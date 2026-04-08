Украину избрали в несколько ключевых органов Экономического и социального совета ООН
Украину избрали в состав нескольких ключевых органов Экономического и социального совета ООН. В частности, страна присоединится к работе Комитета ООН по неправительственным организациям, а также двух профильных комиссий по вопросам развития, науки и народонаселения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МИД.
"Важный результат для нас в ООН: Украина только что избрана в несколько ключевых органов ЭКОСОС. Это четкое признание нашей активной роли и авторитета в многосторонней дипломатии", — сообщил глава МИД Андрей Сибига.
В каких органах будет работать Украина
Украина присоединится к работе:
- Комитета ООН по неправительственным организациям.
- Комиссии ООН по народонаселению и развитию.
- Комиссии ООН по науке и технике в интересах развития.
"Благодарны государствам-членам ЭКОСОС за их ценную поддержку. Мы готовы превратить этот мандат в практические результаты — укрепляя сотрудничество и продвигая ключевые приоритеты развития. Украина остается приверженной принципиальной и результативной работе в рамках ООН", — подчеркнул Сибига.
Ранее сообщалось, что Украина была избрана членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) на 2026-2028 годы.
