Большинство возвращенных сегодня пленных незаконно удерживались на территории Чечни, - Коордштаб. ФОТОрепортаж
Сегодня состоялся 73-й обмен пленными между Украиной и Россией. Он стал продолжением пасхального обмена и выполнением соответствующих договоренностей.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
Особенность обмена
Как отмечается, особенность нынешнего обмена заключается в том, что удалось вернуть из плена ребят 2000-х годов рождения, а также защитников с ранениями.
Большинство освобожденных незаконно удерживались на территории Чечни. Против части из них были сфабрикованы уголовные дела, что является нарушением Женевских конвенций.
Освобождены несколько офицеров
Сообщается, что среди освобожденных военнослужащих — представители ВСУ, в частности значительное количество десантников. Также домой возвращаются бойцы Военно-морских сил, ТрО, Национальной гвардии Украины, Нацполиции, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Кроме солдат и сержантов, удалось освободить нескольких офицеров.
Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Курском направлениях.
Самый молодой и самый старший пленный
В Коордштабе рассказали, что самому молодому Защитнику исполнилось 24 года. В плен он попал на Донецком направлении в 2023 году.
Возраст самого старшего освобожденного защитника — 60 лет.
Двое военнослужащих сегодня будут праздновать свой день рождения уже на родной земле.
"Все освобожденные пройдут полное медицинское обследование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты. Украина обеспечит реинтеграцию героев в общество после длительной изоляции", — добавили в штабе.
Обмен пленными 11 апреля
- Ранее глава ОП Кирилл Буданов сообщал, что крупный обмен пленными возможен на Пасху.
- 11 апреля обмен состоялся. Освобождены 175 военных и семь гражданских лиц.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал об освобожденных из плена РФ гражданских лицах, отметив, что они находятся в тяжелом психологическом состоянии, имеют травмы и болезни. В частности, один из освобожденных находится в критическом состоянии: черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов, ожоги кожи в результате пыток.
