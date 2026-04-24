Украина и РФ провели обмен пленными: освобождены 193 защитника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными.

Об этом сообщил президент в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"193 украинских воина возвращаются домой в рамках обмена.

Военные из Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной специальной службы транспорта. Защищали Украину на разных направлениях. Среди них есть те, на кого Россия завела уголовные дела, есть и раненые", - отметил он.

Президент также поблагодарил всех партнеров, которые помогают в этом.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что это "фактически второй этап Пасхального обмена".

"На свободе - многие молодые украинские воины 2000 года рождения, солдаты и офицеры, защищавшие наше государство по всем направлениям фронта, ранены. Часть освобожденных находились в незаконном заключении в Чечне.

Отдельно хотел бы поздравить двух уволенных сегодня украинских бойцов, которые сегодня, 24 апреля, еще и отмечают День рождения! Вадим! Иван! Желаю вам скорейшего восстановления и крепкого здоровья! Спасибо за службу и защиту Украины!" – рассказал он.

Сейчас им уже оказывают медицинскую и другую необходимую помощь.





















Обмен пленными 11 апреля

Ранее глава ОП Кирилл Буданов сообщал, что крупный обмен пленными возможен на Пасху.

11 апреля обмен состоялся. Освобождены 175 военных и семь гражданских лиц.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал об освобожденных из плена РФ гражданских лицах, отметив, что они находятся в тяжелом психологическом состоянии, имеют травмы и болезни. В частности, один из освобожденных находится в критическом состоянии: черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов, ожоги кожи в результате пыток.

