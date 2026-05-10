Обмін полоненими 1000 на 1000 готується, Координаційний штаб передав списки російській стороні, - Зеленський

Обмін полоненими між Україною та РФ у форматі 1000 на 1000 готується. Український Координаційний штаб вже передав російській стороні списки 1000 осіб на обмін.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Обмін готується

"Тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії – гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав Президент Сполучених Штатів Америки. Обмін полонених – тисячу на тисячу – готується й має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці", - заявив глава держави.

Він додав, що український Координаційний штаб передав російській стороні списки на проведення обміну у форматі 1000 на 1000.

"Було американське посередництво в цій домовленості щодо обміну, відповідно розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей", - наголосив Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.

Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

