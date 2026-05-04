Новини Утримання українців в російському полоні
Понад тисяча українців перебувають у російському полоні ще з 2022 року, - Коордштаб

У російському полоні із 2022 року перебуває понад тисяч українських військових та цивільних.

Про це заявив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо?

"Росія планувала захопити Київ за три дні, але сили безпеки і оборони наступ відбили. Проте заручниками ситуації стали цивільні і підрозділи військовослужбовців, які опинилися на шляху просування російських військ. У полоні з 2022 року зараз перебуває понад тисяча людей", - зазначив він.

За словами Охріменка, Координаційний штаб працює з РФ, щоб повернути цю категорію полонених у першу чергу, оскільки дається взнаки погане харчування і медичне забезпечення, системний садизм до наших цивільних і військових.

"Ми розуміємо, що ці люди повинні бути в пріоритеті, тому що їхній ресурс вичерпується", - підсумував він.

Полонені бійці Азову страшні не тільки пдр кцп але й наший владі... Має чути весь світ кожного дня про полонених азовців, яких катують орки в полоні . Але не згадують їх.. Швейцарський міжнародний Червоний СИР теж не турбується..
04.05.2026 10:14 Відповісти
"Ми розуміємо, що ці люди повинні бути в пріоритеті, тому що їхній ресурс вичерпується", - а Зє це розуміє, чи йому по... ? Главноє - міндіч !!!
04.05.2026 10:17 Відповісти
а з 14-го???
04.05.2026 10:19 Відповісти
У травні 2022 року вище військове керівництво України, включаючи Президента Володимира Зеленського, віддало наказ командирам на «Азовсталі» припинити оборону та зберегти життя особового складу.

зе!поц зберіг їм життя?
то, де вони?
як що, колись повернуться, чи залишиться від хоч щось людське після знущань та катувань?
04.05.2026 10:21 Відповісти
 
 