Україну обрали до кількох ключових органів Економічної і соціальної ради ООН. Зокрема, держава долучиться до роботи Комітету ООН з неурядових організацій, а також двох профільних комісій із питань розвитку, науки та народонаселення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в МЗС.

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"Важливий результат для нас в ООН: Україну щойно обрано до кількох ключових органів ЕКОСОР. Це чітке визнання нашої активної ролі та авторитету в багатосторонній дипломатії.", - повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

У яких органах працюватиме Україна

Україна долучиться до роботи:

Комітету ООН з неурядових організацій, а також

Комісії ООН з народонаселення і розвитку та

Комісії ООН з науки і техніки в інтересах розвитку.

"Вдячні державам-членам ЕКОСОР за їхню цінну підтримку. Ми готові перетворити цей мандат на практичні результати — зміцнюючи співпрацю та просуваючи ключові пріоритети розвитку. Україна залишається відданою принциповій та результативній роботі в межах ООН", - наголосив Сибіга.

Раніше повідомлялося, що Україну обрали членом Економічної та соціальної ради ООН (ECOSOC) на 2026-2028 роки.