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Новости Украина в экономическом и социальном совете ООН
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Украину избрали членом Экономического и Социального Совета ООН на 2026-2028 годы, - Сибига

Украина вошла в Экономический и социальный совет ООН

Украину избрали членом Экономического и социального совета ООН (ECOSOC) на 2026-2028 годы.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Министр заявил, что это значительное достижение, ради которого Украина неутомимо работала в течение длительного времени.

"Мы благодарны за доверие и поддержку. Для Украины большая честь присоединиться к одному из главных органов ООН, который способствует глобальному сотрудничеству в сфере развития, прав человека и гуманитарного реагирования", - сказал Сибига.

Он добавил, что упомянутые цели соответствуют целям и принципам Устава ООН.

"Украина активно, конструктивно и в духе партнерства будет приобщаться к достижению целей устойчивого развития, способствовать солидарности и построению более инклюзивного, справедливого и устойчивого мира для всех", - заявил глава МИД.

Сибига также поздравил все избранные государства-члены ECOSOC, которые "стоят на страже Устава ООН и отвергают любые попытки подорвать международное право".

"Мы надеемся на тесное сотрудничество для защиты общих ценностей и достижения ощутимого прогресса", - добавил министр.

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Автор: 

ООН (4191) Сибига Андрей (488)


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Це вже перемога чи ще ні?!
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04.06.2025 23:37 Ответить
Який статут ООН хто його виконує? Виходити звідти потрібно,а вони кабінети ділять, це та оргаганізація де постійні члени РБ підтримують дерибан України.
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04.06.2025 23:42 Ответить
Танцюєм! - дам лиха закаблукам!
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04.06.2025 23:43 Ответить
Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР) - головний орган з координації економічної діяльності ООН та спеціалізованих установ, пов'язаних з ООН.

Важливість цього органу засвідчує той факт, що на нього припадає майже 70 % всіх бюджетних ресурсів, а також персоналу ООН

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04.06.2025 23:50 Ответить
Така потужність аж страшно!
Бери рояль та покажи їм усім!!
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05.06.2025 00:29 Ответить
 
 