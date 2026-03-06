РУС
Новости Украинские пленные в Венгрии
2 483 34

Пленных военных ВСУ из Закарпатья отдают Венгрии только при условии участия в пропагандистских видео

пленные, венгрия
Фото: Військові ЗСУ з угорським громадянством в Угорщині після полону РФ

Россия отдает Венгрии украинских военнопленных из Закарпатья только при условии, что они сначала снимутся в пропагандистских видео.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Методы давления России

Украинский военный Алексей Чорпита, которого в 2025 году освободили из российского плена, в интервью для проекта #BreakTheFake рассказал, что ему предлагали освобождение еще в 2023 году при нескольких условиях.

"Мне предложили пойти на обмен, но поехать в Венгрию. Я сам из Закарпатья. Однако условием участия в обмене было то, что я должен был записать видео, в котором негативно высказываться об украинской власти и в то же время положительно – о России, условиях содержания и тюремном режиме", – сказал он.

Читайте также: Украина требует от Венгрии свободу выбора "без принуждения или давления" для двух пленных, которых она отдала РФ

Когда же мужчина отказался, его исключили из списка на обмен. Этим он объяснил причину появления видео, на которых некоторые пленные вынуждены записывать подобные видео.

"В большинстве случаев эти видео являются элементом российской пропаганды, созданной под давлением или принуждением. Именно поэтому эффективная публикация таких видео в иностранных СМИ означает распространение российской пропаганды и, по сути, поддержку ее агрессии", - добавил Чорпита.

Что предшествовало?

  • Ранее Сийярто заявил о вызове посла Украины из-за якобы мобилизации двух венгров. Он рассказывал об "открытой охоте на людей".
  • Одного из них якобы забрали в городе Берегово "жестокие охотники за людьми, присланные из Одессы", несмотря на то, что мужчина якобы имел освобождение от призыва. Другого молодого человека венгерской национальности, который имел проблемы с психическим здоровьем, тоже мобилизовали, и с тех пор он пропал без вести, утверждал венгерский министр.
  • 4 марта сообщалось, что диктатор Владимир Путин приказал освободить из плена двух военнослужащих ВСУ с венгерским гражданством, которые попали в плен к армии РФ. Их забрал с собой глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который находился с визитом в Москве.
  • После их прибытия в Будапешт венгерский телеканал опубликовал видео, в котором военные ВСУ благодарят своих российских похитителей за выживание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача украинских пленных Венгрии является грубым нарушением Женевских конвенций, - Коордштаб

Автор: 

Венгрия (816) военнопленные (543) пропаганда (461) военнослужащие (1009) Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (8)
Топ комментарии
+6
Главное что люди живыми выбрались. И слава богу. В плену большого выбора нет.
показать весь комментарий
06.03.2026 18:14 Ответить
+3
Ввійшов в роль, і то ще 7 років тому. Ввійшов і ніяк не вийде...
показать весь комментарий
06.03.2026 18:17 Ответить
+2
Криворозька дипломатія то ще та сила
показать весь комментарий
06.03.2026 18:15 Ответить
Не заживемо, але якщо переможе П. Мадяр, то буде як з Фіцо = куча риторики, але домовлятись можно. Навіть зараз по Дружбі, зверніть увагу, що Фіцо готовий розмовляти, а Орбан = шантажує
показать весь комментарий
06.03.2026 18:38 Ответить
Криворозька дипломатія то ще та сила
показать весь комментарий
06.03.2026 18:15 Ответить
Ввійшов в роль, і то ще 7 років тому. Ввійшов і ніяк не вийде...
показать весь комментарий
06.03.2026 18:17 Ответить
Так проблема що багато українців по шию в крові і надалі аплодують цьому шоу😿
показать весь комментарий
06.03.2026 18:18 Ответить
Главное что люди живыми выбрались. И слава богу. В плену большого выбора нет.
показать весь комментарий
06.03.2026 18:14 Ответить
Був вибір. Вибрались би у вчорашній групі. Разом з іншими.
показать весь комментарий
06.03.2026 19:23 Ответить
А хто у цьому сумнівався?
показать весь комментарий
06.03.2026 18:18 Ответить
А були тут. Два дні зі мною полеміку вели. Сіяртові дифірамби співали. 😊
показать весь комментарий
06.03.2026 19:25 Ответить
Кшиштоф Варґа: «Угорці мають хронічне відчуття власної винятковості. Не належачи ані до слов'янського світу, ані до Балкан, ані до германської культури, вони не можуть апелювати до жодної зі спільнот, окрім тих, що складаються з угорських меншин у сусідніх країнах»

Олександр Духнович: "У мадярів всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина". Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".

