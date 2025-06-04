Україну обрали членом Економічної та соціальної ради ООН на 2026-2028 роки, - Сибіга

Україну обрали членом Економічної та соціальної ради ООН (ECOSOC) на 2026-2028 роки.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр заявив, що це значне досягнення, заради якого Україна невтомно працювала впродовж тривалого часу.

"Ми вдячні за довіру та підтримку. Для України велика честь приєднатися до одного з головних органів ООН, який сприяє глобальному співробітництву у сфері розвитку, прав людини та гуманітарного реагування", - сказав Сибіга.

Він додав, що згадані цілі відповідають цілями та принципам Статуту ООН.

"Україна активно, конструктивно та у дусі партнерства долучатиметься до досягнення цілей сталого розвитку, сприятиме солідарності та побудові більш інклюзивного, справедливого та стійкого світу для всіх", - заявив глава МЗС.

Сибіга також привітав усі обрані держави-члени ECOSOC, які "стоять на сторожі Статуту ООН та відкидають будь-які спроби підірвати міжнародне право".

"Ми сподіваємося на тісну співпрацю задля захисту спільних цінностей і досягнення відчутного прогресу", - додав міністр.

Читайте також: РФ окупувала роботу Радбезу ООН та безкарно користується всіма правами постійного члена, а Генасамблея голосує за День коня, - Кислиця