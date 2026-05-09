Україна напередодні 9 травня дала зрозуміти, що не готова до обміну військовополоненими, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Київ напередодні дня перемоги дав зрозуміти, що не готовий до проведення обміну військовополоненими.

Що відомо

Так, Путін заявив, що Росія нібито ще 5 травня передала Україні список із 500 українських військових, які перебувають в РФ у полоні. Однак, за його словами, Київ заявив, що потрібно "подивитися уважніше", і нібито спершу погодився на обмін не всіх 500, а лише 200 осіб, але потім "зійшов із радарів".

Диктатор заявив, що Україна "прямо сказала", що не готова до цього обміну.

Що передувало

  • Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
  • Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

Пуйло як завжди брехав. Чекаємо указу від Зе, яким дозволить пуйлу повернути наших полонених.
09.05.2026 21:41 Відповісти
Я лайкнув, але впевнений, що брехали двоє.
09.05.2026 22:12 Відповісти
09.05.2026 22:38 Відповісти
Блазень домовився про обмін з Трампом, а не ввх.
09.05.2026 22:39 Відповісти
Одна шістка Кремля щось домовилася з іншою шісткою Кремля. Оманський та Краснов це П'єро та Буратіно в цирку Карабаса-Барабаса.
09.05.2026 23:57 Відповісти
Вони домовились ще раз насцяти в очі лохторату.
10.05.2026 13:25 Відповісти
один указ ******* вже зірвав обмін. Зате пореготали
09.05.2026 22:37 Відповісти
Так, багатьом було весело. "Отета маладес, унізіл п.тіна" 🤬
09.05.2026 22:49 Відповісти
Что бы тебе было понятнее пишу на свинособачьем.
1. В 2014 году был третий по счету начиная с 1991 года вооруженный конфликт между Украиной и рыфы.
2. Москальской свинособаке поясняю: орки вторглись в Украину не в 2022 году, а в 2014.
3. Хохлы живут только в рыфы. Как правило это потомки угрофинов-неудачников, которых с 1654 года московия завозила в Украину и которые потом вернулись на историческую родину.
4. Ты, свинособака, живешь в великие времена, время ликвидации последней империи - московии, начало ликвидации русских, начало исчезновения русского языка.
5. Ты, свинособака, живешь во время ликвидации неонацистов - рашистов, последователей немецких нацистов.
6. Через пару лет, ты как настоящая свинособака, которая не имеет своих мозгов, громче всех будешь кричать про военного преступника путина, про рашистов и будешь праздновать ликвидацию рифи.
7. Единственное объединяло бурятов, якутов, чеченцев, башкир и т.д. это было победобесие, а оно 9 мая 2026 года было убито под корень указом Президента Украины на предоставление разлешения москалям времени на проведение парада на Красной площади в Кучкино, который был превращен в город князем Киевским - Юрием ДОЛГОРУКИМ.
Кстати, парад показал результаты СВО - демилитаризация москальской армии. В прошлом году хоть один Т-34 был, а сейчас не нашли чем заправить этот танк.
10.05.2026 08:58 Відповісти
Не міль, гнида.
09.05.2026 21:42 Відповісти
Дві гниди.
09.05.2026 22:14 Відповісти
мстить за позорище. І набуває ще більшої ганьби
09.05.2026 21:43 Відповісти
Мабуть так. Але як було вранці смішно, коли Зе видав указ на дозвіл проведення параду. Пропіарився? А що тепер з тисячею наших полонених? Вони ж не так живуть там, як кцапські в нас. Там їх катують і принижують.
добити гадину !

