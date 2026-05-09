9 720 65
Україна напередодні 9 травня дала зрозуміти, що не готова до обміну військовополоненими, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Київ напередодні дня перемоги дав зрозуміти, що не готовий до проведення обміну військовополоненими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що відомо
Так, Путін заявив, що Росія нібито ще 5 травня передала Україні список із 500 українських військових, які перебувають в РФ у полоні. Однак, за його словами, Київ заявив, що потрібно "подивитися уважніше", і нібито спершу погодився на обмін не всіх 500, а лише 200 осіб, але потім "зійшов із радарів".
Диктатор заявив, що Україна "прямо сказала", що не готова до цього обміну.
Що передувало
- Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
- Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.
Топ коментарі
+41 Kozyuk
показати весь коментар09.05.2026 21:41 Відповісти Посилання
+28 ола жмуд
показати весь коментар09.05.2026 21:43 Відповісти Посилання
+25 Kozyuk
показати весь коментар09.05.2026 21:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. В 2014 году был третий по счету начиная с 1991 года вооруженный конфликт между Украиной и рыфы.
2. Москальской свинособаке поясняю: орки вторглись в Украину не в 2022 году, а в 2014.
3. Хохлы живут только в рыфы. Как правило это потомки угрофинов-неудачников, которых с 1654 года московия завозила в Украину и которые потом вернулись на историческую родину.
4. Ты, свинособака, живешь в великие времена, время ликвидации последней империи - московии, начало ликвидации русских, начало исчезновения русского языка.
5. Ты, свинособака, живешь во время ликвидации неонацистов - рашистов, последователей немецких нацистов.
6. Через пару лет, ты как настоящая свинособака, которая не имеет своих мозгов, громче всех будешь кричать про военного преступника путина, про рашистов и будешь праздновать ликвидацию рифи.
7. Единственное объединяло бурятов, якутов, чеченцев, башкир и т.д. это было победобесие, а оно 9 мая 2026 года было убито под корень указом Президента Украины на предоставление разлешения москалям времени на проведение парада на Красной площади в Кучкино, который был превращен в город князем Киевским - Юрием ДОЛГОРУКИМ.
Кстати, парад показал результаты СВО - демилитаризация москальской армии. В прошлом году хоть один Т-34 был, а сейчас не нашли чем заправить этот танк.
.
Навіщо?
Парад провели
П.С. На Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
Цікаво, Ви вважаєте всіх ідіотами? Подивіться на останні дні дій влади перед повномасшабним нападом і на перші дні повномасшабного нападу, що говорила людям влада, наприклад в Бучі і інших містах: ''сидіть вдома і не виходьте, росіяни цивільних не чіпають...'' А перед цим розмінували Чонгар, акваторію Азовського моря, відвівши наші війська, давши можливість ворогу за години захопити південь, оточити Маріуполь... Навіщось познімали клістрони із систем ППО...
Тоді Головком був Валерій Залужний, його Генштаб з найдосвідченішими генералами і генерал Наєв, який вивів ЗСУ з казарм попри відсутність указу про воєнний стан( перед нападом) і об'явлення мобілізації. На південь був відправлений генерал Марченко. Київ і аеропорти захищав генерал Кривоніс...А ''оманський'' з відьмаком і спецом по ляльках вуду та абдристовичем ніби їли мівіну в бункері, чекаючи поки татаров не знищить всі спецнази із чеченців в Києві( яких не було).
Без всяких наказів ''оманських'' народ і ЗСУ стали на захист України і палили танки ворога, як сухе гілля в жаркий і сухий день.
Парад Прутіна це найкраща можливість ліквідувати привселюдно щоб не було можливості замінити на нового юніта військового злочинця і головнокомандувача окупаційних військ Прутіна та закінчити геноцидну війну. Нажаль геноцид Українського народу продовжено мінімум на рік.
візит президентів Казахстану та Узбекистану до рашки був не на поклон до буйла, а по барськи - по плечу вальдемара похлопати і за щочку потрєпать.
.
По друге Оманський як і Краснов точно знав що 9-11 травня ніхто не буде проводити обмін 1000 на 1000. Тому збрехав як завжди.
І третє і найтяжче для прийняття. В війнах в яких бажають вижити та перемогти обмінів ніхто не проводив. Див. Перша, Друга світова війни та ін. Є навіть закони щодо полонених які повинні бути в полоні до кінця війни. Війни в яких обміни проводились, часто тривали безкінечно довго з короткими періодами миру і як правило закінчувалась для сторони з меншими ресурсами фатально. Часто повним знищенням.
П.С. на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
Законів всяких багато.Але я не бачу ніяких проблем в обміні. Катувати і морити голодом полонених - це теж поза законом.
І до чого тут Гітлер? Гітлер був професіональним кегебістом?
пропоную розбомбити хремль
*****- гадюка
Ніякого обміну ***** і не планувало. А натомість вже запустило для ударів по Україні рої "шахедів".
Тож, немає ніякого сенсу й далі обмежувати українських дронарів виконувати свою роботу.