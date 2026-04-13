МЗС України створило посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених і зниклих безвісти
У Міністерстві закордонних справ України створили посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених, цивільних осіб, позбавлених свободи, та безвісти зниклих. На неї призначили дипломата Дмитра Пономаренка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі МЗС.
"З ініціативи міністра закордонних справ Андрія Сибіги у МЗС створено посаду посла з особливих доручень з питань, пов’язаних з військовополоненими, цивільними, позбавленими особистої свободи, та безвісти зниклими", - ідеться в повідомленні.
Кого призначили
На цю посаду в Департаменті міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії призначено Дмитра Пономаренка.
До цього Дмитро Пономаренко присвятив чимало років розбудові відносин з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону та активізації міжрегіонального співробітництва. У 2021–2025 роках представляв Україну як Надзвичайний і Повноважний Посол у Республіці Корея та за сумісництвом у Монголії.
Обов'язки посла з особливих доручень
Посол з особливих доручень:
- здійснюватиме координацію в рамках МЗС щодо пошуку дієвих механізмів впливу на державу-агресора Росію з метою запобігання катуванням і нелюдському поводженню з українськими військовополоненими, а також
- співпрацю у питаннях звільнення українських оборонців,
- цивільних осіб, позбавлених особистої свободи, та
- захисту прав безвісти зниклих.
Зокрема, за результатами домовленостей МЗС з представниками Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Громадської ради при Координаційному штабі щодо плану спільних дій, включно з проведенням адвокаційних заходів, на 2026 рік.
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