09.05.2026 21:45 Відповісти
Ось така відплата Україні за щедрість не бомбіть парад дедовоевал. А ліпше би х*ярнили би з десяток може би і долетіло на площадь і х*йло обісране в бункер би закрилось і народ в маскве побачив би що царь та голий але Зе послухався рудого педофіла заморського і сделал жест доброї волі сц*ка. Завтра 10-го ***** полюбому пусте ракети по Київу та іншим містам. Стратегічний шанс України провести непогану психологічну операцію по дискредитації кремля упущено...війна продовжується
09.05.2026 21:47 Відповісти
Завтра пуйло не пустить ракети. Трампа воно ще боїться. А Трамп наполягав на тиші до 11.5.2026 року. Хоча пуйло є пуйло, може вдарити і завтра. Скоріше за все, ракети і дрони- полетять 11.5.26 року. А по всій лінії зіткнення полізуть свіжі орковські сили, які вони підтягнули за дні перемир'я.
09.05.2026 21:58 Відповісти
Обміну не буде
Навіщо?
Парад провели
10.05.2026 03:23 Відповісти
Оманський не просто так зустрічались з Патрушевим в Омані. Оманський як і Краснов слухають що каже їхній Кремлівський куратор а не один одного. Все інше гра для лохторату.
П.С. На Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
09.05.2026 22:16 Відповісти
"Маячня" сказав пес Патрон гавкнувши на людей в щілину забору і швидко сховавшись в будку. Ось і "маємо те що маємо" дякуючи таким "шмаль кам" яких 85- 90 відсотків в кожному соціумі. Ось такі діла малята.
09.05.2026 22:41 Відповісти
Подумав. Якщо "оманьський" слухає *****, то чому вiйна йде вже 5й рiк? Чому "оманьський" не наказав ЗСУ видiйти за Днiпро у лютому 22року?
10.05.2026 02:09 Відповісти
''Чому ''оманський'' не наказав ЗСУ вийти за Дніпро у лютому 22 року''?
Цікаво, Ви вважаєте всіх ідіотами? Подивіться на останні дні дій влади перед повномасшабним нападом і на перші дні повномасшабного нападу, що говорила людям влада, наприклад в Бучі і інших містах: ''сидіть вдома і не виходьте, росіяни цивільних не чіпають...'' А перед цим розмінували Чонгар, акваторію Азовського моря, відвівши наші війська, давши можливість ворогу за години захопити південь, оточити Маріуполь... Навіщось познімали клістрони із систем ППО...
Тоді Головком був Валерій Залужний, його Генштаб з найдосвідченішими генералами і генерал Наєв, який вивів ЗСУ з казарм попри відсутність указу про воєнний стан( перед нападом) і об'явлення мобілізації. На південь був відправлений генерал Марченко. Київ і аеропорти захищав генерал Кривоніс...А ''оманський'' з відьмаком і спецом по ляльках вуду та абдристовичем ніби їли мівіну в бункері, чекаючи поки татаров не знищить всі спецнази із чеченців в Києві( яких не було).
Без всяких наказів ''оманських'' народ і ЗСУ стали на захист України і палили танки ворога, як сухе гілля в жаркий і сухий день.
10.05.2026 08:35 Відповісти
Таке враження що тут пасеться Чекалкін під багатьма ніками. Оманська тема - то його улюблений коник.
10.05.2026 11:19 Відповісти
Пасуться зелені барани на покритий сльозами і кров'ю українців землі. А брехуни і мародери в цей час крадуть мільярди з бюджету воюючої країни такі як міндічі, шефіри, галущенки, деркачі та інші.
10.05.2026 13:06 Відповісти
З якого напрямку оборони строчиш?
10.05.2026 14:35 Відповісти
Це має значення для коментарів?
10.05.2026 19:21 Відповісти
Ось так ніколи не вір рашиському варвару ,який існує в своїй шовіністичній імперії зла.
09.05.2026 21:49 Відповісти
Пістьож. парад " пройшов - можна пистіти що завгодно.
09.05.2026 21:57 Відповісти
Як знати що кацап піздить? Він відкриває рота!
09.05.2026 21:58 Відповісти
до речі обмін полоненими це ініціатива Трампа ! що тепер скаже старий педофіл ?
09.05.2026 22:05 Відповісти
Трампу абсолютно ***** на наших полонених. Йому було б ***** навіть на американських полонених. Єдине що його зараз турбує це бабки і прагнення увіковічнити своє ім'я. Причому останнє значно переважає.
09.05.2026 22:10 Відповісти
не згоден за американський полонених його розірвуть як грілку . а тут можно зіграти,що ***** не поважає Трампа , Меланія ж якось повертає наших дітей . головне підійти до цього з розумом .
09.05.2026 22:28 Відповісти
09.05.2026 22:14 Відповісти
***** знущається над ішаком.
09.05.2026 22:17 Відповісти
Ну если пианист получил задание в Омане,то он не может нарушать приказы из кремля,потому,что боится за маму Риму и папу сашу
09.05.2026 22:24 Відповісти
Знову Прутін як і після об'яви Оманським перемир'я 6 травня жорстко показав хто на території бувшого СРСР альфасамець і де його території. А Оманський як шістка йому підмахнув. Оманському танцору стрибтизу на вечірках у Прутіна та Патрушева це приємно і зовсім не проблема бо він обслуга був і є за характером, він просто чмоня слова якого нічого не варті.
Парад Прутіна це найкраща можливість ліквідувати привселюдно щоб не було можливості замінити на нового юніта військового злочинця і головнокомандувача окупаційних військ Прутіна та закінчити геноцидну війну. Нажаль геноцид Українського народу продовжено мінімум на рік.
09.05.2026 22:30 Відповісти
цього альфа-самця до трампової угоди послали всі всі деспотії та сатрапії постсовкових Середньої Азії та Південного Кавказу.
візит президентів Казахстану та Узбекистану до рашки був не на поклон до буйла, а по барськи - по плечу вальдемара похлопати і за щочку потрєпать.

