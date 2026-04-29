РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9435 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными
683 12

Украина готовит новые обмены пленными, — Зеленский

Украина продолжает подготовку к новым обменам пленными с Россией — документы и списки уже составлены, а переговорный процесс продолжается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 29 апреля, сообщил президент Владимир Зеленский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о подготовке обменов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными. По его словам, уже подготовлены все необходимые документы и списки для будущих обменов, а также ведется постоянная коммуникация с российской стороной по гуманитарным вопросам.

Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на быстрые результаты. Речь идет о возвращении как военных, так и гражданских лиц, удерживаемых в России или на временно оккупированных территориях.

Кого планируют вернуть

Особое внимание уделяется всем категориям пленных. Зеленский подчеркнул, что государство помнит о каждом – как о военнослужащих, так и о гражданских лицах, включая тех, кто попал в плен еще до начала полномасштабного вторжения.

Среди тех, чей обмен является особенно сложным, – журналисты, руководители громад, энергетики, а также военные различных подразделений, в частности морпехи, десантники и бойцы "Азова".

Почему процесс затруднен

Президент отметил, что работа ведется по каждой фамилии отдельно. В некоторых случаях люди считаются пропавшими без вести, но фактически могут находиться в российских лагерях. Именно поэтому проверка информации является критически важной частью процесса.

Он также подчеркнул, что целью остается возвращение домой всех украинцев, находящихся в плену, независимо от их статуса или обстоятельств попадания в плен.

Автор: 

Зеленский Владимир (24072) обмен (1515) пленные (2274)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Обмін - то добре! А от на обличчі питання: "Андрій і Рустем - всьо...???"
показать весь комментарий
29.04.2026 18:01 Ответить
+3
Театр одного актора...
показать весь комментарий
29.04.2026 18:01 Ответить
+2
Вова, а підскажи-но загальну кількість полонених в обох сторін станом на зараз, і як вона змінювалась впродовж 2022-2026 рр?
показать весь комментарий
29.04.2026 18:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Це щоб на 9 ми не били. Ну що ж своїх треба визволять!
показать весь комментарий
29.04.2026 18:08 Ответить
Трамп та Путін провели телефонну розмову: РФ пропонує "перемир'я" з Україною на 9 травня Джерело: https://censor.net/ua/n4000670
показать весь комментарий
29.04.2026 20:42 Ответить
Здається на фото пейзаж, позаду «портрета».
показать весь комментарий
29.04.2026 18:29 Ответить
Зємля обєтованная...
показать весь комментарий
29.04.2026 18:41 Ответить
Верховний шлімазл багато народу загнав у полон зі своїми хенералами.
показать весь комментарий
29.04.2026 19:03 Ответить
Вава, де бабло, від "подєльніков" розкажи а ?
показать весь комментарий
29.04.2026 20:41 Ответить
Там де міндічі і цукермани його
показать весь комментарий
29.04.2026 21:03 Ответить
Поверни Азовців( Маріупіль22) гнида!
показать весь комментарий
29.04.2026 23:53 Ответить
 
 