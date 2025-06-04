УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8178 відвідувачів онлайн
Новини Україна в економічній та соціальній раді ООН
120 4

Україну обрали членом Економічної та соціальної ради ООН на 2026-2028 роки, - Сибіга

Україна увійшла до Економічної та соціальної ради ООН

Україну обрали членом Економічної та соціальної ради ООН (ECOSOC) на 2026-2028 роки.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр заявив, що це значне досягнення, заради якого Україна невтомно працювала впродовж тривалого часу.

"Ми вдячні за довіру та підтримку. Для України велика честь приєднатися до одного з головних органів ООН, який сприяє глобальному співробітництву у сфері розвитку, прав людини та гуманітарного реагування", - сказав Сибіга.

Він додав, що згадані цілі відповідають цілями та принципам Статуту ООН.

"Україна активно, конструктивно та у дусі партнерства долучатиметься до досягнення цілей сталого розвитку, сприятиме солідарності та побудові більш інклюзивного, справедливого та стійкого світу для всіх", - заявив глава МЗС.

Сибіга також привітав усі обрані держави-члени ECOSOC, які "стоять на сторожі Статуту ООН та відкидають будь-які спроби підірвати міжнародне право".

"Ми сподіваємося на тісну співпрацю задля захисту спільних цінностей і досягнення відчутного прогресу", - додав міністр.

Читайте також: РФ окупувала роботу Радбезу ООН та безкарно користується всіма правами постійного члена, а Генасамблея голосує за День коня, - Кислиця

Автор: 

ООН (3376) Сибіга Андрій (493)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже перемога чи ще ні?!
показати весь коментар
04.06.2025 23:37 Відповісти
Який статут ООН хто його виконує? Виходити звідти потрібно,а вони кабінети ділять, це та оргаганізація де постійні члени РБ підтримують дерибан України.
показати весь коментар
04.06.2025 23:42 Відповісти
Танцюєм! - дам лиха закаблукам!
показати весь коментар
04.06.2025 23:43 Відповісти
Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР) - головний орган з координації економічної діяльності ООН та спеціалізованих установ, пов'язаних з ООН.

Важливість цього органу засвідчує той факт, що на нього припадає майже 70 % всіх бюджетних ресурсів, а також персоналу ООН

показати весь коментар
04.06.2025 23:50 Відповісти
 
 