09.05.2026 22:42 Відповісти
Це такий зелений квартальний 95 гумор? Дивись мені а то Кадиркін 95 може не зрозуміти шюткі юмора такої петросянщини і заставить вибачатися як колись ще Зеленський слізно просив вибачень у КаДирова 95.
09.05.2026 22:55 Відповісти
І не ******* по параду, і перемир'я немає, і полонених не повернули
09.05.2026 22:31 Відповісти
А що хтось від Оманського очікував що він піддасть ризику фюзеляж свого кумира та шефа Прутіна? До речі Прутін також береже одного з найцінніших своїх агентів. Ось тому геноцидна війна нажаль і буде продовжена.
09.05.2026 22:47 Відповісти
Ну все як зєля і хотів. Зате як всі потужно посміялися з дозволу про проведення параду. Це мені нагадало як ішак піарився на командирах азову у Львові, навіть не думаючи що після такого більше ніхто з азову не повернеться за обміном . Ще це фсбешне Буратіно , яке за 7 років розграбувало країну на сотні мільярдів, і здало за тиждень пів країни.
09.05.2026 22:47 Відповісти
повеселився квартальний, тепер 1000 родин наплачуться!
09.05.2026 22:41 Відповісти
А може це планово?
09.05.2026 22:52 Відповісти
ну от чмо зеленне 🤡, те шо тебе зробив ху* ло ,і вже не один раз ,то то таке ...а те шо ти су* о і досі маєш на " увазі" українців ,то це вже передоз ...коли тобі хтось голову відкруте ,в Україні буде свято ,як закінчення війни !!! ...
09.05.2026 22:54 Відповісти
Всі знають, шо я не фанат Зєлі. Але в цьому випадку я хочу зауважити, що, на мою думку, спроба витягти полонених замість удару по параду - це було правильне рішення (і не факт, що саме Зєліне).
09.05.2026 23:03 Відповісти
Зейло дозволив парад, а куйло дозволив і далі катувати наших військовополонених. Тупі дегенерати знову поржали.
09.05.2026 22:57 Відповісти
Це було цілком очікувано. Парад пройшов, цього важіля впливу більше нема. Один момент - про полонених ***** обіцяв не Зєлє а Трампону. Шоб в Трампона на губах не були мозолі від відсмоктування в *****, то я чекав би на якісь контрдії від США.
09.05.2026 23:01 Відповісти
По перше обміни проходили не залежно від парадів і піару Оманського та Краснова.
По друге Оманський як і Краснов точно знав що 9-11 травня ніхто не буде проводити обмін 1000 на 1000. Тому збрехав як завжди.
І третє і найтяжче для прийняття. В війнах в яких бажають вижити та перемогти обмінів ніхто не проводив. Див. Перша, Друга світова війни та ін. Є навіть закони щодо полонених які повинні бути в полоні до кінця війни. Війни в яких обміни проводились, часто тривали безкінечно довго з короткими періодами миру і як правило закінчувалась для сторони з меншими ресурсами фатально. Часто повним знищенням.
