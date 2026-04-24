Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 193 захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими.

Про це повідомив президент у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"193 українські воїни повертаються додому в межах обміну. 

Військові зі Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є і поранені", - зазначив він.

Президент також подякував усім партнерам, які допомагають у цьому.

Глава Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що це "фактично другий етап Великоднього обміну".

"На волі - багато молодих українських вояків 2000 року народження, солдати й офіцери, які боронили нашу державу на всіх напрямках фронту, є поранені. Частина звільнених перебували в незаконному ув’язненні в Чечні.

Окремо хотів би привітати двох звільнених сьогодні українських бійців, які нині, 24 квітня, ще й відзначають День народження! Вадиме! Іване! Бажаю вам якомога швидшого відновлення та міцного здоров’я! Дякую за службу та захист України!" - розповів він.

Зараз їм вже надають медичну та іншу необхідну допомогу.

24 квітня відбувся обмін військовополоненими: що відомо?
Дякуємо Захисникам України і вітаємо їх Родини!
24.04.2026 15:57 Відповісти
ура!
24.04.2026 16:04 Відповісти
🫡🇺🇦
24.04.2026 16:16 Відповісти
З поверненням, рідненькі.
24.04.2026 16:53 Відповісти
 
 