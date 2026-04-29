Україна готує нові обміни полоненими, - Зеленський

Зеленський анонсував наступний обмін полоненими

Україна продовжує підготовку до нових обмінів полоненими з Росією – вже сформовано документи та списки, а переговорний процес триває.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сьогодні, 29 квітня, повідомив президент Володимир Зеленський.

Що відомо про підготовку обмінів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. За його словами, вже опрацьовано всі необхідні документи та списки для майбутніх обмінів, а також ведеться постійна комунікація з російською стороною щодо гуманітарних питань.

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на швидкі результати. Йдеться про повернення як військових, так і цивільних, які утримуються в Росії або на тимчасово окупованих територіях.

Кого планують повернути

Окрема увага приділяється всім категоріям полонених. Зеленський підкреслив, що держава пам’ятає про кожного – як про військовослужбовців, так і про цивільних осіб, включно з тими, хто потрапив у полон ще до початку повномасштабного вторгнення.

Серед тих, чий обмін є особливо складним, – журналісти, керівники громад, енергетики, а також військові різних підрозділів, зокрема морпіхи, десантники та бійці "Азову".

Чому процес ускладнений

Президент зазначив, що робота ведеться по кожному прізвищу окремо. У деяких випадках люди вважаються зниклими безвісти, але фактично можуть перебувати в російських таборах. Саме тому перевірка інформації є критично важливою частиною процесу.

Він також підкреслив, що метою залишається повернення додому всіх українців, які перебувають у неволі, незалежно від їхнього статусу чи обставин потрапляння в полон.

Обмін - то добре! А от на обличчі питання: "Андрій і Рустем - всьо...???"
29.04.2026 18:01 Відповісти
Театр одного актора...
29.04.2026 18:01 Відповісти
Вова, а підскажи-но загальну кількість полонених в обох сторін станом на зараз, і як вона змінювалась впродовж 2022-2026 рр?
29.04.2026 18:01 Відповісти
Це щоб на 9 ми не били. Ну що ж своїх треба визволять!
29.04.2026 18:08 Відповісти
Трамп та Путін провели телефонну розмову: РФ пропонує "перемир'я" з Україною на 9 травня Джерело: https://censor.net/ua/n4000670
29.04.2026 20:42 Відповісти
Здається на фото пейзаж, позаду «портрета».
29.04.2026 18:29 Відповісти
Зємля обєтованная...
29.04.2026 18:41 Відповісти
Верховний шлімазл багато народу загнав у полон зі своїми хенералами.
29.04.2026 19:03 Відповісти
Вава, де бабло, від "подєльніков" розкажи а ?
29.04.2026 20:41 Відповісти
Там де міндічі і цукермани його
29.04.2026 21:03 Відповісти
Поверни Азовців( Маріупіль22) гнида!
29.04.2026 23:53 Відповісти
 
 