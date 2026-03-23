Созданы Центры реинтеграции освобожденных из плена военных, - Минобороны

В системе здравоохранения Минобороны созданы Центры реинтеграции военнослужащих, освобожденных из плена, где комплексно оказываются правовая, медицинская, реабилитационная и психологическая помощь.

Военным упростили доступ к помощи

Как отмечается, благодаря этому этой категории военнослужащих для решения большинства бюрократических вопросов не нужно самостоятельно обращаться в воинские части, где они проходили службу. Это существенно улучшило доступность и удобство услуг, которые государство предоставляет защитникам.

"После каждого возвращения военнопленных специалисты Департамента социального обеспечения проводят аудит утвержденных процессов и алгоритмов с представителями служб гражданско-военного сотрудничества стратегического и оперативного уровней. Во время очередной встречи Минобороны предложило ввести гражданские должности в группы социального сопровождения воинских частей", — говорится в сообщении.

К социальному сопровождению планируют привлечь семьи пленных

"Семьи военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен, неоднократно выражали готовность к сотрудничеству. После внесения соответствующих изменений в нормативно-правовую базу представители объединений семей смогут официально присоединяться к подразделениям гражданско-военного сотрудничества бригад. Создание "гражданского крыла" позволит существенно усилить возможности войск в этом важном направлении", — заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

В боевых бригадах созданы группы социального сопровождения, которые оказывают военнослужащим и членам их семей консультационную и сопровождающую помощь по правовым, социально-бытовым и медицинским вопросам.

Часть функций социального сопровождения, касающихся бывших военнопленных, передана в Центры реинтеграции освобожденных из плена военнослужащих. Это позволило централизовать и ускорить процесс их реинтеграции.

