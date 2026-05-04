РФ дважды требовала обмена пленных северокорейских военных, другими иностранными наемниками не интересуется, - Коордштаб

Кремль стремится вернуть лишь двух северокорейских военнослужащих, попавших в украинский плен. В ходе переговоров об обмене Москва практически не настаивает на возвращении своих военных, а порой украинской стороне даже приходится убеждать РФ забрать своих граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что это касается и иностранцев, воевавших на стороне России. Несмотря на то, что в украинском плену уже находится значительное количество таких лиц, российская сторона фактически не проявляет к ним интереса в рамках переговорного процесса.

Единственной категорией пленных, в отношении которой Россия высказывала конкретные запросы, стали граждане КНДР, воевавшие на стороне РФ.

Северокорейские военные участвовали в боевых действиях, в частности в Курской области, а первых из них украинские Силы обороны взяли в плен в январе 2025 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина с начала войны вернула 9048 пленных, - Лубинец

Пленные из КНДР не всегда хотят возвращаться

По словам Охрименко, некоторые северокорейские военнопленные опасаются возвращения на родину из-за возможных репрессий за сдачу в плен. В частности, двое первых пленных выразили желание уехать в Южную Корею.

Чиновник подчеркнул, что Украина обязана действовать в соответствии с международным гуманитарным правом и положениями Женевской конвенции. Согласно этим нормам, ответственность за военнопленных несет государство, на стороне которого они воевали.

В то же время, если юристы и дипломаты найдут законный механизм, Координационный штаб может рассмотреть альтернативные варианты для тех пленных, которые не желают возвращаться.

Охрименко также напомнил о принципе невысылки, предусмотренном Третьей Женевской конвенцией.

"Если военнопленный не хочет возвращаться, а другого механизма нет, то мы будем удерживать их столько, сколько потребуется для решения этого вопроса", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более тысячи украинцев находятся в российском плену еще с 2022 года, - Коордштаб