МЗС України створило посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених і зниклих безвісти

У Міністерстві закордонних справ України створили посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених, цивільних осіб, позбавлених свободи, та безвісти зниклих. На неї призначили дипломата Дмитра Пономаренка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі МЗС.

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"З ініціативи міністра закордонних справ Андрія Сибіги у МЗС створено посаду посла з особливих доручень з питань, пов’язаних з військовополоненими, цивільними, позбавленими особистої свободи, та безвісти зниклими", - ідеться в повідомленні.

Кого призначили

На цю посаду в Департаменті міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії призначено Дмитра Пономаренка.

До цього Дмитро Пономаренко присвятив чимало років розбудові відносин з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону та активізації міжрегіонального співробітництва. У 2021–2025 роках представляв Україну як Надзвичайний і Повноважний Посол у Республіці Корея та за сумісництвом у Монголії.

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Обов'язки посла з особливих доручень

Посол з особливих доручень:

здійснюватиме координацію в рамках МЗС щодо пошуку дієвих механізмів впливу на державу-агресора Росію з метою запобігання катуванням і нелюдському поводженню з українськими військовополоненими, а також

співпрацю у питаннях звільнення українських оборонців,

цивільних осіб, позбавлених особистої свободи, та

захисту прав безвісти зниклих.

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Зокрема, за результатами домовленостей МЗС з представниками Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Громадської ради при Координаційному штабі щодо плану спільних дій, включно з проведенням адвокаційних заходів, на 2026 рік.