Створено Центри реінтеграції звільнених з полону військових, - Міноборони

У медичній системі Міноборони створено Центри реінтеграції звільнених з полону військовослужбовців, де комплексно надаються правова, медична, реабілітаційна та психологічна допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

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Військовим спростили доступ до допомоги

Як зазначається, завдяки цьому цій категорії військовослужбовців для вирішення більшості бюрократичних питань не потрібно самостійно звертатися до військових частин, де вони проходили службу. Це суттєво покращило доступність і зручність послуг, які держава надає захисникам.

"Після кожного повернення військовополонених фахівці Департаменту соціального забезпечення проводять аудит затверджених процесів та алгоритмів з представниками служб цивільно-військового співробітництва стратегічного та оперативного рівнів. Під час чергової зустрічі Міноборони запропонувало запровадити цивільні посади у групи соціального супроводу військових частин", - йдеться у повідомленні.

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До соціального супроводу планують залучити родини полонених

"Родини військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон, неодноразово висловлювали готовність до співпраці. Після внесення відповідних змін у нормативно-правову базу представники об’єднань родин зможуть офіційно долучатися до підрозділів цивільно-військового співробітництва бригад. Створення "цивільного крила" дозволить суттєво підсилити спроможності війська в цьому важливому напрямі", - заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

У бойових бригадах створено групи соціального супроводу, які надають військовослужбовцям та членам їхніх сімей консультаційну та супровідну допомогу з правових, соціально-побутових і медичних питань.

Частину функцій соціального супроводу, які стосуються колишніх військовополонених, передано до Центрів реінтеграції звільнених з полону військовослужбовців. Це дало змогу централізувати та пришвидшити процес їхньої реінтеграції.

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