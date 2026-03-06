Украина не передаст РФ пленных солдат КНДР, - МИД Южной Кореи
Украина заверила Южную Корею, что двух северокорейских военных, захваченных на Курщине, не будут репатриировать в Россию или КНДР.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет UPI со ссылкой на заявление главы южнокорейского МИД Чо Хён.
"Я получил подтверждение от своего украинского коллеги, что солдаты не будут репатриированы (в Россию)... Нет необходимости беспокоиться о возможности их отправки обратно в Северную Корею или РФ", - заявил министр.
И добавил, что разглашение любой дополнительной информации о военных может поставить под угрозу их безопасность. Он также заявил, что МИД Южной Кореи работает над тем, чтобы добиться их прибытия в Сеул.
Ранее депутат южнокорейской оппозиционной партии "Народная сила" Ю Ён Вон после поездки в Украину заявлял, что Москва внесла этих солдат в список пленных, которых она требует вернуть во время обменов. Он также призвал власти направить в Киев представителя президента, чтобы обсудить возможность их выезда в Сеул.
Что предшествовало?
- В январе 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.
- Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДР.
- Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.
- В конце декабря 2025 года
двое северокорейских солдат, которых Вооруженные силы Украины взяли в плен в Курской области РФ во время боев на стороне России, заявили о желании уехать в Южную Корею.
З ким в гуманізм гратися?
Обов'язково передати,хай їх там зенітною гарматою розстрілюють чи ще щось,щоб інші знали та не перлися в Україну.
Воно нас убивати приїхало,а щ ним панькаються..