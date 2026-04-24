РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10218 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными
2 125 4

Украина и РФ провели обмен пленными: освобождены 193 защитника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными.

Об этом сообщил президент в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"193 украинских воина возвращаются домой в рамках обмена. 

Военные из Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной специальной службы транспорта. Защищали Украину на разных направлениях. Среди них есть те, на кого Россия завела уголовные дела, есть и раненые", - отметил он.

Президент также поблагодарил всех партнеров, которые помогают в этом.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что это "фактически второй этап Пасхального обмена".

"На свободе - многие молодые украинские воины 2000 года рождения, солдаты и офицеры, защищавшие наше государство по всем направлениям фронта, ранены. Часть освобожденных находились в незаконном заключении в Чечне.

Отдельно хотел бы поздравить двух уволенных сегодня украинских бойцов, которые сегодня, 24 апреля, еще и отмечают День рождения! Вадим! Иван! Желаю вам скорейшего восстановления и крепкого здоровья! Спасибо за службу и защиту Украины!" – рассказал он.

Сейчас им уже оказывают медицинскую и другую необходимую помощь.

24 квітня відбувся обмін військовополоненими: що відомо?
Читайте также: В Любляне провели акцию в поддержку украинских пленных

Обмен пленными 11 апреля

Читайте также: МИД Украины учредил должность посла по особым поручениям по вопросам военнопленных и пропавших без вести

Автор: 

военнопленные (1259) обмен (1510)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Захисникам України і вітаємо їх Родини!
показать весь комментарий
24.04.2026 15:57 Ответить
ура!
показать весь комментарий
24.04.2026 16:04 Ответить
🫡🇺🇦
показать весь комментарий
24.04.2026 16:16 Ответить
З поверненням, рідненькі.
показать весь комментарий
24.04.2026 16:53 Ответить
 
 