Україна не передасть РФ полонених солдатів КНДР, - МЗС Південної Кореї
Україна запевнила Південну Корею, що двох північнокорейських військових, захоплених на Курщині, не репатріюватимуть до Росії чи КНДР.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише UPI з посилання на заяву голови південнокорейського МЗС Чо Хьон.
"Я отримав підтвердження від свого українського колеги, що солдати не будуть репатрійовані (в Росію)... Нема потреби турбуватися про можливість їх відправки назад у Північну Корею або РФ", - заявив міністр.
Та додав, що розголошення будь-якої додаткової інформації про військових може поставити під загрозу їхню безпеку. Він також заявив, що МЗС Південної Кореї працює над тим, щоб домогтися їхнього прибуття в Сеул.
Раніше депутат південнокорейської опозиційної партії "Народна сила" Ю Йон Вон після поїздки в Україну заявляв, що Москва внесла цих солдатів до списку полонених, яких вона вимагає повернути під час обмінів. Він також закликав владу направити в Київ представника президента, щоб обговорити можливість їхнього виїзду в Сеул.
Що передувало?
- У січні 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони захопили в полон двох КНДРівців. Вони вже спілкуються з СБУ.
- Згодом у СБУ повідомили, що проводять слідчі дії з полоненими КНДРівцями.
- Також повідомлялося, що оператори тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області РФ.
- Наприкінці грудня 2025 року
двоє північнокорейських солдатів, яких Збройні сили України взяли в полон у Курській області РФ під час боїв на боці Росії, заявили про бажання виїхати до Південної Кореї.
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З ким в гуманізм гратися?
Обов'язково передати,хай їх там зенітною гарматою розстрілюють чи ще щось,щоб інші знали та не перлися в Україну.
Воно нас убивати приїхало,а щ ним панькаються..