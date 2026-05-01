Украина с начала войны вернула 9048 пленных, - Лубинец

В Украину уже вернули 9048 граждан, находившихся в российском плену - среди них как военнослужащие, так и гражданские лица.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Сколько людей уже вернули

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что процесс возвращения продолжается и в ближайшее время возможны новые положительные новости.

"В ближайшее время украинские семьи могут получить положительные новости о возвращении людей из плена", – отметил он.

Читайте: Украина готовит новые обмены пленными, - Зеленский

Кого возвращают в рамках обменов

В центре внимания – различные категории пленных. Речь идет о военнослужащих, в частности – бойцах различных подразделений, а также гражданских лицах.

Среди них – журналисты, руководители громад, энергетики и люди, которые попали в плен еще до начала полномасштабного вторжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и РФ провели обмен пленными: освобождены 193 защитника

Как проходит подготовка

По словам Лубинца, вся информация тщательно проверяется – сверяется каждая фамилия. Это позволяет находить даже тех, кого ранее считали пропавшими без вести.

"Благодаря этому удается подтверждать нахождение людей в плену и возвращать их домой", – пояснил омбудсман.

На данный момент Координационный штаб уже обработал необходимые списки и документы, а также продолжает постоянную коммуникацию с российской стороной по гуманитарным вопросам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 8 тыс. украинцев вернули из плена за четыре года, - Коордштаб