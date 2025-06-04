Украину избрали членом Экономического и Социального Совета ООН на 2026-2028 годы, - Сибига

Украину избрали членом Экономического и социального совета ООН (ECOSOC) на 2026-2028 годы.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Министр заявил, что это значительное достижение, ради которого Украина неутомимо работала в течение длительного времени.

"Мы благодарны за доверие и поддержку. Для Украины большая честь присоединиться к одному из главных органов ООН, который способствует глобальному сотрудничеству в сфере развития, прав человека и гуманитарного реагирования", - сказал Сибига.

Он добавил, что упомянутые цели соответствуют целям и принципам Устава ООН.

"Украина активно, конструктивно и в духе партнерства будет приобщаться к достижению целей устойчивого развития, способствовать солидарности и построению более инклюзивного, справедливого и устойчивого мира для всех", - заявил глава МИД.

Сибига также поздравил все избранные государства-члены ECOSOC, которые "стоят на страже Устава ООН и отвергают любые попытки подорвать международное право".

"Мы надеемся на тесное сотрудничество для защиты общих ценностей и достижения ощутимого прогресса", - добавил министр.

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