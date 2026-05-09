Україна напередодні 9 травня дала зрозуміти, що не готова до обміну військовополоненими, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Київ напередодні дня перемоги дав зрозуміти, що не готовий до проведення обміну військовополоненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Що відомо

Так, Путін заявив, що Росія нібито ще 5 травня передала Україні список із 500 українських військових, які перебувають в РФ у полоні. Однак, за його словами, Київ заявив, що потрібно "подивитися уважніше", і нібито спершу погодився на обмін не всіх 500, а лише 200 осіб, але потім "зійшов із радарів".

Диктатор заявив, що Україна "прямо сказала", що не готова до цього обміну.

Що передувало

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.

Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

