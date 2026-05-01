Україна з початку війни повернула 9048 полонених, - Лубінець

В Україну вже повернули 9048 громадян, які перебували в російському полоні – серед них як військовослужбовці, так і цивільні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Скільки людей вже повернули

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що процес повернення триває і найближчим часом можливі нові позитивні новини.

"Найближчим часом українські родини можуть отримати позитивні новини щодо повернення людей з полону", – зазначив він.

Кого повертають у межах обмінів

У центрі уваги – різні категорії полонених. Йдеться про військовослужбовців, зокрема бійців різних підрозділів, а також цивільних осіб.

Серед них – журналісти, керівники громад, енергетики та люди, які потрапили в полон ще до початку повномасштабного вторгнення.

Як відбувається підготовка

За словами Лубінця, вся інформація ретельно перевіряється – звіряється кожне прізвище. Це дозволяє знаходити навіть тих, кого раніше вважали зниклими безвісти.

"Завдяки цьому вдається підтверджувати перебування людей у полоні та повертати їх додому", – пояснив омбудсман.

Наразі Координаційний штаб уже опрацював необхідні списки та документи, а також продовжує постійну комунікацію з російською стороною щодо гуманітарних питань.

