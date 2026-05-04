Новости Удержание украинцев в российском плену
Более тысячи украинцев находятся в российском плену еще с 2022 года, - Коордштаб

В российском плену с 2022 года находятся более тысячи украинских военных и гражданских лиц.

Об этом заявил руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

"Россия планировала захватить Киев за три дня, но силы безопасности и обороны отразили наступление. Однако заложниками ситуации стали гражданские лица и подразделения военнослужащих, оказавшиеся на пути продвижения российских войск. В плену с 2022 года сейчас находятся более тысячи человек", — отметил он.

По словам Охрименко, Координационный штаб работает с РФ, чтобы вернуть эту категорию пленных в первую очередь, поскольку сказывается плохое питание и медицинское обеспечение, системный садизм по отношению к нашим гражданским и военным.

"Мы понимаем, что эти люди должны быть в приоритете, потому что их ресурс иссякает", - подытожил он.

пленные Координационный штаб
Полонені бійці Азову страшні не тільки пдр кцп але й наший владі... Має чути весь світ кожного дня про полонених азовців, яких катують орки в полоні . Але не згадують їх.. Швейцарський міжнародний Червоний СИР теж не турбується..
04.05.2026 10:14 Ответить
"Ми розуміємо, що ці люди повинні бути в пріоритеті, тому що їхній ресурс вичерпується", - а Зє це розуміє, чи йому по... ? Главноє - міндіч !!!
04.05.2026 10:17 Ответить
а з 14-го???
04.05.2026 10:19 Ответить
У травні 2022 року вище військове керівництво України, включаючи Президента Володимира Зеленського, віддало наказ командирам на «Азовсталі» припинити оборону та зберегти життя особового складу.

зе!поц зберіг їм життя?
то, де вони?
як що, колись повернуться, чи залишиться від хоч щось людське після знущань та катувань?
04.05.2026 10:21 Ответить
 
 