Украина не передаст РФ пленных солдат КНДР, - МИД Южной Кореи

Украина заверила Южную Корею, что двух северокорейских военных, захваченных на Курщине, не будут репатриировать в Россию или КНДР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет UPI со ссылкой на заявление главы южнокорейского МИД Чо Хён.

"Я получил подтверждение от своего украинского коллеги, что солдаты не будут репатриированы (в Россию)... Нет необходимости беспокоиться о возможности их отправки обратно в Северную Корею или РФ", - заявил министр.

И добавил, что разглашение любой дополнительной информации о военных может поставить под угрозу их безопасность. Он также заявил, что МИД Южной Кореи работает над тем, чтобы добиться их прибытия в Сеул.

Ранее депутат южнокорейской оппозиционной партии "Народная сила" Ю Ён Вон после поездки в Украину заявлял, что Москва внесла этих солдат в список пленных, которых она требует вернуть во время обменов. Он также призвал власти направить в Киев представителя президента, чтобы обсудить возможность их выезда в Сеул.

Что предшествовало?