Обмін полоненими 1000 на 1000 може відбутися доволі швидко, якщо списки будуть узгоджені, - Ушаков
Україні і Росія можуть провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000 доволі швидко, якщо сторони узгодять списки.
Про це заявив радник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Обмін полоненими
"Сьогодні відомства РФ та Україна мають опрацювати списки обміну військовополоненими в межах перемир'я. Обмін полоненими 1000 на 1000 між РФ та Україною може відбутися доволі швидко, якщо списки будуть узгоджені", - заявив Ушаков.
Зустріч у Москві
Також він вчергове заявив, що якщо президент Володимир Зеленський хоче зустрітися – "ми готові прийняти його у Москві".
Стосовно того, чи триватиме перемир’я між РФ і Україною до 11 травня, Ушаков сказав: "Сподіваюся, Трамп дисциплінуватиме українську сторону".
Що передувало
- Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
- Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.
Припинення вогню
- 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
- 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".
єдине заради чого можна було йти на це ганебне "перемир'я" був саме визволення тисячі наших полонених
Угода була досягнута ввечері 8-го, до парада встигнути не могли.
Після параду, кацапи вмикають звичайний свій режим "а ти дакажі!!"
І я дуже… дуже сильно хочу сподіватися на те, що «конкурс капітанів» у виконанні Банкової, ніяк… жодним чином не зашкодить анонсованому обміну полоненими. Бо якщо через політичний тролінг від Зеленського, тисяча українців затримуються в полоні ще хоча б на день, цей жарт буде в занадто високу ціну…
це може коштувати тисячі полонених Українських Воїнів волі, здоров'я і навіть, цілком можливо, життя.
-" буде блекаут в моцкві"...ага,вчергове...