Украину избрали в несколько ключевых органов Экономического и социального совета ООН

Министр иностранных дел Андрей Сибига

Украину избрали в состав нескольких ключевых органов Экономического и социального совета ООН. В частности, страна присоединится к работе Комитета ООН по неправительственным организациям, а также двух профильных комиссий по вопросам развития, науки и народонаселения.

"Важный результат для нас в ООН: Украина только что избрана в несколько ключевых органов ЭКОСОС. Это четкое признание нашей активной роли и авторитета в многосторонней дипломатии", — сообщил глава МИД Андрей Сибига.

В каких органах будет работать Украина

Украина присоединится к работе:

  • Комитета ООН по неправительственным организациям.
  • Комиссии ООН по народонаселению и развитию.
  • Комиссии ООН по науке и технике в интересах развития.

"Благодарны государствам-членам ЭКОСОС за их ценную поддержку. Мы готовы превратить этот мандат в практические результаты — укрепляя сотрудничество и продвигая ключевые приоритеты развития. Украина остается приверженной принципиальной и результативной работе в рамках ООН", — подчеркнул Сибига.

Ранее сообщалось, что Украина была избрана членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) на 2026-2028 годы.

Трамп сьогодні обговорить із Рютте можливість виходу США з НАТО, - Білий дім
Ха-ха-ха... прапорщик краснофф спешит времени у него немного осталось...
показать весь комментарий
08.04.2026 21:34 Ответить
 
 