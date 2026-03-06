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Новини Українські полонені в Угорщині
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Полонених військових ЗСУ із Закарпаття віддають Угорщині тільки за умови участі у пропагандистських відео

полонені,угорщина
Фото: Військові ЗСУ з угорським громадянством в Угорщині після полону РФ

Росія віддає Угорщині українських військовополонених із Закарпаття тільки при умові, що вони спочатку знімуться у пропагандистських відео.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій, інформує Цензор.НЕТ.

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Методи тиску Росії

Український військовий Олексій Чорпіта, якого у 2025 році визволили з російського полону, в інтерв’ю для проекту #BreakTheFake розповів, що йому пропонували звільнення ще у 2023 році за декількох умов.

"Мені запропонували піти на обмін, але поїхати до Угорщини. Я сам із Закарпаття. Однак умовою участі в обміні було те, що я мав записати відео, у якому негативно висловлюватися про українську владу і водночас позитивно –– про Росію, умови утримання та тюремний режим", - сказав він.

Читайте також: Україна вимагає в Угорщини свободу вибору "без примусу чи тиску" для двох полонених, яких віддала РФ

Коли ж чоловік відмовився, його виключили зі списку на обмін. Цим він пояснив причину появи відео, на яких деякі полонені змушені записувати подібні відео.

"У більшості випадків ці відео є елементом російської пропаганди, створеної під тиском або примусом. Саме тому ефективна публікація таких відео в іноземних медіа означає поширення російської пропаганди й, по суті, підтримку її агресії", - додав Чорпіта.

Що передувало?

  • Раніше Сійярто заявив про виклик посла України через нібито мобілізацію двох угорців. Він розповідав про "відкрите полювання на людей".
  • Одного з них буцімто забрали в місті Берегове "жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси", попри те, що чоловік нібито мав звільнення від призову. Іншого молодого чоловіка угорської національності, який мав проблеми з психічним здоров'ям, теж мобілізували, і з того часу він зник безвісти, стверджував угорський міністр.
  • 4 березня повідомлялося, що диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством, які потрапили в полон до армії РФ. Їх забрав з собою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який перебував з візитом у Москві.
  • Після їхнього прибуття до Будапешту угорський телеканал опублікував відео, в якому військові ЗСУ дякують своїм російським викрадачам за виживання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача українських полонених Угорщині є грубим порушенням Женевських конвенцій, - Коордштаб

Автор: 

Угорщина (3020) військовополонені (1149) пропаганда (2928) військовослужбовці (5215) Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (38)
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Топ коментарі
+10
Главное что люди живыми выбрались. И слава богу. В плену большого выбора нет.
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06.03.2026 18:14 Відповісти
+5
Кацап, не скавули...
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06.03.2026 19:13 Відповісти
+4
Ввійшов в роль, і то ще 7 років тому. Ввійшов і ніяк не вийде...
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06.03.2026 18:17 Відповісти
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Не заживемо, але якщо переможе П. Мадяр, то буде як з Фіцо = куча риторики, але домовлятись можно. Навіть зараз по Дружбі, зверніть увагу, що Фіцо готовий розмовляти, а Орбан = шантажує
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06.03.2026 18:38 Відповісти
Криворозька дипломатія то ще та сила
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06.03.2026 18:15 Відповісти
Ввійшов в роль, і то ще 7 років тому. Ввійшов і ніяк не вийде...
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06.03.2026 18:17 Відповісти
Главное что люди живыми выбрались. И слава богу. В плену большого выбора нет.
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06.03.2026 18:14 Відповісти
Був вибір. Вибрались би у вчорашній групі. Разом з іншими.
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06.03.2026 19:23 Відповісти
А де тут про шантаж, шановний? 🤔 Ні в статті про шантаж нема, ні я про шантаж не писав. Тут про вибір, який є завжди.
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06.03.2026 20:57 Відповісти
в усьому цивілізованому світі знають ціну "свідчень", які дають в полоні.

якщо дали такі "свідчення" - то правильно зробили.
головне що живі і на волі !

.
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06.03.2026 19:46 Відповісти
А хто у цьому сумнівався?
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06.03.2026 18:18 Відповісти
А були тут. Два дні зі мною полеміку вели. Сіяртові дифірамби співали. 😊
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06.03.2026 19:25 Відповісти
Якщо це стосується мене, то у вас явно щось не те зі слухом!
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06.03.2026 19:34 Відповісти
Я не про Вас. Я про тих, хто свмнівався.
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06.03.2026 20:59 Відповісти
Вибачте!
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06.03.2026 21:06 Відповісти
Кшиштоф Варґа: «Угорці мають хронічне відчуття власної винятковості. Не належачи ані до слов'янського світу, ані до Балкан, ані до германської культури, вони не можуть апелювати до жодної зі спільнот, окрім тих, що складаються з угорських меншин у сусідніх країнах»

Олександр Духнович: "У мадярів всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина". Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".

