Україна готує нові обміни полоненими, - Зеленський
Україна продовжує підготовку до нових обмінів полоненими з Росією – вже сформовано документи та списки, а переговорний процес триває.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сьогодні, 29 квітня, повідомив президент Володимир Зеленський.
Що відомо про підготовку обмінів
Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. За його словами, вже опрацьовано всі необхідні документи та списки для майбутніх обмінів, а також ведеться постійна комунікація з російською стороною щодо гуманітарних питань.
Глава держави наголосив, що Україна розраховує на швидкі результати. Йдеться про повернення як військових, так і цивільних, які утримуються в Росії або на тимчасово окупованих територіях.
Кого планують повернути
Окрема увага приділяється всім категоріям полонених. Зеленський підкреслив, що держава пам’ятає про кожного – як про військовослужбовців, так і про цивільних осіб, включно з тими, хто потрапив у полон ще до початку повномасштабного вторгнення.
Серед тих, чий обмін є особливо складним, – журналісти, керівники громад, енергетики, а також військові різних підрозділів, зокрема морпіхи, десантники та бійці "Азову".
Чому процес ускладнений
Президент зазначив, що робота ведеться по кожному прізвищу окремо. У деяких випадках люди вважаються зниклими безвісти, але фактично можуть перебувати в російських таборах. Саме тому перевірка інформації є критично важливою частиною процесу.
Він також підкреслив, що метою залишається повернення додому всіх українців, які перебувають у неволі, незалежно від їхнього статусу чи обставин потрапляння в полон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль