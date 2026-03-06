Полонених військових ЗСУ із Закарпаття віддають Угорщині тільки за умови участі у пропагандистських відео

Фото: Військові ЗСУ з угорським громадянством в Угорщині після полону РФ

Росія віддає Угорщині українських військовополонених із Закарпаття тільки при умові, що вони спочатку знімуться у пропагандистських відео.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій, інформує Цензор.НЕТ.

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Методи тиску Росії

Український військовий Олексій Чорпіта, якого у 2025 році визволили з російського полону, в інтерв’ю для проекту #BreakTheFake розповів, що йому пропонували звільнення ще у 2023 році за декількох умов.

"Мені запропонували піти на обмін, але поїхати до Угорщини. Я сам із Закарпаття. Однак умовою участі в обміні було те, що я мав записати відео, у якому негативно висловлюватися про українську владу і водночас позитивно –– про Росію, умови утримання та тюремний режим", - сказав він.

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Коли ж чоловік відмовився, його виключили зі списку на обмін. Цим він пояснив причину появи відео, на яких деякі полонені змушені записувати подібні відео.

"У більшості випадків ці відео є елементом російської пропаганди, створеної під тиском або примусом. Саме тому ефективна публікація таких відео в іноземних медіа означає поширення російської пропаганди й, по суті, підтримку її агресії", - додав Чорпіта.

Що передувало?

Раніше Сійярто заявив про виклик посла України через нібито мобілізацію двох угорців. Він розповідав про "відкрите полювання на людей".

Одного з них буцімто забрали в місті Берегове "жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси", попри те, що чоловік нібито мав звільнення від призову. Іншого молодого чоловіка угорської національності, який мав проблеми з психічним здоров'ям, теж мобілізували, і з того часу він зник безвісти, стверджував угорський міністр.

4 березня повідомлялося, що диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством, які потрапили в полон до армії РФ. Їх забрав з собою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який перебував з візитом у Москві.

Після їхнього прибуття до Будапешту угорський телеканал опублікував відео, в якому військові ЗСУ дякують своїм російським викрадачам за виживання.

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