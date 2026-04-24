Більшість повернутих сьогодні полонених незаконно утримувались на території Чечні, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сьогодні відбувся 73-й обмін полоненими між Україною та Росією. Він став продовженням Великоднього обміну та реалізації відповідних домовленостей.

Про це розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Особливість обміну

Як зазначається, особливість нинішнього обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також Захисників із пораненнями.

Більшість звільнених незаконно утримувались на території Чечні. Проти частини з них були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій.

Звільнено декількох офіцерів

Повідомляється, що серед визволених військовослужбовців — представники ЗСУ, зокрема значна кількість десантників. Також додому повертаються бійці Військово-Морських Сил, ТрО, Національної гвардії України, Нацполіції, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках.

Наймолодший і найстарший полонений

У Коордштабі розповіли, що наймолодшому Захиснику виповнилося 24 роки. У полон він потрапив на Донецькому напрямку у 2023 році.

Вік найстаршого визволеного Оборонця - 60 років.

Двоє військовослужбовців сьогодні святкуватимуть свій день народження вже на рідній землі.

"Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить реінтеграцію героїв до суспільства після тривалої ізоляції", - додали в штабі.









Обмін полоненими 11 квітня