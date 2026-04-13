МИД Украины учредил должность посла по особым поручениям по вопросам военнопленных и пропавших без вести

В Министерстве иностранных дел Украины учредили должность посла по особым поручениям по вопросам военнопленных, гражданских лиц, лишенных свободы, и без вести пропавших. На эту должность назначили дипломата Дмитрия Пономаренко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"По инициативе министра иностранных дел Андрея Сибиги в МИД создана должность посла по особым поручениям по вопросам, связанным с военнопленными, гражданскими лицами, лишенными свободы, и без вести пропавшими", — говорится в сообщении.

Кого назначили

На эту должность в Департаменте международного права и международно-правового противодействия агрессии назначен Дмитрий Пономаренко.

До этого Дмитрий Пономаренко посвятил немало лет развитию отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и активизации межрегионального сотрудничества. В 2021–2025 годах представлял Украину в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Корея и по совместительству в Монголии.

Обязанности посла по особым поручениям

Посол по особым поручениям:

будет осуществлять координацию в рамках МИД по поиску действенных механизмов воздействия на государство-агрессора Россию с целью предотвращения пыток и бесчеловечного обращения с украинскими военнопленными,

сотрудничать в вопросах освобождения украинских защитников, гражданских лиц, лишенных личной свободы, и защиты прав без вести пропавших.

В частности, по результатам договоренностей МИД с представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и Общественного совета при Координационном штабе относительно плана совместных действий, включая проведение адвокационных мероприятий, на 2026 год.