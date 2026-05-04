РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11509 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными Пленные военные КНДР
1 602 9

РФ дважды требовала обмена пленных северокорейских военных, другими иностранными наемниками не интересуется, - Коордштаб

Россия почти не интересуется своими пленными

Кремль стремится вернуть лишь двух северокорейских военнослужащих, попавших в украинский плен. В ходе переговоров об обмене Москва практически не настаивает на возвращении своих военных, а порой украинской стороне даже приходится убеждать РФ забрать своих граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что это касается и иностранцев, воевавших на стороне России. Несмотря на то, что в украинском плену уже находится значительное количество таких лиц, российская сторона фактически не проявляет к ним интереса в рамках переговорного процесса.

Единственной категорией пленных, в отношении которой Россия высказывала конкретные запросы, стали граждане КНДР, воевавшие на стороне РФ.

Северокорейские военные участвовали в боевых действиях, в частности в Курской области, а первых из них украинские Силы обороны взяли в плен в январе 2025 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина с начала войны вернула 9048 пленных, - Лубинец

Пленные из КНДР не всегда хотят возвращаться

По словам Охрименко, некоторые северокорейские военнопленные опасаются возвращения на родину из-за возможных репрессий за сдачу в плен. В частности, двое первых пленных выразили желание уехать в Южную Корею.

Чиновник подчеркнул, что Украина обязана действовать в соответствии с международным гуманитарным правом и положениями Женевской конвенции. Согласно этим нормам, ответственность за военнопленных несет государство, на стороне которого они воевали.

В то же время, если юристы и дипломаты найдут законный механизм, Координационный штаб может рассмотреть альтернативные варианты для тех пленных, которые не желают возвращаться.

Охрименко также напомнил о принципе невысылки, предусмотренном Третьей Женевской конвенцией.

"Если военнопленный не хочет возвращаться, а другого механизма нет, то мы будем удерживать их столько, сколько потребуется для решения этого вопроса", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более тысячи украинцев находятся в российском плену еще с 2022 года, - Коордштаб

Автор: 

военнопленные (1263) КНДР (1291) плен (2703) наемники рф (2082) Координационный штаб (77)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А навішо РФ, "найманці іноземних країн"? Вони їй дістаються "на халяву"... А за "хонгільдонів" Путін гроші , "бойовому хом'яку", платить...
показать весь комментарий
04.05.2026 12:29 Ответить
Примітивно мислиш, гроші там на останньому місці, а пропаганда на першому. Ті 2 вояки це як секретна зброя в руках ворога, те що вони можуть розказати про закритий режим ина має для режима важливіше значення чим якісь матеріальні цінності.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:41 Ответить
Та куди мені до тебе, "не примітивно мислячого"... Війною, в першу чергу, управляють "ВЕЛИКІ ГРОШІ"... А твоя "пропаганда - тільки "прикриття"... Що можуть "розказать" двоє солдат? Про те, чим їх годують? Чи чим вони автомати чистять?
показать весь комментарий
04.05.2026 12:45 Ответить
Не проблема. Всі азовці за 2 корейців
показать весь комментарий
04.05.2026 12:38 Ответить
1000%, але цю умову наша переговорна мабуть і не розглядає, якісь Азовці, хто такі?
показать весь комментарий
04.05.2026 13:06 Ответить
В КНДР цих полонених чекають трибунал і страта.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:39 Ответить
Нема такого народу - північнокорейці ...
Є корейці
Були громадянами північної Кореї - стануть громадянами південної
показать весь комментарий
04.05.2026 12:39 Ответить
ТО всіх Азовців і всіх хто в полоні з 14 року включити до обміну... в перші обміни....х..йло мстить необміном азовців за те що Редіс і компанія повернулася до України бити пдр курвославних..
показать весь комментарий
04.05.2026 12:39 Ответить
За словами Охріменка, деякі північнокорейські військовополонені побоюються повернення на батьківщину ... Зокрема двоє перших полонених висловили бажання виїхати до Південної Кореї. Джерело: https://censor.net/ua/n4001371
- так їх же , начебто всього 2 і було ...?
показать весь комментарий
04.05.2026 13:15 Ответить
 
 