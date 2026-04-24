Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 193 захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими.
Про це повідомив президент у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"193 українські воїни повертаються додому в межах обміну.
Військові зі Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є і поранені", - зазначив він.
Президент також подякував усім партнерам, які допомагають у цьому.
Глава Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що це "фактично другий етап Великоднього обміну".
"На волі - багато молодих українських вояків 2000 року народження, солдати й офіцери, які боронили нашу державу на всіх напрямках фронту, є поранені. Частина звільнених перебували в незаконному ув’язненні в Чечні.
Окремо хотів би привітати двох звільнених сьогодні українських бійців, які нині, 24 квітня, ще й відзначають День народження! Вадиме! Іване! Бажаю вам якомога швидшого відновлення та міцного здоров’я! Дякую за службу та захист України!" - розповів він.
Зараз їм вже надають медичну та іншу необхідну допомогу.
Обмін полоненими 11 квітня
- Раніше голова ОП Кирило Буданов повідомляв, що великий обмін полоненими можливий на Великдень.
- 11 квітня обмін відбувся. Визволено 175 військових та семеро цивільних.
- Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про звільнених з полону РФ цивільних, наголосивши, що вони мають тяжкий психологічний стан, травми та хвороби. Зокрема, один зі звільнених має критичний стан здоровʼя: черепно-мозкову травму, забої внутрішніх органів, спалену шкіру через тортури.
