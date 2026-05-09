Обмін полоненими 1000 на 1000 може відбутися доволі швидко, якщо списки будуть узгоджені, - Ушаков

Україні і Росія можуть провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000 доволі швидко, якщо сторони узгодять списки.

Про це заявив радник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Обмін полоненими

"Сьогодні відомства РФ та Україна мають опрацювати списки обміну військовополоненими в межах перемир'я. Обмін полоненими 1000 на 1000 між РФ та Україною може відбутися доволі швидко, якщо списки будуть узгоджені", - заявив Ушаков.

Зустріч у Москві

Також він вчергове заявив, що якщо президент Володимир Зеленський хоче зустрітися – "ми готові прийняти його у Москві".

Стосовно того, чи триватиме перемир’я між РФ і Україною до 11 травня, Ушаков сказав: "Сподіваюся, Трамп дисциплінуватиме українську сторону".

Що передувало

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив , що Р осія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.

Зеленський повідомив США Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

Припинення вогню