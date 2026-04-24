Большинство возвращенных сегодня пленных незаконно удерживались на территории Чечни, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сегодня состоялся 73-й обмен пленными между Украиной и Россией. Он стал продолжением пасхального обмена и выполнением соответствующих договоренностей.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Особенность обмена

Как отмечается, особенность нынешнего обмена заключается в том, что удалось вернуть из плена ребят 2000-х годов рождения, а также защитников с ранениями.

Большинство освобожденных незаконно удерживались на территории Чечни. Против части из них были сфабрикованы уголовные дела, что является нарушением Женевских конвенций.

Освобождены несколько офицеров

Сообщается, что среди освобожденных военнослужащих — представители ВСУ, в частности значительное количество десантников. Также домой возвращаются бойцы Военно-морских сил, ТрО, Национальной гвардии Украины, Нацполиции, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Кроме солдат и сержантов, удалось освободить нескольких офицеров.

Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Курском направлениях.

Самый молодой и самый старший пленный

В Коордштабе рассказали, что самому молодому Защитнику исполнилось 24 года. В плен он попал на Донецком направлении в 2023 году.

Возраст самого старшего освобожденного защитника — 60 лет.

Двое военнослужащих сегодня будут праздновать свой день рождения уже на родной земле.

"Все освобожденные пройдут полное медицинское обследование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты. Украина обеспечит реинтеграцию героев в общество после длительной изоляции", — добавили в штабе.









