РФ двічі вимагала обміну полонених північнокорейських військових, іншими іноземними найманцями не цікавиться, - Коордштаб

Кремль прагне повернути лише двох північнокорейських військових, які потрапили в український полон. Під час перемовин щодо обмінів Москва майже не наполягає на поверненні своїх військових, а інколи українській стороні навіть доводиться переконувати РФ забирати власних громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

Він зазначив, що це стосується й іноземців, які воювали на боці Росії. Попри те, що в українському полоні вже перебуває значна кількість таких осіб, російська сторона фактично не проявляє до них інтересу в межах переговорного процесу.

Єдиною категорією полонених, щодо якої Росія висловлювала конкретні запити, стали громадяни КНДР, які воювали на боці РФ.

Північнокорейські військові брали участь у бойових діях, зокрема в Курській області, а перших із них українські Сили оборони взяли в полон у січні 2025 року.

Полонені з КНДР не завжди хочуть повертатися

За словами Охріменка, деякі північнокорейські військовополонені побоюються повернення на батьківщину через можливі репресії за здачу в полон. Зокрема двоє перших полонених висловили бажання виїхати до Південної Кореї.

Посадовець наголосив, що Україна зобов’язана діяти відповідно до міжнародного гуманітарного права та положень Женевської конвенції. Згідно з цими нормами, відповідальність за військовополонених несе держава, на боці якої вони воювали.

Водночас, якщо юристи та дипломати знайдуть законний механізм, Координаційний штаб може розглядати альтернативні варіанти для тих полонених, які не бажають повертатися.

Охріменко також нагадав про принцип невидворення, передбачений Третьою Женевською конвенцією.

"Якщо військовополонений не хоче повертатися, а іншого механізму немає, то ми будемо утримувати їх стільки, скільки буде потрібно для розв’язання цього питання", - підкреслив він.