Павел Йозеф Шафарик: "...Найбільше нещастя в історії слов'ян був прихід угорців на територію Паннонської долини. Угорці абсолютно інший народ, він не належить до слов'янської групи, якими він оточений... Їхні найближчі родичі - ханти, мансі і башкіри..."

Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
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06.03.2026 18:31 Відповісти
Тільки угорці такі? Їх сусіди по іншому ставляться до ... сусідів? Поляки, наприклад, не центр Землі?
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06.03.2026 18:44 Відповісти
Стьопка, не світись. До речі, як там зараз погода у Вологді?
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06.03.2026 18:50 Відповісти
Де? У Вологді де де у Вологді де? В якому будинку?
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06.03.2026 18:53 Відповісти
В Запорожье тоже любят родовитых(500 лет никак) из Ужгорода.
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06.03.2026 18:45 Відповісти
тупін про гебельса: "Він домагався свого, він був талановитою людиною". Учень засвоїв уроки вчителя.
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06.03.2026 18:23 Відповісти
Віддають, так це чудово.
Військовослужбовець який попав в полон має право казати все що забезпечить його життя і здоров*я.
Це я просто даю рекомендацію тим хто не такі як я.
Я ексвійсковий України з першого місяця "невійни" по серпень 2016 року.
Але те правило що я написав вище не для мене.
Я правосек і я в сайті трибунал.
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06.03.2026 18:29 Відповісти
Человек находясь в плену может говорить всё что угодно, в т.ч. на камеру. А то, что даже 2 Украинца (венгры по национальности и с венгерскими паспортами, но Украинцы, которые воевали за Украину) были освобождены из плена не путём обмена, а даже за ради тупых парашных видосов (которые нормальные люди всё равно не смотрят, а свинособаки людьми не являются)- это очень хорошо. Теперь есть место ещё для 2-х Украинцев путём обмена.
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06.03.2026 18:32 Відповісти
А ми віддаємо вгодованих вилікуваних полеглих назад в рф, це якийсь сюр
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06.03.2026 18:33 Відповісти
Це нормально що країна ЄС скоює напади на інкасаторів, бере людей в заручники, викрадає державні кошти, тепер ще й торгує людьми примушуючи їх як мавп виступати на вугорських телеканалах? Хтось бажає ще вступу України в ЕС? Бо я такого ЄС не хочу, де людей тримають за рабів а з терористів знімають санкції і їм кланяються.
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06.03.2026 18:33 Відповісти
А що заважало цим людям, приїхавши в Угорщину, відмовитися від виступу на телеканалах або сказати на них правду?
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06.03.2026 18:39 Відповісти
Ну від тих полонених яких захопив спочатку Х'уйло а потім продав як рабів Орбану, зараз мало чого залежить. Їх можуть просто ліквідувати або віддати назад Х'уйлу якщо побачать що використати їх не можна. А от Україна повинна зараз бити в усі дзвони і вимагати пояснень по чиїй ініціативі і за які заслуги чи обіцянки Х'уйло передав Орбану військовополонених, яких повезли не додому а в третю країну на допит перед телекамерами
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06.03.2026 18:48 Відповісти
Кацап, не скавули...
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06.03.2026 19:13 Відповісти
Хай приймають участь. Після визволення буде можливість дезавуювати.
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06.03.2026 19:43 Відповісти
Родина працювала над тим, щоб визволити Олексія з полонуми дуже багато куди зверталися, їздили в штаби, писали листи волонтерам. Було дуже важко. Я навіть схудла на 40 кілограмів, бо нічого не їла. Потім зустріла свого чоловіка - він допоміг мені з тим упоратися ділиться сестрамама Олексія звернулася до ГО "Волонтери Закарпаття Власта Рейпаші це вони клопотали за його звільнення ще з 23 року вимога була щоб він до кінця війни був в Угорщині умова була як і у звільнених командири захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко. Однією з умов обміну було те, що п'ятеро офіцерів, які керували обороною Маріуполя, відправляються до Туреччини, де перебуватимуть до завершення війни но потім вони не виконали і повернулись тоді і зірвалось звільнення не тільки його
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07.03.2026 02:49 Відповісти
 
 