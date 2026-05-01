Украина с начала войны вернула 9048 пленных, - Лубинец
В Украину уже вернули 9048 граждан, находившихся в российском плену - среди них как военнослужащие, так и гражданские лица.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Сколько людей уже вернули
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что процесс возвращения продолжается и в ближайшее время возможны новые положительные новости.
"В ближайшее время украинские семьи могут получить положительные новости о возвращении людей из плена", – отметил он.
Кого возвращают в рамках обменов
В центре внимания – различные категории пленных. Речь идет о военнослужащих, в частности – бойцах различных подразделений, а также гражданских лицах.
Среди них – журналисты, руководители громад, энергетики и люди, которые попали в плен еще до начала полномасштабного вторжения.
Как проходит подготовка
По словам Лубинца, вся информация тщательно проверяется – сверяется каждая фамилия. Это позволяет находить даже тех, кого ранее считали пропавшими без вести.
"Благодаря этому удается подтверждать нахождение людей в плену и возвращать их домой", – пояснил омбудсман.
На данный момент Координационный штаб уже обработал необходимые списки и документы, а также продолжает постоянную коммуникацию с российской стороной по гуманитарным вопросам.
"ЛЬВІВ: Київ, ти як?
КИЇВ: Як і ти, в повній темряві! Що? Страшно?
ЛЬВІВ: Так не так щоб. Просто, незвично. Я ж звик сяяти, а тут згас. Трохи незручно. А ти як себе відчуваєш?
КИЇВ: Як в молодості. Зима, темрява, сніг. Поряд Дніпро котить свої води. І тиша! Чернігів! Пам'ятаєш?
ЧЕРНІГІВ: А то! Тільки тоді вовки вили. А зараз орки на болотах підвивають. Мабуть, радіють.
ПОЛТАВА: Хрєн їм на рило, нехай радіють. Свиня теж раділа, поки на холодець не перетворилась. А які зорі над Діканькою! І місяць! И димок з труб йде - мої по хатах сидять, біля пічок гріються, казки один одному розповідають. Як в старі добрі часи.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК: Я теж своїх по селах відправив, нехай перечекають темні часи. Так, Тернопіль?
ТЕРНОПІЛЬ: Так у кожного мого жителя є бабуся в селі і тепла хата! А вже закруток по льохах, сальця копченого піднакопичено. Не так вже і важко. От Південь як впорається? Там же ці паскуди все потрощіли! Херсон! Ти як?
ХЕРСОН: Як. Як! Як і три минулих тижня. Без світла і води. Зато АТБ є!
масква: Привет, хахлы! Шо, в темноте сидите?!
ВСІ: (разом) Пішла на ...!
масква: борзые, да? А ведь гаварила - не тявкайте на меня! Херсон! Шо, тебе нравится в хахляндии? А ведь пока со мной был, жил спокойно, без обстрелов!
ХЕРСОН: Пошла на ...! Краще в темряві та воду з Дніпра пити, чем з такою паскудой разом!
масква: Ладно, я подожду, еще на коленках приползете (зникає з етеру)
КРИМ: Слышь, Херсон, а, может, правда? Ну зачем ты сопротивлялся, теперь сидишь в темноте, под обстрелами?
ХЕРСОН: Дурак ты, Крым, раз не понимаешь. Воля - найдорожча річ у світі! Все минає, навіть темрява - а воля залишається. Нічо, скоро й тебе повернемо, зрозумієш.
КРИВИЙ РІГ: А мої жителі, щоб не сидіти мовчки в темряви, співати почали. Давайте теж! (починає) Ой у лузі червона калина!
ЗАПОРІЖЖЯ: (підспівує) Похилилася!
ВІННИЦЯ: (підспівує) Що ж то наша славна Україна…
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ: (підспівує) Зажурилася!
ВСІ: А ми тую червону калину підіймемо!
масква: (знов влізає в разговор) ви че тут распелись? Шо за нацисткие песни?
ВСІ: (разом) Пішла на ...! (продовжують співати) А ми нашу славну Україну - гей, гей, - розвеселимо!
масква: Я не поняла, как вы смеете петь? Вам плакать надо и прощения у меня просить! Николаев! Ты че, вместе с этими нациками? Ты ж русский город!
МИКОЛАЇВ: По перше не Николаев, а Миколаїв. По-друге - я разом зі своїми браттями. По-третє - просто пішла на ...!
масква: Одесса-мама! А ты чего? Не надоело без света сидеть? Все пельмени слиплись или еще что осталось?
ОДЕСА: Яка я тебе мама? У меня все дети приличные. А ти хто така? Шоб я три дні форшмака не їла, якщо якась шалава підзаборна буде мене мамою називати!
масква: вы забыли, что это я вас тут всех породила?
ЛУЦЬК: Ти диви! Воно ще щось гавкає. А згадую, як коли мої лицарі у бій ходили, воно тільки квакало на своїх болотах.
масква: та я вас всех уничтожу!
КОНОТОП: Слухай сюди, курко! Дуже скоро ти не те що гавкнути. Ти, навіть, квакнути будеш не взмозі!
масква: В смысле?
КОНОТОП: Майбутнє твоє бачу. Будущеє по вашему. Хєровое у тебе майбутнє.
ХАРКІВ: О. ну якщо вже Конотопська відьма слово взала - триндєц тобі!
масква: Чего?
ДНЕПР: Бо не буде в тебе ні будущего, ні майбутнього.
ОДЕСА: Не буде в тебе нічого - ни яичка, ні курочки. Навіть пельмені слипшиеся тобі за делікатес будуть здаватись.
БЕРДИЧІВ: Буде лише мрак, багнюка, і суцільний треш. Хоча тобі не звикати.
масква: Почему это?
ВСІ: Тому що - пішла на ...!
КИЇВ: О, у мене світло з'явилось!
ВІННИЦЯ: І у мене!
ХЕРСОН: І. навіть, у мене!
КРИМ: Ой, а у меня, кажется, пропало…
ХЕРСОН: Нічо, Крим. Сама темна ніч - перед світанком! Готуйся!
ВСІ: (співають) А ми тую червону калину підіймемо! А ми нашу, славну Україну, гей, гей, розвеселимо!"