Павел Йозеф Шафарик: "...Найбільше нещастя в історії слов'ян був прихід угорців на територію Паннонської долини. Угорці абсолютно інший народ, він не належить до слов'янської групи, якими він оточений... Їхні найближчі родичі - ханти, мансі і башкіри..."

Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
показать весь комментарий
06.03.2026 18:31 Ответить
Тільки угорці такі? Їх сусіди по іншому ставляться до ... сусідів? Поляки, наприклад, не центр Землі?
показать весь комментарий
06.03.2026 18:44 Ответить
Стьопка, не світись. До речі, як там зараз погода у Вологді?
показать весь комментарий
06.03.2026 18:50 Ответить
Де? У Вологді де де у Вологді де? В якому будинку?
показать весь комментарий
06.03.2026 18:53 Ответить
В Запорожье тоже любят родовитых(500 лет никак) из Ужгорода.
показать весь комментарий
06.03.2026 18:45 Ответить
тупін про гебельса: "Він домагався свого, він був талановитою людиною". Учень засвоїв уроки вчителя.
показать весь комментарий
06.03.2026 18:23 Ответить
Віддають, так це чудово.
Військовослужбовець який попав в полон має право казати все що забезпечить його життя і здоров*я.
Це я просто даю рекомендацію тим хто не такі як я.
Я ексвійсковий України з першого місяця "невійни" по серпень 2016 року.
Але те правило що я написав вище не для мене.
Я правосек і я в сайті трибунал.
показать весь комментарий
06.03.2026 18:29 Ответить
Человек находясь в плену может говорить всё что угодно, в т.ч. на камеру. А то, что даже 2 Украинца (венгры по национальности и с венгерскими паспортами, но Украинцы, которые воевали за Украину) были освобождены из плена не путём обмена, а даже за ради тупых парашных видосов (которые нормальные люди всё равно не смотрят, а свинособаки людьми не являются)- это очень хорошо. Теперь есть место ещё для 2-х Украинцев путём обмена.
показать весь комментарий
06.03.2026 18:32 Ответить
А ми віддаємо вгодованих вилікуваних полеглих назад в рф, це якийсь сюр
показать весь комментарий
06.03.2026 18:33 Ответить
Це нормально що країна ЄС скоює напади на інкасаторів, бере людей в заручники, викрадає державні кошти, тепер ще й торгує людьми примушуючи їх як мавп виступати на вугорських телеканалах? Хтось бажає ще вступу України в ЕС? Бо я такого ЄС не хочу, де людей тримають за рабів а з терористів знімають санкції і їм кланяються.
показать весь комментарий
06.03.2026 18:33 Ответить
А що заважало цим людям, приїхавши в Угорщину, відмовитися від виступу на телеканалах або сказати на них правду?
показать весь комментарий
06.03.2026 18:39 Ответить
Ну від тих полонених яких захопив спочатку Х'уйло а потім продав як рабів Орбану, зараз мало чого залежить. Їх можуть просто ліквідувати або віддати назад Х'уйлу якщо побачать що використати їх не можна. А от Україна повинна зараз бити в усі дзвони і вимагати пояснень по чиїй ініціативі і за які заслуги чи обіцянки Х'уйло передав Орбану військовополонених, яких повезли не додому а в третю країну на допит перед телекамерами
показать весь комментарий
06.03.2026 18:48 Ответить
Дякувати богу, що звільнили того бусифікованого ветерана 50+.
Пох... яким чином, але він живий.
Хай розповість, про режим бусифікація тут в Україні.
показать весь комментарий
06.03.2026 18:46 Ответить
Кацап, не скавули...
показать весь комментарий
06.03.2026 19:13 Ответить
армія діді в штумове...
наші мальчікі по комьютерах
діди 50+ - два шаги вперед...
весь строй вийшов...
показать весь комментарий
06.03.2026 19:22 Ответить
 
 