Более тысячи украинцев находятся в российском плену еще с 2022 года, - Коордштаб
В российском плену с 2022 года находятся более тысячи украинских военных и гражданских лиц.
Об этом заявил руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
"Россия планировала захватить Киев за три дня, но силы безопасности и обороны отразили наступление. Однако заложниками ситуации стали гражданские лица и подразделения военнослужащих, оказавшиеся на пути продвижения российских войск. В плену с 2022 года сейчас находятся более тысячи человек", — отметил он.
По словам Охрименко, Координационный штаб работает с РФ, чтобы вернуть эту категорию пленных в первую очередь, поскольку сказывается плохое питание и медицинское обеспечение, системный садизм по отношению к нашим гражданским и военным.
"Мы понимаем, что эти люди должны быть в приоритете, потому что их ресурс иссякает", - подытожил он.
Украинцы в плену
- В марте сообщалось, что за четыре года с начала полномасштабной войны РФ против Украины из российского плена удалось вернуть 8050 украинцев.
зе!поц зберіг їм життя?
то, де вони?
як що, колись повернуться, чи залишиться від хоч щось людське після знущань та катувань?