П.С. на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
09.05.2026 23:44 Відповісти
Звичайно проходили. Але завжди з великим нажимом на кацапів.
Законів всяких багато.Але я не бачу ніяких проблем в обміні. Катувати і морити голодом полонених - це теж поза законом.
І до чого тут Гітлер? Гітлер був професіональним кегебістом?
10.05.2026 11:46 Відповісти
А хто думав , що цей подонок поведе себе порядно? Кацапи завжди за спиною ніж тримають . Це нація без Честі.
пропоную розбомбити хремль
09.05.2026 23:37 Відповісти
ПРЕДСМЕРТНИЙ УКУС ХРЕМЛЕВСЬКОЙ ГАДЮКИ - пишуть у ЗМІ
*****- гадюка
09.05.2026 23:39 Відповісти
До смерті тієї гадюки ще далеко. Там їх розплодилося за 100 мільйонів. Але і правда та, що ця імперія також здохне і стране філією Китаю.
10.05.2026 10:07 Відповісти
Парад на краснай площяді в масквє вчергове довів, що будь-які погрози Зєлємскаго в адресу кремля - не більше, ніж пердіння в калюжу.
09.05.2026 23:40 Відповісти
Оманський кістьми ляже але не поставить під загрозу фюзеляж свого кумира та куратора Прутіна. Прутін також береже одного з найцінніших своїх агентів. Ось така ххх малята як казав дід Панас.
09.05.2026 23:49 Відповісти
Головзебіл вкотре спромігся обдуритись обіцянками правителя пітьми. Посміховисько нещасне.
Ніякого обміну ***** і не планувало. А натомість вже запустило для ударів по Україні рої "шахедів".
Тож, немає ніякого сенсу й далі обмежувати українських дронарів виконувати свою роботу.
10.05.2026 00:15 Відповісти
То он так за своё унижение мстит мелко конечно, но по другому не может. А Зеленскому иногда лучше промолчать, шутка конечно хорошая, но стоит ли она тысячи жизней, вот не уверен.
10.05.2026 05:18 Відповісти
Zелений лох
10.05.2026 00:17 Відповісти
Новина про обмін полоненими був як щит для параду пдр=го.... Щоб відомстити ЗЕ за гумор і приниження х..йла як і його пдрсь...го народу, обмін відклали.. І тепер будуть хаяти українці ЗЕ , що той винний за зрив обміну..... Класичний пдр х..йло... І мабуть Трамплін підтримає х....у...ла... Я чомусь був впевнений що і азовців обміняють... Коит маєш спрау з нелюдами, то не мрій..
10.05.2026 06:31 Відповісти
Собакевич!
10.05.2026 10:24 Відповісти
А що зараз тре зробити ? Так , роздовбати нафіг кремль з мумією сифілітика , бо це символ абсолютного зла , щоб камінчика не залишилося !
10.05.2026 16:47 Відповісти
І ще --Бог любить парно --роздовбати Кримський міст , потопити повністю . Чи вистачить сміливості наприклад Мадяру -Бровді ?
10.05.2026 16:50 Відповісти
 
 