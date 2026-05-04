Понад тисяча українців перебувають у російському полоні ще з 2022 року, - Коордштаб
У російському полоні із 2022 року перебуває понад тисяч українських військових та цивільних.
Про це заявив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Росія планувала захопити Київ за три дні, але сили безпеки і оборони наступ відбили. Проте заручниками ситуації стали цивільні і підрозділи військовослужбовців, які опинилися на шляху просування російських військ. У полоні з 2022 року зараз перебуває понад тисяча людей", - зазначив він.
За словами Охріменка, Координаційний штаб працює з РФ, щоб повернути цю категорію полонених у першу чергу, оскільки дається взнаки погане харчування і медичне забезпечення, системний садизм до наших цивільних і військових.
"Ми розуміємо, що ці люди повинні бути в пріоритеті, тому що їхній ресурс вичерпується", - підсумував він.
Українці у полоні
- У березні повідомлялось, що за чотири роки від початку повномасштабної війни РФ проти України з російського полону вдалося повернути 8050 українців.
зе!поц зберіг їм життя?
то, де вони?
як що, колись повернуться, чи залишиться від хоч щось людське після знущань та катувань?