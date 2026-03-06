УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10969 відвідувачів онлайн
Новини Полонені військові КНДР
3 110 7

Україна не передасть РФ полонених солдатів КНДР, - МЗС Південної Кореї

Україна не репатріюватиме полонених солдатів КНДР

Україна запевнила Південну Корею, що двох північнокорейських військових, захоплених на Курщині, не репатріюватимуть до Росії чи КНДР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  пише UPI з посилання на заяву голови південнокорейського МЗС Чо Хьон.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я отримав підтвердження від свого українського колеги, що солдати не будуть репатрійовані (в Росію)... Нема потреби турбуватися про можливість їх відправки назад у Північну Корею або РФ", - заявив міністр.

Та додав,  що розголошення будь-якої додаткової інформації про військових може поставити під загрозу їхню безпеку. Він також заявив, що МЗС Південної Кореї працює над тим, щоб домогтися їхнього прибуття в Сеул.

Раніше депутат південнокорейської опозиційної партії "Народна сила" Ю Йон Вон після поїздки в Україну заявляв, що Москва внесла цих солдатів до списку полонених, яких вона вимагає повернути під час обмінів. Він також закликав владу направити в Київ представника президента, щоб обговорити можливість їхнього виїзду в Сеул.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обмін "1000 на 1000": військовополонених КНДР не було у списках

Що передувало?

  • У січні 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони захопили в полон двох КНДРівців. Вони вже спілкуються з СБУ.
  • Згодом у СБУ повідомили, що проводять слідчі дії з полоненими КНДРівцями.
  • Також повідомлялося, що оператори тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області РФ.
  • Наприкінці грудня 2025 року 

    двоє північнокорейських солдатів, яких Збройні сили України взяли в полон у Курській області РФ під час боїв на боці Росії, заявили про бажання виїхати до Південної Кореї.

Автор: 

військовополонені (1149) КНДР (1347) Південна Корея (488)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну як цемаха
показати весь коментар
06.03.2026 13:14 Відповісти
не зовсім. Схоже, саме ці північнокорейці хочуть в Південу Корею, а не додому в до Ина.
показати весь коментар
06.03.2026 13:28 Відповісти
А нахера вони нам потрібні? Хоча б обміняти на наших хлопців. А то з якої це радості ми повинні цих бойовиків просто так віддавати південній кореї?
показати весь коментар
06.03.2026 13:24 Відповісти
А чому не передасть?
З ким в гуманізм гратися?
Обов'язково передати,хай їх там зенітною гарматою розстрілюють чи ще щось,щоб інші знали та не перлися в Україну.
Воно нас убивати приїхало,а щ ним панькаються..
показати весь коментар
06.03.2026 13:27 Відповісти
Ну і коменти,так ще посратися з Півд.Кореєю із двох!типів.
показати весь коментар
06.03.2026 13:56 Відповісти
Хай дають за них зброю. А то нічого ще не давали.
показати весь коментар
06.03.2026 15:07 Відповісти
Краще б за наших воїнів так піклувалися ніж за цих двох вилупків.
показати весь коментар
06.03.2026 15:15 Відповісти
 
 