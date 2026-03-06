Пленных военных ВСУ из Закарпатья отдают Венгрии только при условии участия в пропагандистских видео

Фото: Військові ЗСУ з угорським громадянством в Угорщині після полону РФ

Россия отдает Венгрии украинских военнопленных из Закарпатья только при условии, что они сначала снимутся в пропагандистских видео.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций, информирует Цензор.НЕТ.

Методы давления России

Украинский военный Алексей Чорпита, которого в 2025 году освободили из российского плена, в интервью для проекта #BreakTheFake рассказал, что ему предлагали освобождение еще в 2023 году при нескольких условиях.

"Мне предложили пойти на обмен, но поехать в Венгрию. Я сам из Закарпатья. Однако условием участия в обмене было то, что я должен был записать видео, в котором негативно высказываться об украинской власти и в то же время положительно – о России, условиях содержания и тюремном режиме", – сказал он.

Когда же мужчина отказался, его исключили из списка на обмен. Этим он объяснил причину появления видео, на которых некоторые пленные вынуждены записывать подобные видео.

"В большинстве случаев эти видео являются элементом российской пропаганды, созданной под давлением или принуждением. Именно поэтому эффективная публикация таких видео в иностранных СМИ означает распространение российской пропаганды и, по сути, поддержку ее агрессии", - добавил Чорпита.

Что предшествовало?

Ранее Сийярто заявил о вызове посла Украины из-за якобы мобилизации двух венгров. Он рассказывал об "открытой охоте на людей".

Одного из них якобы забрали в городе Берегово "жестокие охотники за людьми, присланные из Одессы", несмотря на то, что мужчина якобы имел освобождение от призыва. Другого молодого человека венгерской национальности, который имел проблемы с психическим здоровьем, тоже мобилизовали, и с тех пор он пропал без вести, утверждал венгерский министр.

4 марта сообщалось, что диктатор Владимир Путин приказал освободить из плена двух военнослужащих ВСУ с венгерским гражданством, которые попали в плен к армии РФ. Их забрал с собой глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который находился с визитом в Москве.

После их прибытия в Будапешт венгерский телеканал опубликовал видео, в котором военные ВСУ благодарят своих российских похитителей за выживание.

