловили і не обмінюють
10.05.2026 19:50 Відповісти
А що ж це ***** заявило, що Україна зірвала переговори по обміну? Знову хоче, щоб видали йому потрібних терористів, щоб їх не судили, наприклад, того же Сцельнікова?
10.05.2026 19:31 Відповісти
Кацапи хочуть віддавати тих, кого вони вважають за потрібне. ***** про це казав (що вони передали список українців яких готові обміняти). Зеленський (я так сподіваюсь) передав списки тих, хто вже давно у полону (ще з Маріуполя). Тому така вазня, кацапи не хочуть їх віддавати, а Зеленський тикає в Трампа, типу тиж обіцяв..
10.05.2026 19:46 Відповісти
кинули синку тебе Тромп і *уйло
10.05.2026 19:32 Відповісти
Так фразою "Було американське посередництво в цій домовленості щодо обміну, відповідно розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей" він і кинув пред'яву Трампу...

А Трамп ще не проснувся після вчорашнього гольфу...
10.05.2026 19:37 Відповісти
Хорошо, бо пішли чутки, що два діда-педофіла тебе потужно нахлобучілі.
10.05.2026 19:33 Відповісти
Якщо всіх азовців не буде на обміну то це зрада..На банковій не катують і годують за...ісь
10.05.2026 19:39 Відповісти
Ви ж розумієте, що неможливо обміняти тих, кого було інтерновано в третю країну. Чи вже забули?
10.05.2026 21:58 Відповісти
зелене гундосе кончене падло!!!!
а, як що не буде?
то, що почнуть втирати?
що, ***** кінул обманул надул?
10.05.2026 19:45 Відповісти
щось ця сторінка на ютб недоступна...
10.05.2026 21:33 Відповісти
Тому що на роiсє вони нiкому нахєр не потрiбнi.
10.05.2026 19:54 Відповісти
Тоді їх можна просто закрити, чи не так?
10.05.2026 20:03 Відповісти
Черговий звіздьож зеленого диктатора. ***** не збирається нікого міняти. Це з його сторони "атвєтка" на наказ зеленськаго щодо параду. Розвели зєлю, як лоха
10.05.2026 20:05 Відповісти
Ну так "парад пабедабесія" вже провели - тепер про обмін будете домовлятися пів року мінімум.
Знов неЛОХів розвели!
10.05.2026 20:20 Відповісти
Зє-йло не буде "азовців" обмінювати. Ніколи...
10.05.2026 20:23 Відповісти
Щось в мене нема впевненості в цьому обміні або зовсім не буде або буде урізаний головне було поржати з приказу про проведення параду все інше то чос
10.05.2026 21:54 Відповісти
 
 