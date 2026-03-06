Україна не передасть РФ полонених солдатів КНДР, - МЗС Південної Кореї

Україна запевнила Південну Корею, що двох північнокорейських військових, захоплених на Курщині, не репатріюватимуть до Росії чи КНДР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише UPI з посилання на заяву голови південнокорейського МЗС Чо Хьон.

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"Я отримав підтвердження від свого українського колеги, що солдати не будуть репатрійовані (в Росію)... Нема потреби турбуватися про можливість їх відправки назад у Північну Корею або РФ", - заявив міністр.

Та додав, що розголошення будь-якої додаткової інформації про військових може поставити під загрозу їхню безпеку. Він також заявив, що МЗС Південної Кореї працює над тим, щоб домогтися їхнього прибуття в Сеул.

Раніше депутат південнокорейської опозиційної партії "Народна сила" Ю Йон Вон після поїздки в Україну заявляв, що Москва внесла цих солдатів до списку полонених, яких вона вимагає повернути під час обмінів. Він також закликав владу направити в Київ представника президента, щоб обговорити можливість їхнього виїзду в Сеул.

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