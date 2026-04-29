Украина готовит новые обмены пленными, — Зеленский

Украина продолжает подготовку к новым обменам пленными с Россией — документы и списки уже составлены, а переговорный процесс продолжается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 29 апреля, сообщил президент Владимир Зеленский.

Что известно о подготовке обменов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными. По его словам, уже подготовлены все необходимые документы и списки для будущих обменов, а также ведется постоянная коммуникация с российской стороной по гуманитарным вопросам.

Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на быстрые результаты. Речь идет о возвращении как военных, так и гражданских лиц, удерживаемых в России или на временно оккупированных территориях.

Кого планируют вернуть

Особое внимание уделяется всем категориям пленных. Зеленский подчеркнул, что государство помнит о каждом – как о военнослужащих, так и о гражданских лицах, включая тех, кто попал в плен еще до начала полномасштабного вторжения.

Среди тех, чей обмен является особенно сложным, – журналисты, руководители громад, энергетики, а также военные различных подразделений, в частности морпехи, десантники и бойцы "Азова".

Почему процесс затруднен

Президент отметил, что работа ведется по каждой фамилии отдельно. В некоторых случаях люди считаются пропавшими без вести, но фактически могут находиться в российских лагерях. Именно поэтому проверка информации является критически важной частью процесса.

Он также подчеркнул, что целью остается возвращение домой всех украинцев, находящихся в плену, независимо от их статуса или обстоятельств попадания в плен.

