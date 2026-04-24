Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 193 захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими.

Про це повідомив президент у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"193 українські воїни повертаються додому в межах обміну.

Військові зі Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є і поранені", - зазначив він.

Президент також подякував усім партнерам, які допомагають у цьому.

Глава Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що це "фактично другий етап Великоднього обміну".

"На волі - багато молодих українських вояків 2000 року народження, солдати й офіцери, які боронили нашу державу на всіх напрямках фронту, є поранені. Частина звільнених перебували в незаконному ув’язненні в Чечні.

Окремо хотів би привітати двох звільнених сьогодні українських бійців, які нині, 24 квітня, ще й відзначають День народження! Вадиме! Іване! Бажаю вам якомога швидшого відновлення та міцного здоров’я! Дякую за службу та захист України!" - розповів він.

Зараз їм вже надають медичну та іншу необхідну допомогу.





















Обмін полоненими 11 квітня

Раніше голова ОП Кирило Буданов повідомляв, що великий обмін полоненими можливий на Великдень.

11 квітня обмін відбувся. Визволено 175 військових та семеро цивільних.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про звільнених з полону РФ цивільних, наголосивши, що вони мають тяжкий психологічний стан, травми та хвороби. Зокрема, один зі звільнених має критичний стан здоровʼя: черепно-мозкову травму, забої внутрішніх органів, спалену шкіру через тортури.

