Более тысячи украинцев находятся в российском плену еще с 2022 года, - Коордштаб

В российском плену с 2022 года находятся более тысячи украинских военных и гражданских лиц.

Об этом заявил руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Россия планировала захватить Киев за три дня, но силы безопасности и обороны отразили наступление. Однако заложниками ситуации стали гражданские лица и подразделения военнослужащих, оказавшиеся на пути продвижения российских войск. В плену с 2022 года сейчас находятся более тысячи человек", — отметил он.

По словам Охрименко, Координационный штаб работает с РФ, чтобы вернуть эту категорию пленных в первую очередь, поскольку сказывается плохое питание и медицинское обеспечение, системный садизм по отношению к нашим гражданским и военным.

"Мы понимаем, что эти люди должны быть в приоритете, потому что их ресурс иссякает", - подытожил он.

Читайте также: Украина сорвала вербовку иностранцев в армию РФ в 6 странах и снизила ее в 39, - Коордштаб

Украинцы в плену

В марте сообщалось, что за четыре года с начала полномасштабной войны РФ против Украины из российского плена удалось вернуть 8050 украинцев.

Читайте: Более 300 иностранных наемников, воевавших за РФ, находятся в плену Украины, — Сибига