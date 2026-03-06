Полонених військових ЗСУ із Закарпаття віддають Угорщині тільки за умови участі у пропагандистських відео
Росія віддає Угорщині українських військовополонених із Закарпаття тільки при умові, що вони спочатку знімуться у пропагандистських відео.
Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій, інформує Цензор.НЕТ.
Методи тиску Росії
Український військовий Олексій Чорпіта, якого у 2025 році визволили з російського полону, в інтерв’ю для проекту #BreakTheFake розповів, що йому пропонували звільнення ще у 2023 році за декількох умов.
"Мені запропонували піти на обмін, але поїхати до Угорщини. Я сам із Закарпаття. Однак умовою участі в обміні було те, що я мав записати відео, у якому негативно висловлюватися про українську владу і водночас позитивно –– про Росію, умови утримання та тюремний режим", - сказав він.
Коли ж чоловік відмовився, його виключили зі списку на обмін. Цим він пояснив причину появи відео, на яких деякі полонені змушені записувати подібні відео.
"У більшості випадків ці відео є елементом російської пропаганди, створеної під тиском або примусом. Саме тому ефективна публікація таких відео в іноземних медіа означає поширення російської пропаганди й, по суті, підтримку її агресії", - додав Чорпіта.
Що передувало?
- Раніше Сійярто заявив про виклик посла України через нібито мобілізацію двох угорців. Він розповідав про "відкрите полювання на людей".
- Одного з них буцімто забрали в місті Берегове "жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси", попри те, що чоловік нібито мав звільнення від призову. Іншого молодого чоловіка угорської національності, який мав проблеми з психічним здоров'ям, теж мобілізували, і з того часу він зник безвісти, стверджував угорський міністр.
- 4 березня повідомлялося, що диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством, які потрапили в полон до армії РФ. Їх забрав з собою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який перебував з візитом у Москві.
- Після їхнього прибуття до Будапешту угорський телеканал опублікував відео, в якому військові ЗСУ дякують своїм російським викрадачам за виживання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
якщо дали такі "свідчення" - то правильно зробили.
головне що живі і на волі !
.
Олександр Духнович: "У мадярів всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина". Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".
Павел Йозеф Шафарик: "...Найбільше нещастя в історії слов'ян був прихід угорців на територію Паннонської долини. Угорці абсолютно інший народ, він не належить до слов'янської групи, якими він оточений... Їхні найближчі родичі - ханти, мансі і башкіри..."
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
Військовослужбовець який попав в полон має право казати все що забезпечить його життя і здоров*я.
Це я просто даю рекомендацію тим хто не такі як я.
Я ексвійсковий України з першого місяця "невійни" по серпень 2016 року.
Але те правило що я написав вище не для мене.
Я правосек і я в сайті трибунал.