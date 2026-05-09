Обмін полоненими 1000 на 1000 може відбутися доволі швидко, якщо списки будуть узгоджені, - Ушаков

Ушаков про обмін полоненими

Україні і Росія можуть провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000 доволі швидко, якщо сторони узгодять списки.

Про це заявив радник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Обмін полоненими

"Сьогодні відомства РФ та Україна мають опрацювати списки обміну військовополоненими в межах перемир'я. Обмін полоненими 1000 на 1000 між РФ та Україною може відбутися доволі швидко, якщо списки будуть узгоджені", - заявив Ушаков.

Зустріч у Москві

Також він вчергове заявив, що якщо президент Володимир Зеленський хоче зустрітися – "ми готові прийняти його у Москві".

Стосовно того, чи триватиме перемир’я між РФ і Україною до 11 травня, Ушаков сказав: "Сподіваюся, Трамп дисциплінуватиме українську сторону".

Що передувало

  • Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. 
  • Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

Припинення вогню

  • 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
  • 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

знову кинули, курви !

єдине заради чого можна було йти на це ганебне "перемир'я" був саме визволення тисячі наших полонених

.
09.05.2026 17:41 Відповісти
09.05.2026 17:41 Відповісти
так вони набруть нових)))) В окупації - 2 млн
09.05.2026 17:44 Відповісти
09.05.2026 17:44 Відповісти
А Трамп повірив, обіцянкам ****** з кураторами від Епштейна ??
09.05.2026 19:09 Відповісти
09.05.2026 19:09 Відповісти
Тобто захисників азовсталі не звільнять
09.05.2026 17:45 Відповісти
09.05.2026 17:45 Відповісти
Пдри..
09.05.2026 17:47 Відповісти
09.05.2026 17:47 Відповісти
Були сумніви?
Угода була досягнута ввечері 8-го, до парада встигнути не могли.
Після параду, кацапи вмикають звичайний свій режим "а ти дакажі!!"
09.05.2026 17:57 Відповісти
09.05.2026 17:57 Відповісти
С@ки! Віддайте наших! Свій кончений парад отримали!
09.05.2026 17:46 Відповісти
09.05.2026 17:46 Відповісти
І чому ми не спортили виродкам проведення параду ?
09.05.2026 17:51 Відповісти
09.05.2026 17:51 Відповісти
І я дуже… дуже сильно хочу сподіватися на те, що «конкурс капітанів» у виконанні Банкової, ніяк… жодним чином не зашкодить анонсованому обміну полоненими. Бо якщо через політичний тролінг від Зеленського, тисяча українців затримуються в полоні ще хоча б на день, цей жарт буде в занадто високу ціну…
09.05.2026 18:20 Відповісти
09.05.2026 18:20 Відповісти
Ну що Вова, наїпали , будуть крутить вертіти ,бо свого добилися ...
09.05.2026 18:47 Відповісти
09.05.2026 18:47 Відповісти
Цілком можливо вимагатимуть північнокорейців звільнити і натомість нам наших урків з захоплених в'язниць повернуть.
09.05.2026 18:57 Відповісти
09.05.2026 18:57 Відповісти
такі геннетично у московитів, морда обличча, такі травмована вадами, або мають фізичні відхилення ...
09.05.2026 18:51 Відповісти
09.05.2026 18:51 Відповісти
Вова!
Твій вихід!
09.05.2026 19:00 Відповісти
09.05.2026 19:00 Відповісти
То вже до "пісюшки"...тепер шантажуватимуть тим обміном ...
09.05.2026 19:32 Відповісти
09.05.2026 19:32 Відповісти
він вже провів "конкурс капітанів", урод!

це може коштувати тисячі полонених Українських Воїнів волі, здоров'я і навіть, цілком можливо, життя.

.
09.05.2026 20:11 Відповісти
09.05.2026 20:11 Відповісти
Тут же розумні дядьки писали,що куйло ішака на кую вертів,а ви-тролінг пуйла,перемога .Сраколизи потужного прокоментуйте цю новину
09.05.2026 19:17 Відповісти
09.05.2026 19:17 Відповісти
Вони ще обтікають жовтими калюжами від радості, за квартальний тролінг.
09.05.2026 20:07 Відповісти
09.05.2026 20:07 Відповісти
Ключова фраза-" може відбутися"...Знову кацаби нас наї...толку з того " перемир'я" коли цілей ніяких не досягнуто .?!
-" буде блекаут в моцкві"...ага,вчергове...
09.05.2026 19:31 Відповісти
09.05.2026 19:31 Відповісти
 
 